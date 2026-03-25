Nhiều phim Việt có nội dung mới lạ ra rạp

Trong đó, phim "Song hỷ lâm nguy" do Vũ Hà đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên gồm: Dustin Nguyễn, Đinh Y Nhung, Jun Vũ, Misthy, NSƯT Trung Anh… Phim thuộc thể loại gia đình, tình cảm, hài hước kể câu chuyện xoay quanh hai lễ cưới một sang trọng, một bình dân tổ chức đối diện nhau. Thế nhưng, rắc rối bắt đầu khi đội ngũ tổ chức của hai lễ cưới phát hiện ra danh sách khách mời của hai bên giống nhau. Phim dự kiến ra rạp từ ngày 3-4.

Đồng thời điểm này, phim "Hẹn em ngày nhật thực" của đạo diễn Lê Thiện Viễn cũng dự kiến ra rạp phục vụ khán giả. Phim quy tụ dàn diễn viên: Đoàn Thiên Ân, Khương Lê, Huỳnh Phương Nguyên Thảo… Lấy bối cảnh 1995, khi đang đứng trước một quyết định quan trọng của cuộc đời, cô gái tên Ân bất ngờ bị kéo trở lại quá khứ bởi những bức thư tình chưa từng trao tay.

Hành trình Ân tìm gặp Thiên - mối tình đầu từng khắc sâu trong tim, đưa cô về lại thôn xóm Trà Mây năm xưa, nơi những ký ức ngọt ngào xen lẫn tổn thương vẫn chưa hề nguôi ngoai. Trong khoảnh khắc định mệnh khi hai người bất ngờ chạm mặt, những bí mật bị che giấu suốt nhiều năm dần hé lộ, buộc Ân đối mặt sự thật và đưa ra lựa chọn con đường riêng.

Phim "Bẫy tiền" của đạo diễn trẻ Oscar Dương, ra rạp từ ngày 10-4. Phim quy tụ dàn diễn viên: Liên Bỉnh Phát, Tam Triều Dâng, Mai Cát Vi… Phim khai thác câu chuyện mà ở đó các nhân vật bị cuốn vào vòng xoáy tham vọng, lừa lọc và những lựa chọn đầy rủi ro. Phim từng được công chiếu vào tháng 11-2025. Tuy nhiên, sau buổi công chiếu ra mắt truyền thông, phim hoãn lại đến nay.

Đây là những phim Việt ra rạp trước khi thị trường bước vào đường đua phim Việt mùa lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4, dự kiến dịp này sẽ có thêm 5 phim Việt ra rạp phục vụ khán giả.