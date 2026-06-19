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Thời sự

Đất công 50 tỉ đồng “hô biến” thành đất “ông”: Kỷ luật 3 cán bộ liên quan

Đức Anh

(NLĐO) - Sau loạt bài điều tra của Báo Người Lao Động về vụ “hô biến” đất công 50 tỉ đồng, 3 cán bộ liên quan bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Ngày 19-6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã ra thông báo kết quả kỳ họp thứ 18, trong đó xem xét, thi hành kỷ luật 3 cán bộ liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai tại phường Quy Nhơn Tây.

Đất công 50 tỉ “hô biến” thành đất “ông”: Kỷ luật 3 cán bộ liên quan - Ảnh 1.

Khu đất công hơn 2.500 m² tọa lạc tại thôn Thanh Long, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai được biến thành đất tư nhân

Các cá nhân bị kỷ luật gồm: ông Cao Minh Thi – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quy Nhơn Tây nhiệm kỳ 2025–2030, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021–2026, nguyên Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ (giai đoạn 2016–2021); bà Đặng Thị Tuyết Nhung – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quy Nhơn Tây nhiệm kỳ 2025–2030, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ và ông Đỗ Nguyên Đính – đảng viên Chi bộ khu phố Thanh Long, nguyên công chức địa chính - xây dựng - nông nghiệp - môi trường xã Phước Mỹ.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, các cá nhân trên đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực đất đai; đồng thời vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. 

Những sai phạm này gây hậu quả nghiêm trọng, tạo dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm suy giảm uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân liên quan.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với cả 3 trường hợp này.

Trước đó, từ ngày 7 đến 12-8-2025, Báo Người Lao Động đăng loạt bài điều tra "Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng", phản ánh việc một khu đất công rộng khoảng 2.500 m² tại thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ (nay là khu phố Thanh Long, phường Quy Nhơn Tây) bị "hô biến" thành đất tư. Khu đất này sau đó được chuyển nhượng cho cán bộ và người thân, với giá trị thị trường ước tính khoảng 50 tỉ đồng.

Kết quả kiểm tra của Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định có dấu hiệu "móc ngoặc" giữa một số cán bộ xã Phước Mỹ trước đây với các cá nhân liên quan nhằm hợp thức hóa đất công thành đất tư.

Đất công 50 tỉ “hô biến” thành đất “ông”: Kỷ luật 3 cán bộ liên quan - Ảnh 2.

Khu đất công có giá thị trường 50 tỉ bị “hô biến” ở phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai nằm ở vị trí đắc địa với 3 mặt tiền.

Cụ thể, với vai trò Chủ tịch UBND xã lúc đó, ông Cao Minh Thi đã ký xác nhận nguồn gốc đất và các giấy tờ liên quan; bà Đặng Thị Tuyết Nhung ký phiếu lấy ý kiến khu dân cư không đúng quy trình. Trong khi đó, ông Đỗ Nguyên Đính cùng một cán bộ địa chính khác thiếu trách nhiệm trong việc thẩm tra hồ sơ.

Do vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã kiến nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh. Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo chuyển toàn bộ hồ sơ để tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm các bên liên quan.

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