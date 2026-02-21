Minh Nguyệt, Minh Trang, MeA Minh Anh với dự án khủng "Trái tim kiêu hãnh"

Từ trái sang: Đạo diễn Minh Nguyệt, NSƯT Minh Trang, diễn viên MeA Minh Ạnh

Khởi động đầu xuân với nguồn năng lượng sáng tạo mạnh mẽ, đạo diễn Minh Nguyệt chính thức công bố dự án sân khấu tâm lý gia đình "Trái tim kiêu hãnh" – vở kịch được bà ấp ủ suốt nhiều năm sẽ được diễn trên Sân khấu Trăng dưới sự cố vấn nghệ thuật của đạo diễn NSND Trần Ngọc Giàu. Vở dự kiến sẽ diễn tại Nhà hát TP, sau đó biểu diễn tại Rạp Công Nhân (Nhà hát Kịch TP HCM).

Một giấc mơ sân khấu được đánh thức

Những ngày đầu năm Bính Ngọ, đạo diễn Minh Nguyệt cho biết bà sẽ khởi động của một năm nghệ thuật mới, với "đứa con tinh thần được thai nghén bằng cả trải nghiệm đời sống và nỗi trăn trở của một người làm mẹ, một người làm nghề" – bà nói và cho biết vở diễn mang tên "Trái tim kiêu hãnh".

Đó là kết quả của nhiều năm quan sát, suy ngẫm và tích lũy cảm xúc trước những biến động của đời sống gia đình hiện đại. Trong nhịp sống gấp gáp hôm nay, những mối quan hệ tưởng chừng bền chặt lại trở nên mong manh. Những cuộc chia tay diễn ra nhanh chóng, để lại phía sau là những đứa trẻ với những khoảng trống tâm hồn khó lấp đầy.

Thiết kế sân khấu của vở "Trái tim kiêu hãnh"

Đạo diễn Minh Nguyệt chia sẻ: "Tôi muốn kể một câu chuyện về tình yêu, nhưng sâu hơn là câu chuyện về trách nhiệm. Người lớn có thể bước qua đổ vỡ, nhưng những đứa trẻ thì mang theo vết thương rất lâu. Tôi mong khán giả trẻ khi xem vở diễn sẽ hiểu rằng tình yêu cần được nâng niu và gìn giữ, bởi phía sau mỗi lựa chọn là số phận của nhiều con người".

Đó là thông điệp của vở kịch và là trục cảm xúc xuyên suốt tác phẩm như một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng nhưng day dứt về giá trị của sự gắn bó, nhưng cũng cần lòng vị tha trong đời sống gia đình.

Cuộc hội ngộ xuyên biên giới của những nghệ sĩ tâm huyết

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của dự án "Trái tim kiêu hãnh" là sự quy tụ của dàn diễn viên nổi tiếng, nhiều người đang hoạt động nghệ thuật ở nước ngoài đã trở về để tham gia như: NSƯT Minh Trang từ Singapore trở lại sân khấu trong nước với một vai diễn được bà xem là thử thách mới trong hành trình nghệ thuật.

Nhà thiết kế sân khấu Trọng Dũng

Diễn viên điện ảnh Trương Minh Cường, sau thời gian dài sinh sống tại Mỹ và đã được yêu mến khi tham gia bộ phim "Lật mặt 7 – Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải, lần này anh nhận lời đóng kịch. Bên cạnh đó là những gương mặt quen thuộc với khán giả sân khấu như: nghệ sĩ Quốc Thảo, MeA Minh Anh, Quốc Việt và diễn viên nhí Trang An Nhiên – thế hệ trẻ mang đến nguồn năng lượng mới cho vở diễn.

Sự kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ hứa hẹn sẽ tạo nên một cấu trúc biểu diễn giàu tầng lớp. Những diễn viên từng trải mang đến chiều sâu nội tâm, trong khi lớp diễn viên trẻ góp phần tạo nên nhịp điệu hiện đại và tính thời sự cho tác phẩm.

Ngôn ngữ dàn dựng hiện đại và đối thoại quốc tế

Một yếu tố quan trọng tạo nên quy mô của dự án là sự tham gia đồng đạo diễn của John Andrew Cunnington – đạo diễn từng có nhiều kinh nghiệm trong các dự án sân khấu đương đại như: "Tình yêu Stockholm" và "Tâm Tử". Ông cũng là đạo diễn ánh sáng vở kịch "Bút máu" do đạo diễn Minh Nguyệt dàn dựng trong năm 2024.

Sự hợp tác này mở ra khả năng kết hợp giữa ngôn ngữ sân khấu Việt Nam và tư duy dàn dựng quốc tế. Trong những buổi làm việc đầu tiên, hai đạo diễn tập trung xây dựng cấu trúc sân khấu theo hướng tối giản hình thức nhưng giàu tính biểu tượng, nhằm làm nổi bật đời sống nội tâm nhân vật.

