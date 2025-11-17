HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lộ quy trình "phù phép" khu đất công 50 tỉ thành "đất ông" ở Gia Lai

Anh Tú

(NLĐO) – Thanh tra tỉnh Gia Lai kết luận phần lớn nội dung loạt bài điều tra “Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng” là đúng sự thật.

Ngày 17-11, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại phường Quy Nhơn Tây sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xử lý theo quy định.

- Ảnh 1.

Thửa đất rộng khoảng 2.500 m2 ở phường Quy Nhơn Tây liên quan đến việc Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố

Trước đó, từ ngày 7-8 đến 12-8, Báo Người Lao Động đăng loạt bài điều tra về khu đất công rộng khoảng 2.500 m² tại thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là khu phố Thanh Long, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai).

Khu đất có giá thị trường khoảng 50 tỉ đồng nhưng đã bị "hô biến" thành đất tư, chuyển nhượng sang tay cán bộ và người thân của cán bộ xã. Trong đó có bà Lê Thị Thu Thủy (vợ ông Cao Minh Thi, nguyên Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, nay là Phó Chủ tịch thường trực UBND phường Quy Nhơn Tây), bà Trần Thị Nhi (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, nay là cán bộ UBND phường Quy Nhơn Tây) và ông Đỗ Nguyên Đính, nguyên cán bộ địa chính xã.

Không chỉ đất công bị "xẻ thịt", xã Phước Mỹ còn để mặc cho hàng loạt công trình trái phép mọc lên, tồn tại nhiều năm mà không bị xử lý – đa phần đều có bóng dáng cán bộ địa phương.

Ngay sau khi Báo Người Lao Động đăng tải loạt bài điều tra này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh vào cuộc làm rõ dấu hiệu buông lỏng quản lý đất đai tại phường Quy Nhơn Tây.

Thanh tra tỉnh xác nhận các công trình trái phép mà Báo Người Lao Động nêu là hoàn toàn có thật. Riêng khu đất công rộng khoảng 2.500 m² bị "hô biến" thuộc quyền quản lý của Nhà nước, nhưng bà Lê Thị Chánh Tuyết kê khai sai sự thật về nguồn gốc nhằm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Cơ quan thanh tra cũng xác định UBND xã Phước Mỹ không kiểm tra, xác minh quá trình sử dụng đất, nhưng vẫn ký xác nhận hồ sơ. Việc lấy ý kiến khu dân cư được thực hiện qua loa nhưng vẫn được dùng làm căn cứ để UBND TP Quy Nhơn cấp sổ đỏ.

- Ảnh 2.

Hàng loạt căn nhà xây dựng trái phép trên đất rừng của ông Quàng Văn Bình ở phường Quy Nhơn Tây

Các cá nhân bị xác định có sai phạm gồm: ông Cao Minh Thi, Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, ký phiếu xác nhận nguồn gốc sử dụng đất và các giấy tờ liên quan; bà Đặng Thị Tuyết Nhung, Phó Chủ tịch UBND xã, ký phiếu lấy ý kiến khu dân cư không đúng quy trình; ông Đỗ Nguyên Đính và ông Lê Công Trang, công chức địa chính xã, thiếu trách nhiệm trong thẩm tra hồ sơ.

Bên cạnh đó, Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Quy Nhơn và Phòng Tài nguyên – Môi trường TP Quy Nhơn không cập nhật, lưu trữ dữ liệu địa chính, tạo kẽ hở dẫn đến việc cấp sổ đỏ sai. UBND TP Quy Nhơn cũng bị xác định chịu trách nhiệm vì để xảy ra sai sót nghiêm trọng trong quản lý nhà nước về đất đai.

Do tính chất nghiêm trọng, Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định.

Kiến nghị khởi tố vụ án

Liên quan vụ việc, Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị khởi tố vụ án liên quan đến nhóm cán bộ UBND xã Phước Mỹ (cũ), gồm: ông Cao Minh Thi, bà Đặng Thị Tuyết Nhung, ông Đỗ Nguyên Đính và ông Lê Công Trang về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Riêng bà Lê Thị Chánh Tuyết bị kiến nghị xem xét hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả.


