Văn hóa - Văn nghệ

Đạo diễn Lê Quý Dương đưa "Các cụ gánh còng lưng" khai mạc Festival Sân khấu Thử nghiệm

Thanh Hiệp (ảnh Nhà hát NTTT Ninh Bình)

(NLĐO) – Vở diễn là tiếng vọng di sản và lời mời gọi từ Festival Sân khấu Thử nghiệm Quốc tế 2025 hứa hẹn tạo dấu ấn thử nghiệm độc đáo

Đạo diễn Lê Quý Dương dồn sức "Các cụ gánh còng lưng" khai mạc Festival Sân khấu Thử nghiệm - Ảnh 1.

Một cảnh trong vở diễn "Các cụ gánh còng lưng" của Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Ninh Bình

Vở diễn "Các cụ gánh còng lưng" của Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Ninh Bình sẽ công diễn tối 20-11 tại Nhà hát Phạm Thị Trân, mở đầu hành trình tham dự Festival Sân khấu Thử nghiệm Quốc tế lần VI – 2025. 

Đây là công trình sân khấu đầu tiên mang tầm vóc chiến lược của nhà hát mới hợp nhất từ ba đơn vị nghệ thuật truyền thống của Ninh Bình, Nam Định và Hà Nam – một thiết chế mang chiều sâu di sản và khát vọng hội nhập.

Lê Quý Dương đau đáu tìm tòi sáng tạo, thử nghiệm mới

Dựa trên kịch bản của Nguyễn Đức Minh, đạo diễn Lê Quý Dương phóng tác thành một tác phẩm thử nghiệm táo bạo, chuyển tải thông điệp chính: "Hãy trả vạn vật về lại đúng với giá trị của chính mình".

Đạo diễn Lê Quý Dương dồn sức "Các cụ gánh còng lưng" khai mạc Festival Sân khấu Thử nghiệm - Ảnh 2.

Vở diễn "Các cụ gánh còng lưng" của Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Ninh Bình

Câu chuyện về gia tộc họ Sài là lời cảnh tỉnh về sự chệch hướng trong đạo lý, sự rạn vỡ của gia phong và những hệ lụy khi con người chạy theo dục vọng mà quên mất thiện tâm truyền đời. 

Về hướng sáng tạo, đạo diễn Lê Quý Dương nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn đưa khán giả vào một hành trình thử nghiệm đầy thử thách – từ xử lý không gian ước lệ, phá vỡ cấu trúc trang phục đến kết hợp âm nhạc điện tử với nhạc cụ truyền thống, đồng hiện dương gian – âm phủ. Điều quan trọng nhất là tác phẩm phải chạm được vào những suy tư của con người hôm nay: hãy trả mọi giá trị về đúng chỗ của nó".

NSND Nguyễn Quang Thập, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Ninh Bình, chia sẻ: "Vở diễn là nỗ lực lớn của tập thể nghệ sĩ trong những ngày đầu nhà hát hợp nhất đi vào hoạt động. Chúng tôi mong muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế một diện mạo sân khấu truyền thống Việt Nam mới, tôn trọng di sản nhưng không ngừng sáng tạo. Sự đồng hành của khán giả và giới chuyên môn chính là nguồn động lực mạnh mẽ nhất cho chúng tôi".

Vở "Các cụ gánh còng lưng" kết hợp chèo, cải lương, rối, múa và âm nhạc truyền thống trong một cấu trúc kịch hiện đại, hứa hẹn trở thành điểm nhấn của Festival năm nay, nơi các nghệ sĩ Việt Nam và thế giới gặp gỡ, trao đổi và cùng thúc đẩy tinh thần sáng tạo của sân khấu đương đại.

Đạo diễn Lê Quý Dương dồn sức "Các cụ gánh còng lưng" khai mạc Festival Sân khấu Thử nghiệm - Ảnh 3.

Vở diễn "Các cụ gánh còng lưng" của Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Ninh Bình

Trong bối cảnh sân khấu truyền thống cần thêm sự chú ý của công chúng, vở diễn kỳ vọng nhận được sự quan tâm của khán giả, giới nghiên cứu – phê bình, sinh viên nghệ thuật và những ai trân trọng giá trị văn hóa dân tộc.

Vở "ra quân" Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Ninh Bình

Từ chiếc nôi di sản đến mô hình nhà hát tổng hợp hiện đại, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Ninh Bình chính thức thành lập ngày 1-7-2025, trên cơ sở hợp nhất Nhà hát Chèo Ninh Bình, Nhà hát Nghệ thuật Nam Định và Đoàn Nghệ thuật Chèo (thuộc Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật Hà Nam). 

Sự kiện này tạo nên một thiết chế sân khấu quy mô lớn, hội tụ đầy đủ các loại hình truyền thống và hiện đại như: chèo, cải lương, múa rối, hát sẩm, hát chầu văn, âm nhạc dân gian, ca múa, dân gian đương đại và sân khấu kịch nói.

Nhà hát đặt tại Nhà hát Phạm Thị Trân, đường Lê Đại Hành, phường Hoa Lư – không gian di sản linh thiêng thờ Bà Tổ hát chèo Phạm Thị Trân, cũng là vùng đất kinh đô Hoa Lư, nơi nghệ thuật chèo hình thành từ thời nhà Đinh. 

Đây chính là chiếc nôi của di sản, tạo cho nhà hát nền tảng bản sắc vững chắc để phát triển. Sự hợp nhất ba đơn vị giàu truyền thống đã mang đến cho Ninh Bình một nhà hát tổng hợp, có lực lượng nghệ sĩ dồi dào, có chiều sâu di sản nhưng cũng giàu tiềm lực để đón nhận những dòng chảy sáng tạo của thời đại.

Đạo diễn Lê Quý Dương dồn sức "Các cụ gánh còng lưng" khai mạc Festival Sân khấu Thử nghiệm - Ảnh 4.

Đạo diễn Lê Quý Dương

Ngay từ ngày đầu, nhà hát đã giới thiệu công trình nghệ thuật mở màn "Các cụ gánh còng lưng" – một vở diễn có tính tuyên ngôn, kết hợp táo bạo nhiều loại hình sân khấu truyền thống Việt Nam với thủ pháp hiện đại. 

Tác phẩm khẳng định định hướng của nhà hát: bảo tồn tinh hoa, phát huy sáng tạo, hội nhập quốc tế. Ra đời trong chiếc nôi di sản Hoa Lư nhưng hướng tới tầm nhìn mới, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Ninh Bình kỳ vọng trở thành điểm hội tụ quan trọng của sân khấu truyền thống, đóng góp vào chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đạo diễn Lê Quý Dương dồn sức "Các cụ gánh còng lưng" khai mạc Festival Sân khấu Thử nghiệm - Ảnh 5.

Đạo diễn NSND Nguyễn Quang Thập


