Giải trí

Đạo diễn U100 Xuân Phượng kể chuyện áo dài trên đất Mỹ

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO) - Mục tiêu của CLB Di sản Áo dài Việt Nam TP HCM là đưa áo dài trở thành biểu tượng thời trang - văn hóa có vị thế trên bản đồ thế giới.

CLB Di sản Áo dài Việt Nam TP HCM tổ chức tổng kết sau hai năm hoạt động, góp phần giữ gìn, lan tỏa và đưa áo dài trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào tối 20-1.

Đạo diễn U100 Xuân Phượng kể chuyện áo dài trên đất Mỹ - Ảnh 1.

Nữ đạo diễn Xuân Phượng kể chuyện về áo dài trên đất Mỹ

Bà Phùng Thị Thu Thủy, Chủ tịch CLB Di sản áo dài TPHCM, cho biết thời gian qua CLB nỗ lực xây dựng cộng đồng yêu áo dài ngày càng rộng khắp, khơi gợi tình yêu áo dài trong đông đảo người dân.

Nhiều hoạt động tôn vinh áo dài để lại dấu ấn trong năm qua như: chuỗi sự kiện Di sản - kết nối, hội thảo bảo tồn di sản, tọa đàm chuyên đề về áo dài, kết nối các CLB áo dài trong và ngoài nước…

Đạo diễn U100 Xuân Phượng kể chuyện áo dài trên đất Mỹ - Ảnh 2.

CLB Di sản Áo dài Việt Nam TP HCM nhận bằng khen của Hội Di sản văn hóa Việt Nam

Tại chương trình, đạo diễn, nhà văn U100 Nguyễn Xuân Phượng có kỷ niệm sâu sắc với áo dài. Bà kể trong lần mang tranh đến Mỹ triển lãm, một nhà thiết kế thuyết phục bà cho trình diễn áo dài trước. "Tuy nhiên sau khi trình diễn áo dài, hầu như mọi người không ai để ý đến tranh nữa. Khi mời khách xem tranh, họ chỉ hỏi thăm về áo dài, may ra sao. Qua đây cho thấy sự hấp dẫn kỳ lạ của áo dài Việt Nam" - đạo diễn Xuân Phượng cho biết thêm.

Bà Lý Thị Mai - Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu trang phục Việt cố vấn CLB - bày tỏ "áo dài là niềm tự hào của trang phục Việt Nam. Mỗi khi diện áo dài, mỗi chúng ta đều là đại sứ của áo dài".

Đạo diễn U100 Xuân Phượng kể chuyện áo dài trên đất Mỹ - Ảnh 3.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình

Nhà thiết kế Chu Thị Hồng Anh cho hay áo dài cách tân được chấp nhận hoặc không tùy hoàn cảnh. Điển hình ở những nơi cần sự nghiêm túc phải duy trì tính di sản của áo dài. Còn khi đi chơi, sinh hoạt đời thường mặc áo dài phá cách không sao cả.

Trong khuôn khổ chương trình, nhà thiết kế Diệp Quốc Thành giới thiệu bộ sưu tập áo dài Vượt vũ môn, tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ. Nhiều bức tranh của họa sĩ Hoàng Liên cũng được bán đấu giá, gây quỹ hoạt động cho câu lạc bộ.

Thời gian tới, CLB sẽ tổ chức cuộc thi viết về áo dài, thiết kế áo dài; tọa đàm ứng dụng áo dài trong đời sống hiện đại…

Đạo diễn U100 Xuân Phượng kể chuyện áo dài trên đất Mỹ - Ảnh 4.

Các hội viên CLB Di sản Áo dài Việt Nam TPHCM

Dịp này, Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam công bố quyết định thành lập Hiệp hội và văn phòng đại diện miền Nam tại TP HCM, do bà Phùng Thị Thu Thủy phụ trách.

CLB Di sản Áo dài Việt Nam TPHCM còn ra mắt ấn phẩm Xuân 2026 với nhiều bài viết thú vị tôn vinh giá trị của tà áo dài Việt.

CLB Di sản Áo dài Việt Nam TP.HCM thành lập ngày 27-6-2023.

Ngày đầu mới thành lập, CLB có 73 hội viên, đến nay có hơn 100 hội viên là các cá nhân, doanh nhân có tình yêu áo dài.

Sau hơn hai năm hoạt động, CLB tổ chức nhiều hoạt động nhằm lan tỏa giá trị áo dài Việt Nam, hướng đến mục tiêu đưa áo dài trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.


    Thông báo