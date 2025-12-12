Ca sĩ Tùng Dương tặng 200 triệu cho chương trình "Mai Vàng tri ân" và "Mai Vàng nhân ái" của Báo Người Lao Động

Sáng ngày, 12-12, ca sĩ Tùng Dương đã đến Báo Người Lao Động tặng 200 triệu đồng cho chương trình "Mai Vàng tri ân" và "Mai Vàng nhân ái".

Chương trình "Mai Vàng tri ân", "Mai Vàng nhân ái" do Báo Người Lao Động tổ chức (thuộc hệ sinh thái giải Mai Vàng) đã hỗ trợ cho hơn 800 phần quà ý nghĩa đến các văn nghệ sĩ, các nhà giáo, nhà trí thức, nhà khoa học… đã có nhiều cống hiến cho đất nước.

Chương trình không chỉ là sự quan tâm, thăm hỏi của Báo Người Lao Động đến những văn nghệ sĩ, người hoạt động nghệ mà còn gửi đi thông điệp thế hệ tương lai không quên những người đóng góp đất nước, lĩnh vực nghệ thuật, khoa học, giáo dục.

Thông điệp này cũng nhận được sự đồng cảm sâu sắc của nhiều người, trong đó có ca sĩ Tùng Dương. Hơn hết, với Tùng Dương, ở khía cạnh một nghệ sĩ, việc anh tham gia vào một chương trình có ý nghĩa như "Mai Vàng tri ân", "Mai Vàng nhân ái" để thăm hỏi và tặng quà cho các văn nghệ sĩ lớn tuổi, neo đơn hay bệnh tật là một sứ mệnh.

"Tôi từng đi thăm nhiều nghệ sĩ lớn tuổi như nhạc sĩ Phạm Duy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý... và nhiều nhạc sĩ tài hoa khác có hoàn cảnh sống khá khó khăn. Vậy nên, bản thân tôi luôn cố gắng hết sức có thể để giúp đỡ những người cần giúp. "Mai Vàng tri ân" và "Mai Vàng nhân ái" là một chương trình thiện nguyện rất đúng với tâm nguyện của bản thân tôi. Hy vọng chương trình sẽ được duy trì lâu dài với sự đóng góp của nhiều người để có thể giúp sức cho những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là văn nghệ sĩ lớn tuổi" - Tùng Dương chia sẻ.

Trước đó, ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng tặng cho "Mai Vàng tri ân" và "Mai Vàng nhân ái" 200 triệu đồng để "Tết này, Tuấn muốn nhờ "Mai Vàng tri ân" gởi đến các cô chú nghệ sĩ lớn tuổi chút quà Tết".

Ca sĩ Tùng Dương trò chuyện cùng ông Bùi Thanh Liêm (bìa trái) - Phó tổng biên tập Báo Người Lao Động, và Chánh văn phòng Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Thanh Tùng



Báo Người Lao Động thực hiện chương trình "Mai Vàng nhân ái" và "Mai Vàng tri ân" để hỗ trợ chi phí, giúp đỡ cho văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học, sinh viên… cả nước có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đã có rất nhiều chuyến đi thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ các nghệ sĩ lão thành, kỹ thuật viên sân khấu, công nhân hậu đài, sinh viên đang gặp khó khăn, bệnh tật trên khắp cả nước; thăm, tặng quà tại Khu Dưỡng lão Nghệ sĩ TP HCM…

Hoạt động ý nghĩa này đã được duy trì suốt nhiều năm qua và trở thành một trong những thương hiệu hoạt động cộng đồng nhận được sự ủng hộ của văn nghệ sĩ lẫn khán giả và giới chuyên môn.

Chia sẻ tại buổi trao tặng tiền góp vào chương trình "Mai Vàng tri ân", "Mai Vàng nhân ái", ca sĩ Tùng Dương nói: "Với một nghệ sĩ, hoạt động vì cộng đồng là một sứ mệnh của người nổi tiếng. Một người nổi tiếng đã có được quá nhiều biệt đãi từ cuộc sống. Vậy nên, việc chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn là điều cần làm".

Từ nhiều năm nay, ca sĩ Tùng Dương không chỉ là một giọng ca thương hiệu của showbiz Việt mà còn là một nghệ sĩ năng nổ với các hoạt động cộng đồng. "Bản thân tôi cùng với nhóm bạn bè thân hữu luôn cố gắng hết sức cho các hoạt động cộng đồng. Đó là việc làm ý nghĩa cần được nhân rộng" - Tùng Dương nói.