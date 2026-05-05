Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam: Phải phù hợp thể trạng và bản sắc thi đấu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam: Phải phù hợp thể trạng và bản sắc thi đấu

Tường Phước

(NLĐO) – Thống kê Giải U17 châu Á 2026 thể hiện đội tuyển U17 Việt Nam nằm trong nhóm gần cuối về thể hình, thể trạng

Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam: Phải phù hợp thể trạng và bản sắc thi đấu - Ảnh 1.

U17 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2026

Trong 16 đội dự vòng chung kết U17 châu Á 2026, sắp diễn ra tại Ả Rập Saudi, các cầu thủ trẻ Việt Nam đứng thứ 12 về chiều cao và thứ 11 về cân nặng trung bình. Các chuyên gia hàng đầu nhấn mạnh cần thay đổi tư duy, tránh máy móc áp dụng mô hình ngoại mà phải "Việt Nam hóa" phương pháp rèn luyện.

Tìm phương án đào tạo hợp lý

Bóng đá Việt Nam đang nỗ lực tìm hướng đi bền vững cho thế hệ cầu thủ trẻ. Trong bối cảnh cầu thủ Việt Nam thường có thể hình nhỏ bé hơn so với nhiều nền bóng đá châu Á và thế giới, việc xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với thể trạng, phát huy tối đa tố chất kỹ thuật, tốc độ và tinh thần chiến đấu là yếu tố then chốt để tạo nên bản sắc riêng.

Theo quan sát của nhiều nhà chuyên môn, cầu thủ Việt Nam sở hữu sự khéo léo, nhanh nhẹn và khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp tốt. Tuy nhiên, thể lực, sức mạnh cơ bắp và khả năng tranh chấp bóng bổng vẫn là điểm yếu cần khắc phục từ giai đoạn cơ bản. Nếu chỉ chạy theo thành tích ngắn hạn hoặc sao chép giáo án châu Âu mà không điều chỉnh, chúng ta dễ "đốt cháy giai đoạn", khiến cầu thủ phát triển không toàn diện.

Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam: Phải phù hợp thể trạng và bản sắc thi đấu - Ảnh 2.

U17 Việt Nam đứng thứ 12 về chiều cao và thứ 11 về cân nặng trung bình tại Giải U17 châu Á 2026

Chuyên gia Đoàn Minh Xương là người có nhiều năm kinh nghiệm quan sát và góp ý cho bóng đá Việt Nam, luôn nhấn mạnh chú trọng nhu cầu "tư duy đột phá" trong đào tạo trẻ. Ông phân tích: "Phải khắc phục tình trạng không ít trung tâm đào tạo bỏ qua bước rèn luyện, định hướng cầu thủ từ lứa năng khiếu. Việc đốt cháy giai đoạn khiến cầu thủ trẻ không được đầu tư dinh dưỡng hợp lý, dẫn đến thể trạng phát triển chậm, thua thiệt các đồng nghiệp cùng lứa".

Ông Xương cho rằng, cần xây dựng chương trình tập luyện chú trọng thể lực chuyên biệt, dinh dưỡng khoa học và cọ xát quốc tế thường xuyên. "Cầu thủ trẻ Việt Nam hiện này có tố chất phát triển nhiều hơn nữa. Chúng ta phải có chiến lược dài hạn, tái cấu trúc hệ thống đào tạo, ưu tiên bóng đá cộng đồng và học đường để tạo nguồn tuyển chọn rộng lớn" - chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định.

Biến tiềm năng thành ngôi sao

HLV Phạm Minh Đức – người từng thành công với công tác đào tạo trẻ tại Hà Nội, "thầy" của nhiều tài năng như Quang Hải, Văn Hậu – cũng đồng tình với cách tiếp cận thực tiễn. 

