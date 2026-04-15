Thời sự

Phó chủ tịch phường vụ “hô biến” đất công 50 tỉ đồng ở Gia Lai xuống làm chuyên viên

Anh Tú

(NLĐO) – Sau loạt bài điều tra của Báo Người Lao Động về vụ “hô biến” đất công 50 tỉ đồng, một phó chủ tịch UBND phường ở Gia Lai bị điều xuống làm chuyên viên

Liên quan vụ "hô biến" đất công 50 tỉ đồng thành "đất ông" mà Báo Người Lao Động phản ánh, ngày 15-4, nguồn tin cho biết Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang điều tra, xác minh. Đến nay, vụ việc chưa có kết luận.

“Hô biến” đất công 50 tỉ đồng ở Gia Lai: Phó chủ tịch phường xuống làm chuyên viên - Ảnh 1.

Khu đất công 50 tỉ đồng ở Gia Lai bị "hô biến" thành đất tư nhìn từ trên cao

Riêng ông Cao Minh Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026, không được bầu giữ chức vụ ở nhiệm kỳ 2026-2031. Hiện nay, ông Thi là chuyên viên UBND phường Quy Nhơn Tây.

"Chúng tôi đang chờ kết luận từ cơ quan chức năng để có cơ sở xử lý cán bộ liên quan. Tuy nhiên, đến nay địa phương vẫn chưa nhận được kết luận" – một lãnh đạo phường Quy Nhơn Tây cho biết.

Theo nguồn tin, 5 cán bộ liên quan vụ việc từng là đại biểu HĐND phường Quy Nhơn Tây nhiệm kỳ 2021-2026, gồm các ông, bà: Đỗ Nguyên Đính, Trần Thị Nhi, Đặng Thị Tuyết Nhung, Cao Minh Thi, Lê Công Trang, đều không trúng cử nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, từ ngày 7 đến 12-8-2025, Báo Người Lao Động đăng loạt bài điều tra "Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng", phản ánh khu đất công khoảng 2.500 m² tại thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (nay là khu phố Thanh Long, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) bị "hô biến" thành đất tư, sau đó chuyển nhượng cho cán bộ và người thân. Khu đất có giá thị trường khoảng 50 tỉ đồng.

“Hô biến” đất công 50 tỉ đồng ở Gia Lai: Phó chủ tịch phường xuống làm chuyên viên - Ảnh 3.

Khu đất công 50 tỉ đồng bị "hô biến" thành đất tư ở Gia Lai nằm ở vị trí đắc địa với 3 mặt tiền.

Qua kiểm tra, Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định có dấu hiệu "móc ngoặc" giữa một số cán bộ xã Phước Mỹ cũ với các cá nhân liên quan nhằm hợp thức hóa đất công thành đất tư. 

Cụ thể, ông Cao Minh Thi, với vai trò Chủ tịch UBND xã, đã ký xác nhận nguồn gốc đất và các giấy tờ liên quan; bà Đặng Thị Tuyết Nhung (Phó Chủ tịch UBND xã) ký phiếu lấy ý kiến khu dân cư không đúng quy trình; ông Đỗ Nguyên Đính và ông Lê Công Trang (công chức địa chính xã) thiếu trách nhiệm trong thẩm tra hồ sơ.

Do có dấu hiệu tội phạm, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã kiến nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai sau đó chỉ đạo chuyển toàn bộ hồ sơ để tiếp tục điều tra.

Vụ "Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng": Rõ sai phạm, chuyển hồ sơ sang công an

Vụ "Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng": Rõ sai phạm, chuyển hồ sơ sang công an

Thanh tra tỉnh Gia Lai xác nhận Báo Người Lao Động phản ánh đúng các sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng ở phường Quy Nhơn Tây

Vụ "Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng": Xác định vụ việc xuất hiện dấu hiệu "móc ngoặc"

(NLĐO) – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan CSĐT khi Thanh tra tỉnh kết luận có dấu hiệu “móc ngoặc”.

Chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra vụ "Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng" ở Gia Lai

(NLĐO) – Liên quan đến loạt bài điều tra “Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng”, các cơ quan chức năng đã thống nhất chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT.

