Đạo diễn Thanh Lựu lan tỏa hơi thở cải lương giữa đời sống cộng đồng





Nghệ sĩ Thanh Lựu

Tối 20-12, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa Phường Tân Sơn Nhất, chương trình nghệ thuật sân khấu cải lương do đạo diễn Thanh Lựu (học trò của cố NSND Phùng Há) dàn dựng, với sự biểu diễn của Câu lạc bộ Tài tử Cải lương Phường Tân Sơn Nhất sẽ công diễn phục vụ miễn phí khán giả yêu sân khấu.

Chương trình sẽ diễn ra lúc 18g30 phục vụ cộng đồng, tiếp tục minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ của cải lương trong không gian văn hóa cơ sở – nơi nghệ thuật được nuôi dưỡng bằng tình yêu và sự tâm huyết hơn là ánh đèn hào quang.

Nỗ lực giữ gìn tinh hoa cải lương

Chương trình được xây dựng với cấu trúc hài hòa, kết nối giữa ca cổ truyền thống, tân cổ giao duyên và những trích đoạn cải lương tuồng cổ kinh điển, hứa hẹn tạo nên một dòng chảy nghệ thuật liền mạch, vừa gần gũi, vừa giàu chiều sâu.

Nghệ sĩ Yến Khoa

Đạo diễn Thanh Lựu cho biết, chương trình có các tiết mục đặc sắc: ca cổ "Tình Xuân", trích đoạn cải lương tuồng cổ "Bão táp Nguyên Phong" (tác giả NSND Thanh Tòng); trích đoạn "Lôi Vũ", "Bức ngôn đồ Đại Việt" và "Chung Vô Diệm hí Lỗ Lâm"… tất cả đòi hỏi kỹ thuật ca – diễn vững vàng và yêu cầu bản lĩnh nội tâm của người nghệ sĩ thể hiện, nên trong thời gian CLB đã tập luyện miệt mài để có được sự chỉnh chu trong diễn xuất".

Bên cạnh đó, các bài tân cổ giao duyên như: "Trăng về thôn dã", "Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây", "Đón xuân này nhớ xuân xưa"…hứa hẹn sẽ mang đến sắc thái mềm mại, dung dị, hòa vào hơi thở đời sống hôm nay.

Đặc biệt, bài ca cổ "Sầu vương ý nhạc" (soạn giả NSND Viễn Châu) sẽ để lại nhiều rung động bởi cách xử lý mộc mạc nhưng thấm đẫm tâm tình của người thể hiện.

Dấu ấn của những nghệ sĩ tâm huyết

Chương trình quy tụ lực lượng nghệ sĩ đa dạng, từ những gương mặt đoạt giải uy tín đến các nghệ sĩ đang gắn bó bền bỉ với phong trào cải lương quần chúng. Nổi bật là Thanh Lựu - người vừa tham gia biểu diễn vừa giữ vai trò đạo diễn tổng thể; Quán quân Bông Lúa Vàng Thành Trường, Chuông Đồng Vọng cổ Yến Khoa, Giải Ba "Bông Lúa Vàng" Thúy Trang, Giải Tư "Bông Lúa Vàng" Tấn Siêng, cùng các nghệ sĩ Trung Tín, Trung Dũng, Tấn Duy, Phạm Tấn, Trà My, Khánh Tường, Ngọc Hạnh, Thanh Giang, Trương Nhật Nguyên, Hoài Phương, Lê Dũng, Ngọc Chúc… Mỗi nghệ sĩ mang đến một sắc thái riêng, nhưng cùng gặp nhau ở điểm chung: sự nghiêm túc trong lao động nghệ thuật và tinh thần phục vụ khán giả.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình nghệ thuật do đạo diễn Thanh Lựu dàn dựng

Sự nâng đỡ âm nhạc của Ban nhạc cổ với các nhạc công: Thanh Tú, Văn Hoàng, Diệp Quân, Quốc Phú sẽ góp phần giữ cho không gian cải lương trọn vẹn, đúng chất và giàu cảm xúc.

Đạo diễn Thanh Lựu "gieo hạt" cho sân khấu cộng đồng

Đây là lần thứ tư đạo diễn – nghệ sĩ Thanh Lựu dàn dựng chương trình nghệ thuật cải lương hướng đến công chúng rộng rãi.

Ở mỗi lần thực hiện, anh đều kiên trì với một lựa chọn không dễ: đưa cải lương về gần cộng đồng dân cư, nơi khán giả có thể xem cải lương như một nhu cầu văn hóa tinh thần thường nhật. Sự dàn dựng công phu, cách lựa chọn tiết mục mang tính kế thừa, có sức lan tỏa, cùng tinh thần làm nghề nghiêm cẩn cho thấy tâm quyết của Thanh Lựu trong việc giữ lửa cải lương.

Nghệ sĩ Trung Tín

Anh không chạy theo hình thức phô trương, mà chú trọng tạo nên những đêm diễn chỉn chu, giàu giá trị thẩm mỹ, đủ để khơi gợi tình yêu cải lương nơi người xem, nhất là khán giả trẻ.







"Khi cải lương sống trong lòng cộng đồng thì tôi tin chương trình nghệ thuật của Câu lạc bộ Tài tử Cải lương Phường Tân Sơn Nhất không đơn thuần là một buổi biểu diễn, mà là một hoạt động văn hóa cộng đồng giàu ý nghĩa. Ở đó, cải lương được trả về đúng vị trí của nó: một loại hình nghệ thuật sinh ra từ đời sống, phục vụ đời sống và được nuôi dưỡng



