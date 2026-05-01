HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U17 Việt Nam chốt danh sách săn vé dự World Cup

Quốc An

(NLĐO) - U17 Việt Nam đã chốt danh sách dự VCK châu Á 2026 và khởi hành đến Ả Rập Saudi vào rạng sáng 1-5.

HLV Cristiano Roland đã chính thức chốt danh sách U17 Việt Nam dự vòng chung kết châu Á, với việc nói lời chia tay Hồ Lê Nguyên Chương, Nguyễn Lê Quang Khôi, Phùng Quang Danh và Tạ Đình Phong.

Quyết định này của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không gây nhiều bất ngờ, bởi dựa trên cách sử dụng nhân sự ở giải U17 Đông Nam Á trước đó, việc các cầu thủ này bị loại đã phần nào nằm trong dự đoán.

Theo điều lệ giải U17 châu Á, mỗi đội chỉ được đăng ký tối đa 23 cầu thủ, ít hơn 3 suất so với giải khu vực. Điều này buộc ban huấn luyện phải tinh giản lực lượng, trong đó có việc cắt giảm một thủ môn để tăng cường nhân sự ở các tuyến trên.

U17 Việt Nam chốt danh sách săn vé dự World Cup - Ảnh 1.

Đáng chú ý, những cái tên bị loại đều không có nhiều cơ hội ra sân trong thời gian qua. Danh sách cuối cùng của U17 Việt Nam vì thế phản ánh rõ định hướng nhân sự của HLV Cristiano Roland cho chiến dịch quan trọng sắp tới.

Trường hợp của tiền đạo Nguyễn Lê Quang Khôi, con trai cựu danh thủ Nguyễn Quang Hải để lại đôi chút tiếc nuối. Dù từng thể hiện tiềm năng ở các cấp độ trẻ như U15, U16, chân sút này lại chưa được trao nhiều cơ hội gần đây. Trong khi đó, Tạ Đình Phong cũng phải chia tay đội khi chưa thể chiếm được niềm tin từ ban huấn luyện.

Với việc chốt danh sách, U17 Việt Nam dự kiến khởi hành từ Hà Nội vào lúc 2 giờ ngày 1-5, quá cảnh tại Doha trước khi tiếp tục hành trình tới Jeddah. Thầy trò HLV trưởng Cristiano Roland sẽ có mặt tại địa điểm thi đấu vào khoảng 10 giờ giờ địa phương (14 giờ giờ Việt Nam) cùng ngày.

U17 Việt Nam chốt danh sách săn vé dự World Cup - Ảnh 2.

Vòng chung kết U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 23-5 với sự góp mặt của 16 đội tuyển vượt qua vòng loại, chia thành 4 bảng. Tuy nhiên, việc U17 Triều Tiên rút lui vào phút chót khiến giải chỉ còn 15 đội. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) quyết định không bổ sung đội thay thế, đồng thời điều chỉnh bảng D còn 3 đội gồm Uzbekistan, Australia và Ấn Độ.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U17 Yemen (7-5), U17 Hàn Quốc (10-5) và U17 UAE (14-5). Đây đều là những trận đấu then chốt trong cuộc đua giành vé vào tứ kết, đồng thời cạnh tranh suất dự FIFA U17 World Cup 2026.

Với điều lệ, 8 đội vào tứ kết sẽ cùng chủ nhà Qatar góp mặt tại FIFA U17 World Cup 2026. Vì vậy, giải đấu lần này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với bóng đá trẻ Việt Nam trong năm 2026.

Đông Nam Á Ả Rập Saudi bóng đá châu Á U17 Việt Nam U17 Châu Á
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo