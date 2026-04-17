Văn hóa - Văn nghệ

Minh Nhí, Hữu Quốc, Bình Tinh đụng độ trong vở "Song trùng"

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Ngoài ba nghệ sĩ Minh Nhí, Hữu Quốc, Bình Tinh, vở kịch còn có thêm nhiều gương mặt trẻ gây bất ngờ thú vị


Minh Nhí, Hữu Quốc, Bình Tinh đụng độ trong vở "Song trùng" - Ảnh 1.

Diễn viên Võ Minh Khải và NSƯT Minh Nhí trong vở "Song trùng"

Tối 16-4, tại Sân khấu Nghệ thuật Trưng Hùng Minh, buổi phúc khảo vở kịch "Song trùng" (tác giả Quốc Nguyễn) đã diễn ra trong không khí vừa sôi nổi. Vở kịch do NSND Hữu Quốc đạo diễn, với cố vấn nghệ thuật là NSND Trần Ngọc Giao, vở đặt ra một câu hỏi không mới nhưng chưa bao giờ cũ: con người có thể sống thật với chính mình đến mức nào trong một xã hội vẫn còn nhiều định kiến?

Nỗ lực mới của Sân khấu Minh Nhí

Vở kịch quy tụ lực lượng diễn viên đông đảo: NSƯT Minh Nhí (Henry), nghệ sĩ Bình Tinh (bà Phụng), NSND Hữu Quốc (ông Mạnh), Võ Minh Khải (Nhân), Song Duyên (Nghĩa), Mai Ka (Vy), cùng dàn diễn viên trẻ như Bảo Bảo, Bảo Kun, Ngọc Duyên, Thạch Thảo, Di Dương, Võ Thành Nhân, Ngọc Cương, Trí Phát, Gia Thuận, Lý Hải Đăng, Ômilang…

Minh Nhí, Hữu Quốc, Bình Tinh đụng độ trong vở "Song trùng" - Ảnh 2.

Một cảnh trong vở kịch "Song trùng"

NSƯT Minh Nhí cho biết: "Sự tập hợp này cho thấy nỗ lực của ê-kíp trong việc tạo dựng một cấu trúc sân khấu có tính "đa thanh", nơi nhiều tuyến nhân vật cùng tồn tại và va đập. Chúng tôi luôn nỗ lực để sân khấu có nhiều vở diễn mới phục vụ khán giả".

Câu chuyện kịch lôi cuốn

Vở "Song trùng" là câu chuyện gia đình: ông Mạnh – một người cha bảo thủ, làm nghề uốn cây kiểng, luôn muốn "uốn nắn" con trai Nhân theo khuôn mẫu của mình. Nhưng ẩn dưới đó là một ẩn dụ rõ rệt: con người bị xem như một thực thể có thể "cắt tỉa", "định hình", thay vì được phát triển theo bản thể tự nhiên.

Minh Nhí, Hữu Quốc, Bình Tinh đụng độ trong vở "Song trùng" - Ảnh 3.

Một cảnh trong vở "Song trùng"

Bi kịch bắt đầu khi Vy – con gái riêng của bà Phụng bước vào gia đình ông Mạnh với một kế hoạch đầy toan tính. Từ nhu cầu tiền bạc, cô không ngần ngại lợi dụng bí mật đời tư của Nhân để dựng nên một "màn kịch trong kịch".

Điểm đáng chú ý của kịch bản là hai diễn viên được hóa trang rất giống nhau để thể hiện vai Nhân và Nghĩa. Thủ pháp này không đơn thuần mang kịch tính mà còn gợi ra câu hỏi bản thể: con người có thể tìm thấy chính mình ở đâu khi bị xã hội từ chối?

Sự xuất hiện của "bản sao" như một cách để nhân vật tự đối thoại, tự cứu rỗi, hoặc ít nhất là không còn cô độc tuyệt đối.

Minh Nhí, Hữu Quốc, Bình Tinh đụng độ trong vở "Song trùng" - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Bình Tinh và NSND Hữu Quốc trong vở "Song trùng"

Trong cách dàn dựng, NSƯT Hữu Quốc chọn lối kể trực diện, không né tránh xung đột. Những cảnh cao trào được đẩy lên bằng nhịp điệu nhanh, tạo cảm giác ngột ngạt – đúng với trạng thái tâm lý của nhân vật Nhân.

Tuy nhiên, ở một số đoạn, việc khai thác tuyến phụ còn dàn trải, khiến mạch chính đôi lúc bị loãng và ồn. 

Nâng đỡ dàn diễn viên trẻ

Diễn xuất là điểm sáng của vở thuộc về các vai diễn được NSƯT Minh Nhí, NSND Hữu Quốc, NS Bình Tinh, Ngọc Duyên thể hiện.

Trong vai Henry – NSƯT Minh Nhí đã tạo được màu sắc riêng với lối diễn tiết chế, không sa vào cường điệu, góp phần cân bằng không khí nặng nề của vở diễn. NS Bình Tinh thể hiện bà Phụng với tâm thế người phụ nữ vừa thực dụng vừa có những giằng xé nội tâm. NSND Hữu Quốc trong vai ông Mạnh giữ được sự nhất quán: một người cha yêu con nhưng bị giới hạn bởi định kiến. 

Ngọc Duyên diễn vai bà vú rất xuất sắc, thể hiện được sự tổn thương trong tâm hồn người phụ nữ đau đớn khi bị chia cắt tình thâm.

"Song trùng" không né tránh vấn đề nhạy cảm: giới tính, định kiến, bạo lực gia đình. Nhưng điều đáng nói hơn là cách vở kịch đặt những vấn đề đó trong cấu trúc văn hóa quen thuộc – gia đình Việt Nam. Chính sự quen thuộc ấy khiến xung đột trở nên gần gũi, thậm chí ám ảnh.


Minh Nhí, Tuyết Thu, Võ Thanh Liêm được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng Sân khấu năm 2025

(NLĐO) – NSƯT Minh Nhí, Tuyết Thu, Võ Thanh Liêm và nhiều nghệ sĩ, tác giả tại TP HCM đã được vinh danh tại lễ trao giải thưởng Sân khấu năm 2025

Minh Nhí, Việt Hương xúc động với phiên bản mới "Tứ Trạng khai xuân" của đạo diễn Chánh Trực

(NLĐO) – Có được một phiên bản dành cho diễn viên trẻ là một nỗ lực lớn của đạo diễn Chánh Trực, khiến Minh Nhí, Việt Hương xúc động

Bình Tinh Minh Nhí Hữu Quốc
