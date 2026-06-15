



Từ trái sang: đạo diễn Ngọc Duyên, Minh Nguyệt, Hạnh Thúy và Quốc Thảo

Sáng 15-6, tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, Sân khấu Trăng và ê-kíp thực hiện vở kịch "Áo xưa dù nhàu" chính thức ra mắt.

Dưới sự dàn dựng của đạo diễn Minh Nguyệt, phó đạo diễn Ngọc Duyên, tác phẩm hứa hẹn gây chú ý bởi kịch bản được viết từ sự cảm tác truyện ngắn "Sợi tóc" của học giả Cao Huy Thuần, đồng thời tiếp nhận nguồn cảm hứng từ những tư tưởng nhân văn trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn.

Đạo diễn Minh Nguyệt tâm sự: "Tôi vui vì ê kíp đã đồng lòng, khẩn trương tập luyện để công diễn từ 28 đến 30-8 tại Nhà hát TP".

Khi sân khấu bắt đầu bằng những lời cầu nguyện

Ngay từ phần giới thiệu, ê-kíp đã hé lộ tinh thần chủ đạo của tác phẩm qua chuỗi lời cầu nguyện vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Đạo diễn John Andrew Cunnington phát biểu tại buổi khởi công vở "Áo xưa dù nhàu"

Đó là những ước nguyện rất đỗi đời thường: được bình yên, được sống hạnh phúc, được nhìn thấy cha mẹ khỏe mạnh, trẻ thơ mỉm cười và con người biết yêu thương nhau.

Những câu chữ ấy không mang màu sắc giáo điều mà giống như tiếng nói sâu thẳm của mỗi người sau những biến động của cuộc sống hiện đại. Đặc biệt, khi thế giới vừa trải qua những năm tháng đầy mất mát bởi dịch bệnh, chiến tranh và khủng hoảng tinh thần, khát vọng được sống tử tế và được yêu thương trở thành nhu cầu chung của nhân loại.

Chính từ điểm xuất phát ấy, "Áo xưa dù nhàu" không kể một câu chuyện đơn thuần mà hướng đến việc mở ra những đối thoại về thân phận con người.

Một chiếc áo cũ và những giá trị không cũ

Tên gọi "Áo xưa dù nhàu" gợi nhiều liên tưởng. Chiếc áo cũ có thể đã phai màu theo năm tháng, mang trên mình những nếp nhăn của thời gian, nhưng vẫn chứa đựng ký ức, tình cảm và những giá trị không thể thay thế.

Kiến trúc sư Lê Thiện và đạo diễn Minh Nguyệt bên mô hình thiết kế trang trí vở kịch "Áo xưa dù nhàu"

Đó cũng là hình ảnh ẩn dụ cho những điều tưởng chừng giản dị nhưng luôn cần được gìn giữ trong xã hội hôm nay.

Khi nhịp sống ngày càng gấp gáp, con người dễ bị cuốn vào những cuộc đua vật chất mà quên mất việc chăm sóc đời sống tinh thần. Vở diễn đặt ra câu hỏi: Sau tất cả những biến động, điều gì còn lại để nâng đỡ con người?

Thông qua chất liệu văn học của học giả Cao Huy Thuần cùng nguồn cảm hứng từ triết lý nhân sinh của Trịnh Công Sơn, ê-kíp mong muốn khơi dậy sự đồng cảm và khả năng lắng nghe chính mình nơi khán giả.

Đạo diễn Minh Nguyệt và ê kíp tham gia vở "Áo xưa dù nhàu"

Tìm một tiếng nói riêng cho sân khấu hôm nay

Tại buổi khởi công, nhiều nghệ sĩ và người làm nghề gắn bó với Sân khấu Trăng của đạo diễn Minh Nguyệt đánh giá cao lựa chọn đề tài mang chiều sâu triết lý của ê-kíp. Trong khi nhiều tác phẩm hiện nay thiên về yếu tố giải trí hoặc kịch tính bề mặt, "Áo xưa dù nhàu" chọn con đường khó hơn: đi vào thế giới nội tâm và những câu hỏi hiện sinh. Hứa hẹn sẽ tạo nhiều bất ngờ sau thành công của: "Cánh đồng bất tận", "Tiếng chim vườn Ngọc", "Bút máu"…

Đạo diễn Minh Nguyệt cùng các cộng sự kỳ vọng vở diễn sẽ trở thành không gian gặp gỡ giữa nghệ thuật và đời sống, nơi khán giả không chỉ xem một câu chuyện mà còn có cơ hội soi chiếu lại chính mình.

Đại diện của công ty Trần Linh, đạo diễn Minh Nguyệt và họa sĩ Thái Dủ

Sự ra mắt của vở kịch "Áo xưa dù nhàu" là tín hiệu mới cho thấy sân khấu vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những giá trị nhân văn sâu sắc, vẫn tin vào khả năng cảm hóa của nghệ thuật và vẫn kiên trì đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi sáng tạo.

Bởi đôi khi, giữa những bộn bề của cuộc sống, điều chúng ta cần nhất không phải là những điều lớn lao, mà chỉ là giữ được cho mình một "chiếc áo xưa" của lòng nhân ái, dù đã nhàu theo năm tháng nhưng chưa bao giờ cũ trong trái tim con người.

Kiến trúc sư Lê Thiện và họa sĩ Thái Dủ trao đổi về thiết kế mỹ thuật vở "Áo xưa dù nhàu"

Vở kịch có sự tham gia của: NSƯT Hạnh Thúy, nghệ sĩ Quốc Thảo, diễn viên Mia Minh Anh, Bảo Kun, Phước Lộc, Ngọc Hiếu, Lâm Khôi… Hai kiến trúc sư Lê Thiện và Mai Hoàng Dương đã thiết kế sân khấu. Đạo diễn Minh Nguyệt, Minh Quốc sẽ chọn nhạc cho vở. Phục trang do họa sĩ Sỹ Hoàng thiết kế. Thiết kế màn ảnh được Trần Linh, Thái Dủ. Vở có sự tham gia của John Andrew Cunnington - người luôn đồng hành với đạo diễn Minh Nguyệt.



