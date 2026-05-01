U17 Việt Nam buộc U17 Thái Lan chia điểm

Trong trận ra quân vào chiều 1-5, hai đội tuyển trẻ nhập trận với quyết tâm cao U17 Việt Nam và U17 Thái Lan được đánh giá là hai ứng cử viên cho suất nhì ở bảng A tại VCK U17 nữ châu Á 2026 khi chủ nhà Trung Quốc có đẳng cấp cao hơn hẳn.

U17 Thái Lan tận dụng tốt tốc độ và liên tục khoét vào cánh phải của U17 Việt Nam để tìm khác biệt. Sau vài pha hãm thành, họ đã thành công ở phút 27, Aunchidtha Homtago tổ chức phản công sắc bén, loại bỏ hàng thủ trước khi kiến tạo cho Miricah dứt điểm vào góc cao, mở tỉ số.

Bàn thua buộc U17 nữ Việt Nam phải đẩy cao tốc độ của trận đấu. Các học trò của ông Okiyama Masahiko phối hợp các miếng đánh biên và trung lộ khá ấn tượng.

Một trong những tình huống hãm thành ấy đã buộc Suracha Tanawat phạm lỗi với Minh Ánh ngay vạch 16m50 qua đó, giúp cho U17 Việt Nam được hưởng quả đá phạt trực tiếp. Thu Phương tung cú cứa lòng vào góc cao rất đẹp mắt, ghi bàn thắng gỡ hòa cho đội nhà.

San bằng tỉ số rất đẹp mắt nhưng niềm vui của U17 nữ Việt Nam kéo dài không được bao lâu, bởi trong một pha lên bóng tương tự cũng bằng một pha dốc bóng ở cánh trái rồi căng vào trong, U17 nữ Thái Lan đã có bàn dẫn điểm trở lại.

Những điều chỉnh trong giờ nghỉ giữa hiệp đã giúp hệ thống phòng ngự của U17 nữ Việt Nam trở nên chắc chắn hơn khi bước sang hiệp 2. Tuyến giữa thi đấu quyết liệt, mạnh mẽ và chính xác hơn, qua đó giúp các học trò của HLV Okiyama Masahiko dần nắm thế chủ động và kiểm soát bóng tốt hơn.

Dẫu vậy, U17 nữ Thái Lan vẫn cho thấy bản lĩnh trước sức ép. Lối chơi giàu thể lực, tranh chấp quyết liệt của đại diện xứ Chùa vàng giúp họ giữ vững khung thành. Vì thế, dù U17 nữ Việt Nam gia tăng sức ép tấn công, số cơ hội nguy hiểm thực sự tạo ra vẫn không nhiều.



Trong hiệp 2, các học trò của ông Okiyama Masahiko cũng được hưởng một số tình huống đá phạt cố định khá thuận lợi nhưng không thể tận dụng. Đơn cử như ở phút 84, Ngọc Ánh tung cú đá phạt ở khoảng cách 20m nhưng đưa bóng đi thẳng vị trí thủ môn Pimlapat.

Tưởng như U17 nữ Việt Nam phải chấp nhận cảnh trắng tay thì trong nỗ lực ở phút bù giờ, Ngọc Ánh dốc bóng bên cánh trái rồi căng ngang vào trong để cầu thủ vừa vào sân trước đó 3 phút là Thanh Lâm tung cú đệm bóng cận thành, làm cháy lưới U17 nữ Thái Lan, ấn định tỉ số hòa nghẹt thở 2-2.



Lượt đấu tiếp theo của U17 Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 4-5, gặp U17 Trung Quốc.