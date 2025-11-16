Đạo diễn KiKi Trần với dự báo "nghe là thấy mê"

Niềm tự hào của đạo diễn KiKi Trần

Đạo diễn KiKi Trần với những tham vọng đầy khả thi

. Phóng viên: Thời gian gần đây, đạo diễn KiKi Trần thường nhắc đến cổng vé điện tử made in Việt Nam. Đặc biệt hơn nữa là cổng vé này đang được thị trường Hàn Quốc tin dung. Anh có thể chia sẻ nhiều hơn về điều này?

- Đạo diễn KiKi Trần: Thời gian gần đây, tôi thường nhắc đến một niềm tự hào rất thật: đó là việc chúng tôi xây dựng thành công và đã hợp tác để trở thành đơn vị triển khai một nền tảng cổng vé điện tử hoàn toàn do người Việt xây dựng.

Điều đặc biệt hơn, hợp tác với cổng bán vé của Hàn Quốc- KONNE TICKET - một thị trường rất khó tính về công nghệ - họ đón nhận và đánh giá cao, đặc biệt dự án SM TOWN LIVE 2025 tại LONDON do SM Town tổ chức, thì nền tảng do chúng tôi phát triển là một trong 3 nền tảng bán vé của show diễn lần này, và hiệu quả mang lại đã tạo cho chúng tôi niềm tin vào những gì chúng tôi đã và đang làm.

Điều này cho thấy Người Việt hoàn toàn có thể làm ra giải pháp phù hợp, hiệu quả và thậm chí tối ưu hơn cho ngành giải trí. Với tôi, đây là một viên gạch quan trọng để xây dựng hệ sinh thái showbiz Việt Nam có tính tự chủ và cạnh tranh với khu vực.

. 2025 được xem là năm thành công của Xin Chào khi đưa ca sĩ Việt ra nước ngoài. Thành quả bước đầu đó có làm anh hài lòng?

-Thành công thì ai cũng vui nhưng để nói hài lòng thì chưa. Vì Xin Chào không sinh ra chỉ để "làm một vài show ở nước ngoài rồi kể thành tích". Chúng tôi muốn tạo được một con đường bền vững và chuyên nghiệp, nơi nghệ sĩ Việt có thể lựa chọn 1 ê-kíp Việt Nam đầy đủ khả năng, kinh nghiệm và đủ tự tin để họ biểu diễn ở nhiều thành phố châu Á một cách quy chuẩn nhất, phù hợp với xu thế và cách vận hành của công nghiệp biểu diễn trên thế giới.

Nếu như năm 2024 là sự thể nghiệm với các show diễn của ca sĩ Bằng Kiều, Văn Mai Hương, Ngô Kiến Huy, thì năm 2025 chỉ là năm đánh dấu cú bật đầu tiên với Mỹ Linh Xin Chào Tour 2025 - tại Nhật Bản và Hàn Quốc - khi người Việt tự tin đứng trên sân khấu quốc tế, khi khán giả bản địa bắt đầu mua vé vì âm nhạc Việt. Cảm xúc lúc đó là hạnh phúc - nhưng nó cũng nhắc tôi rằng hành trình phía trước còn rất dài.

Đạo diễn KiKi Trần với chiến lược đưa sao Việt ra thế giới và sao ngoại về Việt Nam

. Chiến lược "không chỉ mang sao Việt ra thế giới mà còn đưa sao thế giới về Việt Nam" đang được triển khai thế nào?

- Từ thực tế kinh nghiệm hơn 10 năm trước, khi chính bản thân tôi đã đưa nhiều nghệ sĩ quốc tế về Việt Nam trong suốt 2014 đến 2018. Vì vậy, chiến lược này luôn nằm trong kế hoạch của tôi từ ngày đầu thành lập Xin Chào.

Chúng tôi đã làm việc với các công ty giải trí hàng đầu châu Á - từ Nhật, Hàn, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore và Thái Lan - để mở ra những kết nối dài hạn. Theo kế hoạch của tôi, sau khi đã nghiên cứu thị trường trong 2 năm 2022-2023, thì giai đoạn 1 của Xin chào từ 2023–2025 là lúc đưa sao Việt ra ngoài. Từ 2026 trở đi, chúng tôi bắt đầu bước sang giai đoạn 2: chọn những nghệ sĩ quốc tế phù hợp để đưa về Việt Nam, với cách tổ chức đúng chuẩn, tôn trọng nghệ sĩ và tôn trọng khán giả.