Diễn viên điện ảnh Trương Minh Cường

Đạo diễn Minh Nguyệt cho biết: "Chúng tôi muốn tạo ra một không gian sân khấu nơi cảm xúc trở thành trung tâm. Mỗi chi tiết mỹ thuật, ánh sáng, chuyển động đều phải phục vụ cho hành trình tâm lý của nhân vật".

Đây là xu hướng dàn dựng đang được nhiều sân khấu hiện đại theo đuổi: giảm bớt sự phô trương thị giác để tập trung vào chiều sâu tâm lý và tính chân thực của diễn xuất.

Không gian mỹ thuật – nơi cảm xúc được kiến tạo

Ba năm trước, bản thiết kế cảnh trí đầu tiên của vở "Trái tim kiêu hãnh" đã được nhà thiết kế Trọng Dũng thực hiện. Đó là nền tảng thị giác quan trọng cho quá trình phát triển tác phẩm. Trong lần trở lại này, đạo diễn Minh Nguyệt mời thêm nhà thiết kế mỹ thuật trẻ Lê Thiện – người từng tạo dấu ấn với vở "Bút máu" – để cùng kiến tạo một diện mạo mới cho "Trái tim kiêu hãnh".

Bà cho biết đang trực tiếp làm việc và tương tác với Lê Thiện nhằm phát triển bản thiết kế mới nhất. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của thế hệ đi trước và tư duy sáng tạo của thế hệ trẻ hứa hẹn tạo nên một không gian sân khấu mang tính biểu tượng cao, phản ánh trạng thái tâm lý phức tạp của các nhân vật.

Đặc biệt, vở kịch sẽ sử dụng những tác phẩm hội họa của họa sĩ Moon – tên thật là Nguyệt Quỳnh, con gái của đạo diễn Minh Nguyệt – như một phần quan trọng của ngôn ngữ thị giác.

Những bức tranh của Moon không đơn thuần xuất hiện như đạo cụ sân khấu, mà trở thành "tầng ký ức" của tác phẩm, phản chiếu thế giới nội tâm mong manh của những đứa trẻ đứng giữa những rạn vỡ gia đình.

Họa sĩ Moon

Các tác phẩm hội họa ấy mang màu sắc giàu cảm xúc, được chọn lọc và sắp đặt trong không gian sân khấu nhằm tạo nên sự đối thoại giữa mỹ thuật và diễn xuất. Đây cũng là cách đạo diễn Minh Nguyệt đưa vào vở diễn một phần đời sống riêng tư, biến trải nghiệm cá nhân thành chất liệu nghệ thuật có tính phổ quát.

Không gian ấy vì thế không còn là bối cảnh tĩnh, mà trở thành một thực thể sống, nơi hội họa, ánh sáng và diễn xuất cùng nhau kể câu chuyện về ký ức, tổn thương và khát vọng được yêu thương.

Khi sân khấu chạm vào những vấn đề đương đại

"Trái tim kiêu hãnh" ra đời trong bối cảnh đời sống xã hội đang chứng kiến nhiều thay đổi trong cấu trúc gia đình. Những câu chuyện ly hôn, chia ly và tái cấu trúc quan hệ trở thành hiện tượng phổ biến. Sân khấu, với khả năng phản ánh đời sống bằng ngôn ngữ cảm xúc, hứa hẹn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tìm sự đồng cảm của khán giả trẻ khi nhìn lại những giá trị cốt lõi của sự gắn bó.

Thông qua số phận các nhân vật, vở diễn sẽ đặt ra những câu hỏi sâu sắc: Điều gì khiến con người đánh mất nhau? Và liệu tình yêu có thể được cứu vãn khi lòng kiêu hãnh trở thành rào cản?

Họa sĩ Moon (Nguyệt Quỳnh) và mẹ - đạo diễn Minh Nguyệt

"Đó là những câu hỏi không có câu trả lời dễ dàng, nhưng chính hành trình đối diện với chúng tạo nên sức mạnh của nghệ thuật sân khấu" – đạo diễn Minh Nguyệt chia sẻ.

Đặc biệt, sự hiện diện của hội họa Moon trong cấu trúc mỹ thuật của vở diễn mở ra một hướng tiếp cận liên ngành, nơi sân khấu không đứng riêng lẻ mà kết nối với các loại hình nghệ thuật khác để tạo nên một chỉnh thể giàu cảm xúc và chiều sâu thẩm mỹ.

Bé Trang An Nhiên - MC nhí sẽ có mặt trong vở kịch "Trái tim kiêu hãnh", đóng vai bé Cải trắng

Trong hành trình ấy, đạo diễn Minh Nguyệt và các cộng sự đang đặt những viên gạch đầu tiên cho một tác phẩm mà họ tin rằng sẽ chạm đến trái tim khán giả. Bởi suy cho cùng, sân khấu luôn bắt đầu từ những câu chuyện của con người.

Khán giả đặc biệt yêu thích cách đạo diễn Minh Nguyệt sử dụng hội họa như một phương tiện biểu đạt tâm lý nhân vật. Chính thủ pháp này đã góp phần định hình phong cách riêng của bà.



