Một đêm, bảo tàng không còn đứng yên

Đạo diễn KiKi Trần "đánh cược" với Museumoon

Một đêm khác trong bảo tàng: Museumoon biến không gian quen thuộc thành trải nghiệm nghệ thuật sống động. Đạo diễn KiKi Trần (người sáng lập Xin chào Entertainment) cho biết Museumoon là mô hình trình diễn nghệ thuật đa thể loại trong không gian bảo tàng, nơi những không gian quen thuộc được "kích hoạt" bằng âm nhạc, câu chuyện và các ý tưởng thể nghiệm đương đại.

Tại đây, khán giả không chỉ đến để xem, mà bước vào một trải nghiệm nghệ thuật sống - nơi ranh giới giữa người thưởng thức và tác phẩm dần được xóa nhòa.

Lấy cảm hứng từ ý tưởng "đêm ở bảo tàng", Museumoon tái kiến tạo không gian vốn tĩnh lặng thành một môi trường trình diễn nghệ thuật đa chiều. Không còn là nơi chỉ để trưng bày, bảo tàng tại Museumoon trở thành một "triển lãm sống", nơi các tác phẩm được "kích hoạt" thông qua âm nhạc, câu chuyện và trải nghiệm của con người.

Mỗi show diễn là một cấu trúc riêng biệt - nơi các nghệ sĩ, tác giả và ngôn ngữ biểu đạt khác nhau cùng tồn tại, tạo nên những phiên bản trình diễn độc bản.

Museumoon không phải là một phòng trà hay tụ điểm âm nhạc, mà là một mô hình kết hợp đa dạng format và nghệ sĩ để kiến tạo nên một hệ trải nghiệm nghệ thuật mang tính thể nghiệm cao trong không gian bảo tàng.

Sự khác biệt của Museumoon

Museumoon 1 với chủ đề "Sóng tự tình", diễn ra vào ngày 31-5 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM

Từ năm 2024 đến nay, xu hướng Experimental Performance - trình diễn thể nghiệm và các không gian trình diễn tương tác trong bảo tàng - đang phát triển mạnh trên thế giới. Các bảo tàng dần chuyển mình từ nơi trưng bày tĩnh sang những không gian nghệ thuật sống, nơi khán giả trở thành một phần của tác phẩm.

Museumoon là bước đi tiên phong tại Việt Nam khi đặt nghệ thuật trình diễn vào bối cảnh di sản, mở ra một cách tiếp cận mới - nơi nghệ thuật không chỉ được trình diễn, mà còn được cảm nhận bằng nhiều giác quan. Tên gọi Museumoon (Museum + Moon) gợi mở hình ảnh một không gian di sản được đánh thức - nơi nghệ thuật trở nên gần gũi, riêng tư và giàu cảm xúc hơn.

Museumoon vừa công bố 3 show diễn thể nghiệm đầu tiên, được xây dựng như ba "lát cắt" khác nhau của nghệ thuật đương đại gồm Museumoon 1 với chủ đề "Sóng tự tình", diễn ra vào ngày 31-5 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM, Museumoon 2 vào ngày 25-6 và Museumoon 3 vào ngày 30-7.

Museumoon không chỉ là một chuỗi chương trình, mà là một cách tiếp cận mới - nơi nghệ thuật được đặt lại trong một bối cảnh khác, và trải nghiệm khán giả trở thành trung tâm.