Đây không phải tham vọng, mà là chiến lược bài bản để Việt Nam từng bước bước vào bản đồ âm nhạc khu vực. Dù xung quanh cũng đã có nhiều công ty và nhà sản xuất đưa các nghệ sĩ và chương trình lớn về Việt Nam, nhưng Xin Chào cũng có những ý tưởng riêng và kết nối để góp phần mang lại sự sôi động cho thị trường âm nhạc Việt Nam.

KiKi Trần và hành trình đưa sao Hoa ngữ về Việt Nam

. Khi nhạc Hoa đang phủ sóng mạnh, anh có nghĩ đến việc đưa sao Hoa ngữ về Việt Nam?

- Tất nhiên là có. Bản thân tôi nói riêng và khán giả Việt Nam yêu nhạc Hoa từ rất lâu, và hiện tại trào lưu cover, lời Việt càng khiến thị trường này sôi động hơn. Nhưng việc đưa sao Hoa ngữ về Việt Nam không thể vội.

Chúng tôi phải đảm bảo: Chọn nghệ sĩ phù hợp với thị hiếu Việt Nam; Đảm bảo yếu tố kỹ thuật - sân khấu - tiêu chuẩn quốc tế; và quan trọng nhất: mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả. Khi những yếu tố đó chín muồi, tôi tin khán giả sẽ được gặp thần tượng của mình ngay tại Việt Nam - và sớm hơn mọi người nghĩ, vì Xin Chào cũng đã xúc tiến việc kết nối và thương thảo với một số nghệ sĩ Hoa ngữ từ 2024 đến nay để có thể lựa chọn một gương mặt phù hợp.

Đạo diễn KiKi Trần ôm trong lòng những khát vọng lớn

. Sân khấu Việt Nam hiện nay đã đủ điều kiện để mang sao ngoại về chưa?

- Tôi tin rằng đã đủ - và thậm chí đủ từ lâu, chỉ có điều chúng ta chưa thật sự khai thác hết. Những năm gần đây, sân khấu Việt Nam thay đổi rất mạnh: công nghệ ánh sáng, âm thanh, kết cấu sân khấu, các đội ngũ vận hành từ những người có kinh nghiệm đến những bạn trẻ đều tiệm cận có thể tổ chức các chương trình đạt chuẩn quốc tế.

Điều quan trọng còn lại chính là: Cách vận hành chuyên nghiệp đúng với yêu cầu của đối tác; Quy trình sản xuất đồng bộ, và tối ưu cũng như đảm bảo được những quy định mà đơn vị nước ngoài yêu cầu.

Lựa chọn nghệ sĩ phù hợp với thị hiếu, cũng như đảm bảo yếu tố doanh thu cho nhà sản xuất, khi chương trình thành công về mặt doanh thu, có nghĩa là đã góp thêm một phần vào việc xây dựng uy tín của thị trường Việt Nam để các nghệ sĩ khác cũng tự tin lựa chọn Việt Nam là một điểm đến đáng kỳ vọng.

Nếu làm được điều này, không lý do gì Việt Nam không trở thành điểm đến của tour quốc tế - giống như Bangkok hay Singapore.

. Cái khó của các đơn vị tổ chức biểu diễn - trong đó có Xin Chào - là gì?

- Cái khó nhất của chúng tôi không phải sáng tạo, mà là hạ tầng vận hành và nhân lực chuyên môn. Để làm show quốc tế, mọi thứ phải đạt độ chính xác gần như tuyệt đối: Quy trình thủ tục và các yêu cầu Pháp lý. Kỹ thuật - Logistics - An toàn. Trải nghiệm khán giả đối với toàn bộ quy trình của một show diễn, chứ không chỉ gói gọn trong 1 đêm diễn, nó là hành trình từ khi chọn mua vé đến khi đặt chân vào sân khấu.

Ngoài ra, cái khó thứ hai là thị trường còn phụ thuộc quá nhiều vào cảm xúc khán giả. Nếu hôm nay khán giả thích, show sẽ cháy vé. Nếu không, mọi thứ sẽ vô cùng rủi ro. TOP Group luôn cố gắng cân bằng giữa nghệ thuật và tính toán kinh doanh - đó là thử thách lớn nhất.

