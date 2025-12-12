HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Ca sĩ Tùng Dương tặng 200 triệu đồng cho chương trình "Mai Vàng tri ân" và "Mai Vàng nhân ái"

Thùy Trang - Ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO) - Chương trình "Mai Vàng tri ân", "Mai Vàng nhân ái" của Báo Người Lao Động đã hỗ trợ cho hơn 800 phần quà đến các văn nghệ sĩ, nhà trí thức...

Ca sĩ Tùng Dương tặng 200 triệu đồng cho quỹ "Mai vàng tri ân" - Ảnh 1.

Ca sĩ Tùng Dương tặng 200 triệu cho chương trình "Mai Vàng tri ân" và "Mai Vàng nhân ái" của Báo Người Lao Động

Sáng ngày, 12-12, ca sĩ Tùng Dương đã đến Báo Người Lao Động tặng 200 triệu đồng cho chương trình "Mai Vàng tri ân" và "Mai Vàng nhân ái".

Chương trình "Mai Vàng tri ân", "Mai Vàng nhân ái" do Báo Người Lao Động tổ chức (thuộc hệ sinh thái giải Mai Vàng) đã hỗ trợ cho hơn 800 phần quà ý nghĩa đến các văn nghệ sĩ, các nhà giáo, nhà trí thức, nhà khoa học… đã có nhiều cống hiến cho đất nước.

Chương trình không chỉ là sự quan tâm, thăm hỏi của Báo Người Lao Động đến những văn nghệ sĩ, người hoạt động nghệ mà còn gửi đi thông điệp thế hệ tương lai không quên những người đóng góp đất nước, lĩnh vực nghệ thuật, khoa học, giáo dục.

Thông điệp này cũng nhận được sự đồng cảm sâu sắc của nhiều người, trong đó có ca sĩ Tùng Dương. Hơn hết, với Tùng Dương, ở khía cạnh một nghệ sĩ, việc anh tham gia vào một chương trình có ý nghĩa như "Mai Vàng tri ân", "Mai Vàng nhân ái" để thăm hỏi và tặng quà cho các văn nghệ sĩ lớn tuổi, neo đơn hay bệnh tật là một sứ mệnh.

"Tôi từng đi thăm nhiều nghệ sĩ lớn tuổi như nhạc sĩ Phạm Duy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý... và nhiều nhạc sĩ tài hoa khác có hoàn cảnh sống khá khó khăn. Vậy nên, bản thân tôi luôn cố gắng hết sức có thể để giúp đỡ những người cần giúp. "Mai Vàng tri ân" và "Mai Vàng nhân ái" là một chương trình thiện nguyện rất đúng với tâm nguyện của bản thân tôi. Hy vọng chương trình sẽ được duy trì lâu dài với sự đóng góp của nhiều người để có thể giúp sức cho những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là văn nghệ sĩ lớn tuổi" - Tùng Dương chia sẻ.

Trước đó, ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng tặng cho "Mai Vàng tri ân" và "Mai Vàng nhân ái" 200 triệu đồng để "Tết này, Tuấn muốn nhờ "Mai Vàng tri ân" gởi đến các cô chú nghệ sĩ lớn tuổi chút quà Tết".

Ca sĩ Tùng Dương tặng 200 triệu đồng cho quỹ "Mai vàng tri ân" - Ảnh 2.

Ca sĩ Tùng Dương trò chuyện cùng ông Bùi Thanh Liêm (bìa trái) - Phó tổng biên tập Báo Người Lao Động, và Chánh văn phòng Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Thanh Tùng

Báo Người Lao Động thực hiện chương trình "Mai Vàng nhân ái" và "Mai Vàng tri ân" để hỗ trợ chi phí, giúp đỡ cho văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học, sinh viên… cả nước có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đã có rất nhiều chuyến đi thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ các nghệ sĩ lão thành, kỹ thuật viên sân khấu, công nhân hậu đài, sinh viên đang gặp khó khăn, bệnh tật trên khắp cả nước; thăm, tặng quà tại Khu Dưỡng lão Nghệ sĩ TP HCM…

Hoạt động ý nghĩa này đã được duy trì suốt nhiều năm qua và trở thành một trong những thương hiệu hoạt động cộng đồng nhận được sự ủng hộ của văn nghệ sĩ lẫn khán giả và giới chuyên môn.

Chia sẻ tại buổi trao tặng tiền góp vào chương trình "Mai Vàng tri ân", "Mai Vàng nhân ái", ca sĩ Tùng Dương nói: "Với một nghệ sĩ, hoạt động vì cộng đồng là một sứ mệnh của người nổi tiếng. Một người nổi tiếng đã có được quá nhiều biệt đãi từ cuộc sống. Vậy nên, việc chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn là điều cần làm".

Từ nhiều năm nay, ca sĩ Tùng Dương không chỉ là một giọng ca thương hiệu của showbiz Việt mà còn là một nghệ sĩ năng nổ với các hoạt động cộng đồng. "Bản thân tôi cùng với nhóm bạn bè thân hữu luôn cố gắng hết sức cho các hoạt động cộng đồng. Đó là việc làm ý nghĩa cần được nhân rộng" - Tùng Dương nói.

Tin liên quan

Tùng Dương từ chối cover ca khúc do AI sáng tác

Tùng Dương từ chối cover ca khúc do AI sáng tác

(NLĐO)- Nam ca sĩ từ chối cover những bài bài "hot hit", viral không phải do người thật sáng tác. Tùng Dương nói anh muốn có cảm xúc thật nhất.

Tùng Dương ra mắt dự án "Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang"

(NLĐO)- MV "Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang" tái hiện hình ảnh đất nước Việt Nam trên hành trình đổi mới và phát triển.

Tùng Dương, Nguyễn Văn Chung "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"

(NLDO)- Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mong muốn MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" có thể lay động và chạm tới các bạn trẻ.

Mai Vàng tri ân Tùng Dương Ca sĩ Tùng Dương báo Người Lao Động
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo