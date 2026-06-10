Nhóm lớp chuyên có điểm chuẩn từ 30 điểm trở lên gồm chuyên toán (37,55 điểm), chuyên tin xét tuyển bằng tổ hợp toán chuyên (35,25 điểm), chuyên vật lý xét tuyển bằng tổ hợp toán chuyên (34,60 điểm), chuyên tiếng Anh (32,60 điểm), chuyên vật lý (31,45 điểm), chuyên hóa học (31,20 điểm) và toán-LN (31,30 điểm).

Để trúng tuyển, thí sinh phải có điểm xét tuyển bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn của nguyện vọng ưu tiên cao nhất. Điểm xét tuyển được tính từ tổng điểm ba môn không chuyên hệ số 1 và môn chuyên hệ số 2.

Ngoài yêu cầu về điểm số, thí sinh phải tham gia đầy đủ các bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế và tất cả bài thi trong tổ hợp xét tuyển đều đạt trên 2 điểm. Học sinh cũng phải tốt nghiệp THCS, đủ độ tuổi vào lớp 10 và có kết quả học tập, rèn luyện cả năm ở bậc THCS từ mức khá trở lên.

Nhà trường lưu ý mỗi thí sinh chỉ được xét trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách đăng ký. Những nguyện vọng không hợp lệ sẽ không được đưa vào xét tuyển.

Các thí sinh xác nhận nhập học cần hoàn thành hai bước. Từ ngày 22-6, học sinh điền lý lịch trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh và được khuyến khích hoàn thành trước ngày 24-6. Sau đó, thí sinh nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại cơ sở An Đông từ ngày 24 đến 28-6.

Hồ sơ nhập học gồm học bạ THCS bản gốc, giấy khai sinh bản sao, căn cước công dân, lý lịch học sinh, thẻ BHYT cùng một số giấy tờ liên quan theo yêu cầu của nhà trường.

Đối với thí sinh có nhu cầu phúc khảo, thời gian đăng ký trực tuyến kéo dài từ ngày 10 đến hết ngày 12-6. Lệ phí phúc khảo là 50.000 đồng mỗi bài thi. Kết quả phúc khảo dự kiến được gửi qua email vào ngày 22-6.

Để hỗ trợ phụ huynh và học sinh chuẩn bị nhập học, Trường Phổ thông Năng khiếu sẽ tổ chức buổi trò chuyện trực tuyến “Hướng dẫn nhập học” vào lúc 19 giờ 30 ngày 19-6 trên nền tảng Zoom.

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông Năng khiếu tiếp tục tuyển 595 học sinh ở hai cơ sở. Trong đó, cơ sở An Đông tuyển 245 học sinh cho 7 lớp chuyên gồm toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, tiếng Anh và ngữ văn. Cơ sở Đông Hòa tuyển 350 học sinh cho 10 lớp chuyên, trong đó các môn toán, tiếng Anh và ngữ văn được tổ chức 2 lớp mỗi môn. Theo nhà trường, thí sinh có thể tra cứu kết quả thi và kết quả xét tuyển bằng số báo danh và số định danh cá nhân từ ngày 10-6 trên cổng thông tin tuyển sinh: https://tuyensinh.ptnk.edu.vn/tracuuketqua



