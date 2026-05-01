U17 Việt Nam chốt danh sách săn vé dự World Cup

HLV Cristiano Roland đã chính thức chốt danh sách U17 Việt Nam dự vòng chung kết châu Á, với việc nói lời chia tay Hồ Lê Nguyên Chương, Nguyễn Lê Quang Khôi, Phùng Quang Danh và Tạ Đình Phong.

Quyết định này của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không gây nhiều bất ngờ, bởi dựa trên cách sử dụng nhân sự ở giải U17 Đông Nam Á trước đó, việc các cầu thủ này bị loại đã phần nào nằm trong dự đoán.

Theo điều lệ giải U17 châu Á, mỗi đội chỉ được đăng ký tối đa 23 cầu thủ, ít hơn 3 suất so với giải khu vực. Điều này buộc ban huấn luyện phải tinh giản lực lượng, trong đó có việc cắt giảm một thủ môn để tăng cường nhân sự ở các tuyến trên.

Đáng chú ý, những cái tên bị loại đều không có nhiều cơ hội ra sân trong thời gian qua. Danh sách cuối cùng của U17 Việt Nam vì thế phản ánh rõ định hướng nhân sự của HLV Cristiano Roland cho chiến dịch quan trọng sắp tới.

Trường hợp của tiền đạo Nguyễn Lê Quang Khôi, con trai cựu danh thủ Nguyễn Quang Hải để lại đôi chút tiếc nuối. Dù từng thể hiện tiềm năng ở các cấp độ trẻ như U15, U16, chân sút này lại chưa được trao nhiều cơ hội gần đây. Trong khi đó, Tạ Đình Phong cũng phải chia tay đội khi chưa thể chiếm được niềm tin từ ban huấn luyện.

Với việc chốt danh sách, U17 Việt Nam dự kiến khởi hành từ Hà Nội vào lúc 2 giờ ngày 1-5, quá cảnh tại Doha trước khi tiếp tục hành trình tới Jeddah. Thầy trò HLV trưởng Cristiano Roland sẽ có mặt tại địa điểm thi đấu vào khoảng 10 giờ giờ địa phương (14 giờ giờ Việt Nam) cùng ngày.

Vòng chung kết U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 23-5 với sự góp mặt của 16 đội tuyển vượt qua vòng loại, chia thành 4 bảng. Tuy nhiên, việc U17 Triều Tiên rút lui vào phút chót khiến giải chỉ còn 15 đội. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) quyết định không bổ sung đội thay thế, đồng thời điều chỉnh bảng D còn 3 đội gồm Uzbekistan, Australia và Ấn Độ.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U17 Yemen (7-5), U17 Hàn Quốc (10-5) và U17 UAE (14-5). Đây đều là những trận đấu then chốt trong cuộc đua giành vé vào tứ kết, đồng thời cạnh tranh suất dự FIFA U17 World Cup 2026.

Với điều lệ, 8 đội vào tứ kết sẽ cùng chủ nhà Qatar góp mặt tại FIFA U17 World Cup 2026. Vì vậy, giải đấu lần này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với bóng đá trẻ Việt Nam trong năm 2026.

