HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Đạo diễn KiKi Trần "đánh cược" với Museumoon

Thùy Trang

(NLĐO) - Vào bảo tàng, không chỉ để xem triển lãm mà còn để nghe nhạc, đó là những gì mà Museumoon của Xin chào Entertainment muốn gởi đến khán giả.

Một đêm, bảo tàng không còn đứng yên

Đạo diễn KiKi Trần "đánh cược" với Museumoon - Ảnh 1.

Đạo diễn KiKi Trần "đánh cược" với Museumoon

Một đêm khác trong bảo tàng: Museumoon biến không gian quen thuộc thành trải nghiệm nghệ thuật sống động. Đạo diễn KiKi Trần (người sáng lập Xin chào Entertainment) cho biết Museumoon là mô hình trình diễn nghệ thuật đa thể loại trong không gian bảo tàng, nơi những không gian quen thuộc được "kích hoạt" bằng âm nhạc, câu chuyện và các ý tưởng thể nghiệm đương đại.

Tại đây, khán giả không chỉ đến để xem, mà bước vào một trải nghiệm nghệ thuật sống - nơi ranh giới giữa người thưởng thức và tác phẩm dần được xóa nhòa.

Lấy cảm hứng từ ý tưởng "đêm ở bảo tàng", Museumoon tái kiến tạo không gian vốn tĩnh lặng thành một môi trường trình diễn nghệ thuật đa chiều. Không còn là nơi chỉ để trưng bày, bảo tàng tại Museumoon trở thành một "triển lãm sống", nơi các tác phẩm được "kích hoạt" thông qua âm nhạc, câu chuyện và trải nghiệm của con người.

Mỗi show diễn là một cấu trúc riêng biệt - nơi các nghệ sĩ, tác giả và ngôn ngữ biểu đạt khác nhau cùng tồn tại, tạo nên những phiên bản trình diễn độc bản.

Museumoon không phải là một phòng trà hay tụ điểm âm nhạc, mà là một mô hình kết hợp đa dạng format và nghệ sĩ để kiến tạo nên một hệ trải nghiệm nghệ thuật mang tính thể nghiệm cao trong không gian bảo tàng.

Sự khác biệt của Museumoon

Đạo diễn KiKi Trần "đánh cược" với Museumoon - Ảnh 2.

Museumoon 1 với chủ đề "Sóng tự tình", diễn ra vào ngày 31-5 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM

Từ năm 2024 đến nay, xu hướng Experimental Performance - trình diễn thể nghiệm và các không gian trình diễn tương tác trong bảo tàng - đang phát triển mạnh trên thế giới. Các bảo tàng dần chuyển mình từ nơi trưng bày tĩnh sang những không gian nghệ thuật sống, nơi khán giả trở thành một phần của tác phẩm.

Museumoon là bước đi tiên phong tại Việt Nam khi đặt nghệ thuật trình diễn vào bối cảnh di sản, mở ra một cách tiếp cận mới - nơi nghệ thuật không chỉ được trình diễn, mà còn được cảm nhận bằng nhiều giác quan. Tên gọi Museumoon (Museum + Moon) gợi mở hình ảnh một không gian di sản được đánh thức - nơi nghệ thuật trở nên gần gũi, riêng tư và giàu cảm xúc hơn.

Museumoon vừa công bố 3 show diễn thể nghiệm đầu tiên, được xây dựng như ba "lát cắt" khác nhau của nghệ thuật đương đại gồm Museumoon 1 với chủ đề "Sóng tự tình", diễn ra vào ngày 31-5 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM, Museumoon 2 vào ngày 25-6 và Museumoon 3 vào ngày 30-7.

Museumoon không chỉ là một chuỗi chương trình, mà là một cách tiếp cận mới - nơi nghệ thuật được đặt lại trong một bối cảnh khác, và trải nghiệm khán giả trở thành trung tâm.

Tin liên quan

Đạo diễn KiKi Trần với dự báo "nghe là thấy mê"

Đạo diễn KiKi Trần với dự báo "nghe là thấy mê"

(NLĐO) - Đạo diễn KiKi Trần khẳng định, người Việt hoàn toàn có thể làm ra giải pháp phù hợp, hiệu quả và thậm chí tối ưu cho ngành giải trí.

Vinh Tuấn: Tôi muốn đi đến tận cùng của dòng nhạc Bolero!

(NLĐO) - Với ca sĩ Vinh Tuấn, hát không phải để phô diễn, mà để chạm đến trái tim người nghe.

"Anh trai vượt ngàn chông gai" 2026: Khi tính "Độc bản" định nghĩa lại luật chơi truyền hình thực tế

(NLĐO) - Từ Gai Home concert đến "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2026, một mùa hè nữa không có rực rỡ, chỉ có rực rỡ hơn.

Đạo diễn KiKi Trần KiKi Trần KiKi Trần với Museumoon
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo