Vinh Tuấn: Tôi muốn đi đến tận cùng của dòng nhạc Bolero!

Vinh Tuấn và cơ duyên đến với bolero

Với ca sĩ Vinh Tuấn, hát không phải để phô diễn, mà để chạm đến trái tim người nghe

Giữa những biến động không ngừng của thị trường âm nhạc, nơi xu hướng thay đổi chóng mặt, vẫn có những nghệ sĩ chọn cho mình một lối đi riêng - chậm rãi nhưng bền bỉ. Vinh Tuấn là một trong số đó. Anh đến với Bolero không vì trào lưu, mà như một định mệnh đến muộn nhưng đủ sâu để neo giữ trọn vẹn đam mê.

Khởi đầu của anh không giống nhiều ca sĩ được đào tạo bài bản từ sớm. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, Vinh Tuấn mới thực sự lắng nghe những ca khúc trữ tình qua băng đĩa cũ.

Khoảnh khắc ấy, theo anh, như mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới. Không thầy dạy, không môi trường chuyên nghiệp, anh tự học trong cô đơn, kiên nhẫn dò từng câu chữ, từng làn hơi.

Những buổi tập hát lặng lẽ không chỉ rèn kỹ thuật mà còn nuôi dưỡng một tình yêu âm nhạc ngày càng sâu đậm. Ca hát, từ một sở thích, dần trở thành nhu cầu tinh thần không thể thiếu.

Bước ngoặt đến khi anh có cơ hội học hỏi từ ca sĩ Đông Đào - người mà anh luôn gọi bằng tất cả sự trân trọng là "cô giáo".

Từ đó, Vinh Tuấn bắt đầu tiếp cận thanh nhạc một cách bài bản: cách nhả chữ, xử lý ca từ, kiểm soát hơi thở và quan trọng nhất là truyền tải cảm xúc.

Giọng hát anh dần trở nên mượt mà, sâu lắng hơn. Nhưng điều thay đổi lớn nhất không chỉ nằm ở kỹ thuật, mà là nhận thức: hát không phải để phô diễn, mà để chạm đến trái tim người nghe.

Vinh Tuấn muốn đi đến tận cùng của dòng nhạc Bolero!

Năm 2021 đánh dấu bước chuyển rõ rệt trong hành trình của anh. Những ca khúc như "Lòng mẹ Việt Nam", "Lạy mẹ con đi", "Lối về đất mẹ", "Chuyện tình hoa Pensée" được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Từ đó, anh định hình phong cách riêng: tiết chế, giàu cảm xúc, không chạy theo kỹ thuật mà đi sâu vào nội tâm. Với anh, điều quan trọng nhất là giữ vững niềm tin vào con đường đã chọn.

Sau tám năm theo đuổi ca hát, Vinh Tuấn nhận thấy sự thay đổi không chỉ ở giọng hát mà còn ở chính con người mình. Anh trở nên điềm đạm, giản dị hơn. Nếu trước đây từng chú trọng hình thức, đôi khi còn "màu mè", thì hiện tại, anh tập trung hoàn toàn vào "cái hồn" của bài hát. Anh quan niệm: nghệ sĩ không phải là người hát hay nhất, mà là người truyền tải chân thật nhất cảm xúc của tác giả.

Vinh Tuấn từ bản năng đến bài bản

Trong bối cảnh âm nhạc ngày càng mang tính thương mại, lựa chọn của anh có phần đi ngược số đông. Vinh Tuấn không đặt nặng việc kiếm tiền từ ca hát. Anh tin rằng khi không bị áp lực tài chính chi phối, người nghệ sĩ sẽ giữ được cảm xúc và năng lượng tích cực lâu dài hơn.

Chính sự "buông nhẹ" ấy lại trở thành điểm tựa giúp anh đi xa trên con đường đầy thử thách. Với Bolero - một dòng nhạc đòi hỏi chiều sâu - sự tự do trong cảm xúc lại càng quan trọng.

Ca sĩ Vinh Tuấn đam mê dòng nhạc bolero

Trước lo ngại Bolero dần thu hẹp trước làn sóng nhạc trẻ, Vinh Tuấn thừa nhận những khó khăn nhưng vẫn giữ niềm tin. Anh cho rằng những ca khúc xưa, đặc biệt trước năm 1975, mang giá trị riêng không thể thay thế.

Dù thị hiếu thay đổi, vẫn có nhiều khán giả tìm về dòng nhạc này, từ người bình dân đến người tri thức. Đáng chú ý, ngày càng nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ 9x, 2k cũng tìm đến Bolero như một cách kết nối với cảm xúc sâu lắng.

Không chỉ hát, anh còn góp phần lan tỏa tình yêu ấy qua kênh YouTube "Saigon By Night". Đây không chỉ là không gian cho riêng anh, mà còn là nơi nâng đỡ những giọng ca trẻ yêu nhạc xưa. Anh vui khi thấy nhiều bạn trẻ hát Bolero rất tốt, xem đó là dấu hiệu cho thấy dòng nhạc này vẫn đang được tiếp nối.

Với anh, bolero không còn là ký ức, mà đang được tái sinh trong diện mạo mới - gần gũi hơn, trẻ trung hơn nhưng vẫn giữ tinh thần cốt lõi.