KiKi Trần và giấc mơ có thật

. Tham vọng đưa sao ngoại về Việt Nam như Thái Lan, Philippines, Singapore… và đóng góp vào GDP có khả thi không?

- Hoàn toàn khả thi. Không phải trong tương lai xa - mà ngay trong thập kỷ này. Giải trí là một ngành kinh tế đúng nghĩa - tạo ra việc làm, thu hút du lịch, tiêu thụ dịch vụ, và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Nếu làm bài bản, ngành biểu diễn Việt Nam hoàn toàn có thể góp phần vào GDP giống như Hàn Quốc đã từng. Tham vọng là điều cần thiết. Nhưng quan trọng hơn là chiến lược và sự kiên định - và chúng tôi đang xây từng viên gạch để tiến đến mục tiêu đó.

. Theo anh, cái thiếu của thị trường nhạc Việt hiện nay là gì?

- Tôi nghĩ nhạc Việt không thiếu tài năng, không thiếu nghệ sĩ giỏi. Điều thiếu nhất chính là bản sắc âm nhạc đủ mạnh để cạnh tranh, và đủ mạnh để giới thiệu ra thế giới. Chúng ta có chất liệu - có văn hóa - có câu chuyện - nhưng thiếu sự đầu tư dài hơi để biến nó thành "sound Việt Nam". Khi có được bản sắc thật sự, khán giả quốc tế sẽ lắng nghe. Và đó cũng là điều Xin Chào luôn tìm cách nuôi dưỡng cho hành trình của mình.

KiKi Trần và những dự báo tích cực về nhạc Việt

Những bài toán được KiKi Trần giải từ từ nhưng chắc nịch

. Xin Chào "nuôi gà" - liệu thị trường này còn dễ kiểm soát khi ca sĩ ngày càng tự quản lý được?

- "Nuôi gà" theo cách cũ thì khó nhưng thế giới bây giờ đã khác. Một nghệ sĩ giỏi không nhất thiết phải "thuộc về" một công ty - nhưng họ vẫn cần hệ sinh thái chuyên nghiệp để phát triển. Xin Chào không muốn quản lý nghệ sĩ theo kiểu ràng buộc, mà muốn đồng hành - hỗ trợ - tạo điều kiện, đồng thời nuôi dưỡng về văn hóa - trí tuệ - nhân cách để người nghệ sĩ có một chỗ đứng trong xã hội và có một phông văn hóa đầy đủ của cá thể trong một xã hội đang ngày càng phát triển đa dạng.

Nếu cả hai phía cùng có chung tầm nhìn, mô hình này rất bền vững, và Xin Chào cùng nghệ sĩ của mình luôn có lòng tin và tầm nhìn cùng nhau, sẽ có những lúc phải quay cuồng một cách năng động, nhưng cũng có những lúc chấp nhận chậm lại để tiếp tục tôi luyện, đào sâu và tìm kiếm những sáng tạo mới mẻ.

. Dự báo sự phát triển của thị trường nhạc Việt trong thời gian tới

-Tôi nghĩ thị trường nhạc Việt đang bước vào thời kỳ vàng: Khán giả sẵn sàng trả tiền cho trải nghiệm tốt để thưởng thức âm nhạc. Công nghệ sản xuất tiến bộ, và tiếp cận với các thị trường xung quanh. Nghệ sĩ trẻ giàu năng lượng và tư duy mới, đặc biệt là khả năng sáng tạo đa dạng.

Việt Nam bắt đầu có tên trên bản đồ âm nhạc châu Á, không chỉ là một thị trường mới đầy sáng tạo, mà còn giới thiệu những nghệ sĩ chất lượng và Việt Nam là một điểm đến - nhất định phải có - trong các kế hoạch world tour của các nghệ sĩ quốc tế.

Trong 5–10 năm tới, tôi tin rằng: Nhạc Việt sẽ không chỉ phục vụ khán giả Việt - mà sẽ có sức lan tỏa khu vực. Và trong giấc mơ đó, lúc nào tôi cũng luôn mơ và làm một thứ để đạt được: Xin Chào sẽ là một trong những công ty hàng đầu của Việt Nam trong hành trình xây dựng công nghiệp văn hoá, và như slogan tôi vẫn thường nói , chúng tôi đang làm một việc đầy ý nghĩa, "Chắp cánh hình ảnh Việt bay xa". Để khi gặp những nghệ sĩ quốc tế, chúng tôi sẽ giới thiệu : Xin Chào, we are Xin Chào.



