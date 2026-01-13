HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Phim "Buông 2" được khen, đạo diễn Mai Long vỡ òa hạnh phúc

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - Khi khán giả bước ra rạp với nhiều khoảng lặng trong tim, phim "Buông 2" đã đạt được sự lan tỏa


Dư âm khen phim "Buông 2" khiến đạo diễn Mai Long vỡ òa hạnh phúc - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Trị trong phim "Buông 2".

Sau suất chiếu đầu năm 2026, chương trình "Cười ra nước mắt" đã trở thành một sự kiện thu hút giới chuyên môn và khán giả quan tâm đến phim chiếu rạp trong cả nước. Bộ phim để lại một dư âm rất đặc biệt trong lòng khán giả, một cảm giác vừa được cười nhẹ nhõm, vừa phải lặng đi rất lâu sau khi bộ phim "Buông 2" khép lại những khuôn hình cuối cùng.

Đạo diễn Mai Long phấn khởi đón dư âm

Phim có sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi như các NSND Quốc Trị, Quốc Anh, Trần Đức, Hoài Thu, NSƯT Quang Tèo, Minh Phương, Đới Quân, Thùy Liên, Thu Hương, Xuân Đồng, Tú Oanh, Thanh Hương, Quang Lâm, Mai Long… Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của các diễn viên trẻ như: Phùng Huyền, Phùng Hiếu, Thục Anh, Quang Thuận, Đỗ Hiền… Tất cả đều nhận được lời khen ngợi của khán giả và đạo diễn là người phấn khởi bởi đã đầu tư sáng tạo để tác phẩm tạo hiệu ứng tốt.

Đạo diễn Mai Long nhận xét, với Phùng Đức Hiếu, đây là gương mặt trẻ đang tạo dấu ấn trên khung giờ vàng VTV, nhưng điều khiến ê-kíp lựa chọn không chỉ là độ nhận diện, mà là sự chín chắn trong diễn xuất, khả năng tiết chế và cách nam diễn viên làm cho nhân vật "sống" một cách rất đời.

Dư âm khen phim "Buông 2" khiến đạo diễn Mai Long vỡ òa hạnh phúc - Ảnh 2.

Ê-kíp làm phim và khán giả trong buổi ra mắt phim.

Nhiều khán giả chia sẻ rằng họ đã mang theo một cảm xúc sâu lắng hơn sau khi xem bộ phim này. Bởi, ê kíp sáng tạo đã mang lại cho họ cảm giác như vừa được đối thoại với chính mình.

Khi một bộ phim không chịu "buông" khán giả

Buông 2 - phần tiếp theo của bộ phim Buông, mở ra một thế giới nhiều tầng bi kịch hơn, gai góc hơn: khủng hoảng gia đình, sụp đổ niềm tin, những cạm bẫy thương trường, tội ác, ma túy và những con người bị cuốn đi trong vòng xoáy của tham vọng và sợ hãi.

Câu chuyện của ông Mạnh – người tìm đến cửa Phật sau biến cố – tưởng như là một hành trình rút lui, nhưng hóa ra lại là khởi đầu cho hàng loạt va đập mới. Phim đặt các nhân vật vào những tình thế không có lựa chọn nào "sạch sẽ", chỉ có những lựa chọn ít đau hơn hoặc đau hơn.

Chính vì thế, khi phim kết thúc, nhiều khán giả vẫn ngồi lại rất lâu. Không ít người thừa nhận: Buông 2 không khiến họ khóc ồ, nhưng khiến họ nghẹn.

"Buông" – một câu hỏi, không phải một câu trả lời

Điều khiến phim "Buông 2" được bàn luận nhiều thời gian qua là câu chuyện xoáy vào đề tài tội phạm và có những cú twist kịch tính với câu hỏi đạo đức mà bộ phim đặt ra: "Con người ta rốt cuộc nên buông cái gì – và giữ lại cái gì?".

Thông điệp "Buông không phải buông người mình yêu, mà là buông tham, buông danh và buông cái tôi để giữ lại phần người sáng trong" không được nói ra như một bài giảng, mà được đẩy dần qua số phận các nhân vật.

Có người trả giá bằng tù tội, có người trả giá bằng mất mát, và có người trả giá bằng cả phần đời còn lại trong day dứt.

Dư âm lớn nhất mà phim để lại có lẽ là cảm giác: cái giá của việc không biết buông đôi khi còn đắt hơn cả thất bại.

Dư âm khen phim "Buông 2" khiến đạo diễn Mai Long vỡ òa hạnh phúc - Ảnh 3.

Đạo diễn Mai Long tham gia một vai diễn trong phim.


Sự gặp gỡ đẹp giữa các thế hệ nghệ sĩ

Một trong những điểm được khán giả và giới làm nghề đánh giá cao là sự kết hợp giữa các nghệ sĩ gạo cội và lớp diễn viên trẻ.

Phùng Đức Hiếu và Phùng Huyền không bị "ngợp" khi đứng cạnh những tên tuổi lớn, mà ngược lại, tạo nên một đối trọng cảm xúc khá tinh tế.

Lối diễn tiết chế, thiên về nội tâm, đặc biệt là những khoảng lặng, ánh mắt, sự im lặng… khiến nhiều khán giả nhận xét: có những đoạn phim không cần thoại, mà vẫn đủ sức nặng.

Sự kết hợp này khiến phim "Buông 2" không mang cảm giác của một bộ phim "khoe lực lượng", mà giống như một cuộc chuyển giao mềm mại giữa các thế hệ trong cách kể chuyện và cách diễn.

Khi tiếng cười trở thành một phần của sự chữa lành

Nhiều khán giả nói vui: "Xem xong Buông 2 mà không có mấy phim hài chắc về nhà buồn mất mấy ngày". Nhưng chính sự đan xen ấy lại tạo nên tinh thần rất "Tết": đời có buồn, nhưng vẫn cần cười để mà đi tiếp.

Có lẽ, đó chính là thành công lớn nhất của bộ phim và của cả chương trình "Cười ra nước mắt": không chỉ mang đến một buổi xem phim, mà mở ra một khoảng lặng cần thiết để con người soi lại chính mình – nhất là trong những ngày đầu năm mới, khi ai cũng mong sống nhẹ hơn, hiền hơn và tử tế hơn với nhau.

Dự kiến, phim "Buông 2" và chùm phim hài sẽ được công chiếu trên một số nền tảng mạng để phục vụ khán giả trong dịp chào mừng Xuân Bính Ngọ 2026.


