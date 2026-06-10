Đáp án thi lớp 10 của Trường Phổ thông Năng khiếu TPHCM xem tại đây

Sáng 10-6, Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TPHCM) công bố đáp án các môn thi và điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Đây là những thông tin được hàng nghìn thí sinh và phụ huynh chờ đợi sau kỳ thi diễn ra vào 23 và 24-5.

Năm nay, kỳ thi ghi nhận 4.708 lượt đăng ký ở các môn không chuyên. Tỉ lệ dự thi đạt 96,4%, tương ứng hơn 4.500 thí sinh tham gia làm bài ở mỗi môn ngữ văn, toán và tiếng Anh (không chuyên).

Đối với các môn chuyên, tỉ lệ dự thi dao động từ 93,4% đến 96,0%. Trong đó, vật lý chuyên có tỉ lệ dự thi cao nhất với 96,0%, tiếp đến là hóa học chuyên 95,8% và tin học chuyên 95,5%.

Việc công bố đồng thời đáp án và điểm chuẩn giúp thí sinh nhanh chóng đối chiếu kết quả bài làm, đồng thời xác định khả năng trúng tuyển vào các lớp chuyên.

Để hỗ trợ phụ huynh và học sinh chuẩn bị nhập học, Trường Phổ thông Năng khiếu sẽ tổ chức buổi trò chuyện trực tuyến "Hướng dẫn nhập học" vào lúc 19 giờ 30 ngày 19-6 trên nền tảng Zoom.

ĐÁP ÁN TUYỂN SINH 10 NĂM 2026 CỦA TRƯỜNG PTNK