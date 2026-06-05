Phổ điểm thi đánh giá năng lực đợt 2 tiếp tục phân hóa rõ

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 2 năm 2026 của ĐHQG TPHCM ghi nhận 170.125 thí sinh dự thi tại 15 tỉnh, thành phố, đạt tỉ lệ dự thi 98,3%. Đây là đợt thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Kết quả phân tích cho thấy khoảng 35% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 58% đạt dưới 700 điểm, 78% đạt dưới 800 điểm, 8% đạt từ 900 điểm trở lên.

Phân bố điểm thi ĐGNL đợt 2 năm 2026

So với đợt 1, phân bố điểm của đợt 2 có hình dạng tương đồng nhưng trải rộng hơn và lệch trái nhẹ. Điểm trung bình đợt 2 đạt 670,9 điểm, thấp hơn mức 682 điểm của đợt 1.

Phân bố điểm thi ĐGNL đợt 1, đợt 2 năm 2026

Theo ĐHQG TPHCM, sự khác biệt này chủ yếu đến từ cơ cấu thí sinh dự thi. Đáng chú ý, nhóm 109.799 thí sinh tham gia cả hai đợt có kết quả cải thiện rõ rệt với điểm trung bình tăng từ 696,3 điểm ở đợt 1 lên 713,7 điểm ở đợt 2.

Phân bố điểm thi 2026 thí sinh thi cả 2 đợt (điểm đợt 1 và điểm đợt 2)

Phân bố điểm thi đợt 2- 2026 (thí sinh chỉ thi đợt 2 và thi cả 2 đợt)

Phân tích chất lượng đề thi cho thấy phần lớn câu hỏi ở mức độ khó trung bình, phù hợp mục tiêu tuyển sinh ĐH. Hơn 92% câu hỏi đạt mức độ phân biệt tốt và rất tốt, giúp phân loại hiệu quả các nhóm thí sinh có năng lực khác nhau.

Bên cạnh đó, đề thi vẫn duy trì tỉ lệ hợp lý các câu hỏi khó và rất khó nhằm mở rộng dải đo năng lực. Kết quả phân tích tiếp tục khẳng định chất lượng ngân hàng câu hỏi và hiệu quả của quy trình xây dựng, thẩm định đề thi.

Thí sinh hiện có thể tra cứu kết quả và tải giấy chứng nhận kết quả thi điện tử thông qua tài khoản đăng ký dự thi trên hệ thống. ĐHQG TPHCM tiếp tục triển khai hình thức chứng nhận điện tử nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh và các cơ sở giáo dục ĐH, đồng thời đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong công tác khảo thí và tuyển sinh.