Ông Minh Đức luôn nhấn mạnh việc hiểu rõ học trò, rèn luyện ý chí và kỹ năng cá nhân hóa. Với kinh nghiệm dẫn dắt các lứa U, ông cho rằng HLV cần kiên nhẫn, tập trung phát triển cầu thủ từ tiềm năng thành ngôi sao thay vì đòi hỏi thành tích ngay lập tức. Ông từng chia sẻ thích "dạy cầu thủ của mình trở thành ngôi sao" hơn là dẫn dắt đội toàn sao.

Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam: Phải phù hợp thể trạng và bản sắc thi đấu - Ảnh 3.

Trung vệ 19 tuổi Nguyễn Anh Tiệp (giữa) tiến bộ nhanh chóng khi liên tục được cọ xát ở V-League

Theo HLV Phạm Minh Đức, đào tạo trẻ phải gắn với văn hóa thi đấu: kỷ luật, tinh thần tập thể và khả năng thích ứng nhanh. Thể hình Việt Nam đòi hỏi ưu tiên kỹ thuật chân, di chuyển thông minh, pressing tầm cao thay vì chơi bóng dài, sức mạnh. 

Các trung tâm như PVF, Viettel hay Hà Nội đang áp dụng giáo án hiện đại nhưng vẫn điều chỉnh phù hợp thể trạng cầu thủ Việt, kết hợp học văn hóa và dinh dưỡng – đây là hướng đi cần nhân rộng.

Mạnh dạn trao cơ hội cọ xát

Hiện nay, nhiều CLB vẫn chạy theo kết quả các giải trẻ, ít trao cơ hội cho cầu thủ ở V-League. Điều này khiến lứa trẻ thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Chuyên gia Đoàn Minh Xương cảnh báo: "Một nền bóng đá yếu phần đào tạo trẻ không thể có đội tuyển mạnh". Các CLB cần tạo điều kiện cho tài năng trẻ ra sân thường xuyên, kết hợp với hệ thống thi đấu chuyên nghiệp từ sớm.

Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam: Phải phù hợp thể trạng và bản sắc thi đấu - Ảnh 4.

Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam: Phải phù hợp thể trạng và bản sắc thi đấu - Ảnh 5.

Lứa tuyển thủ U17 Việt Nam cần sớm được cọ xát, thử sức ở sân chơi V-League

Để bóng đá Việt Nam vững bước, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa VFF, các CLB, học viện và doanh nghiệp. Xây dựng khung đào tạo thống nhất quốc gia, đầu tư dinh dưỡng, y sinh học, mời chuyên gia nước ngoài song song với phát triển HLV Việt Nam là những bước đi cấp thiết.

Chỉ khi chương trình đào tạo thực sự được "đo ni" theo thể hình, thể trạng và bản sắc Việt Nam – khéo léo, nhanh, bền bỉ, thông minh – bóng đá nước nhà mới hy vọng tạo ra những thế hệ cầu thủ đủ sức cạnh tranh khu vực và châu lục.

Bóng đá Việt Nam đang có nền tảng tốt hơn bao giờ hết. Vấn đề là phải hành động quyết liệt, kiên trì và đúng hướng ngay từ hôm nay. Giấc mơ vươn tầm không còn xa nếu chúng ta biết tận dụng đúng tiềm năng của chính mình.

Tin liên quan

U23 Nhật Bản thành công nhờ hệ thống đào tạo trẻ

U23 Nhật Bản thành công nhờ hệ thống đào tạo trẻ

Chức vô địch Giải U23 châu Á 2026 giúp Nhật Bản đi vào lịch sử với tư cách nền bóng đá đầu tiên 3 lần đăng quang giải đấu

U17 Việt Nam buộc U17 Thái Lan chia điểm

(NLĐO) - Hai lần bị dẫn trước, U17 Việt Nam kiên cường giành lại 1 điểm trong ngày ra quân trước Thái Lan vào chiều 1-5.

U17 Việt Nam chốt danh sách săn vé dự World Cup

(NLĐO) - U17 Việt Nam đã chốt danh sách dự VCK châu Á 2026 và khởi hành đến Ả Rập Saudi vào rạng sáng 1-5.

U17 Việt Nam đào tạo trẻ U17 châu Á 2026 Đào tạo cầu thủ trẻ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo