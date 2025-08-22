Dạt dào cảm xúc với phim chiến tranh, lịch sử

Phim "Mưa đỏ" do NSƯT - thượng tá Đặng Thái Huyền, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, đạo diễn là tác phẩm về lịch sử, chiến tranh mới nhất của điện ảnh Việt Nam ra rạp phục vụ khán giả.

Doanh thu ấn tượng

"Mưa đỏ" có suất chiếu sớm từ 18 giờ ngày 21-8 và chính thức ra rạp từ ngày 22-8. Theo thống kê của trang Box Office Vietnam, đến trưa 21-8, phim này đã thu về hơn 12 tỉ đồng vé đặt trước, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé phim Việt tính theo ngày.

Phim "Mưa đỏ" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai với phần kịch bản do chính nhà văn chấp bút. Lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu kiên cường bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 của quân và dân ta, phim tập trung kể về Tiểu đội 1 - một trong những đơn vị bám trụ tại trận địa khốc liệt này.

Tiểu đội 1 có những thanh niên nhiệt huyết như Cường (Đỗ Nhật Hoàng đóng), Tạ (Phương Nam), Bình (Lâm Thanh Nhã), Tú (Đình Khang), Sen (Hoàng Long), Hải (Nguyễn Hùng), Tấn (Trần Gia Huy)... Họ là nông dân, sinh viên, học sinh, công nhân, lính đặc công..., cùng quy tụ với niềm tin giữ vững trận địa Thành cổ Quảng Trị. Suốt 81 ngày đêm bám trụ với nhiều hy sinh, mất mát, khó khăn, gian khổ nhưng quyết tâm của họ chưa từng lung lay. Họ nỗ lực trụ vững, góp phần mang đến bước ngoặt cho đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trên bàn đàm phán tại Hội nghị Paris năm 1973 để ký kết hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở nước ta.

Một cảnh trong phim “Mưa đỏ”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Nhiều tình tiết được xây dựng tỉ mỉ kết hợp với diễn xuất tốt của dàn diễn viên đã lột tả được từng chân dung nhân vật chân thật, sống động, khiến nhiều khán giả vẫn nhớ đến họ sau khi xem "Mưa đỏ". Những bàn luận về tác phẩm cũng rôm rả trên mạng xã hội.

"Mưa đỏ" đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ các khách mời và người trong giới sau khi chiếu ra mắt. Trong đó, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên bày tỏ: "Đoàn làm phim đã dựng được những thước phim rất xúc động. "Mưa đỏ" đã thành công trong việc tái hiện một khoảng thời gian lịch sử vô cùng bi tráng của dân tộc".

Đại tá Nguyễn Văn Hợi, Trưởng Ban Liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo - một trong những đơn vị trực tiếp chiến đấu ở Quảng Trị những năm tháng đó, xúc động: "Là những người trong cuộc, chúng tôi không thể cầm nổi nước mắt khi xem phim. Không ngờ sau 50 năm, chúng tôi lại được xem một bộ phim về trận chiến ấy".

Trước "Mưa đỏ", "Ký ức Nam Xuân" do NSƯT Hồ Ngọc Xum đạo diễn cũng được chiếu ra mắt nhưng chưa ra rạp phục vụ khán giả. Đây là phim do nhà nước đặt hàng, Công ty CP Phim Giải Phóng sản xuất nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2025.

"Ký ức Nam Xuân" kể về những chiến sĩ trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Song, phim không tập trung vào các trận chiến mà dùng điệu Nam Xuân của đờn ca tài tử như một sợi chỉ dẫn dắt câu chuyện. Tác phẩm truyền tải cảm xúc khi khắc họa các mối quan hệ tình cảm đồng đội, cha con, chồng vợ trong chiến tranh và nỗi đau mất mát sau khi hòa bình lập lại.

Một phim lịch sử, chiến tranh khác đã ra mắt khán giả trong năm 2025 và gặt hái doanh thu ấn tượng là "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Phim thu về hơn 172 tỉ đồng, nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Một số phim liên quan lịch sử cũng vừa được công bố. Trong đó, "Em bé Mỹ Lai" (Little Boy), cảm tác từ vụ thảm sát Mỹ Lai tại Quảng Ngãi năm 1968, đang trong giai đoạn thực hiện. Phim huyền sử "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào quý II/ 2026...

Nhiều tín hiệu vui

Những năm gần đây, phim đề tài chiến tranh, lịch sử và cả dã sử ngày càng tăng về số lượng lẫn chất lượng. Đây được xem là tín hiệu vui của thị trường điện ảnh Việt Nam, tạo sự đa dạng, tăng thêm lựa chọn cho khán giả. Dòng phim này phát triển cũng góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc của người xem. Với giới trẻ, phim về lịch sử, chiến tranh còn giúp họ hiểu hơn những gian khổ, hy sinh của cha ông; về giá trị của hòa bình, độc lập.

Lâu nay, nhà sản xuất thường ngại làm phim về chiến tranh, lịch sử vì phải đầu tư nhiều nhưng khó thu lợi nhuận. Những tác phẩm này phải đầu tư tốn kém từ bối cảnh cho đến các công đoạn quay dựng mà ra rạp chưa chắc thu hút được khán giả nên khó mời gọi nhà đầu tư. Thế nhưng, sau cơn sốt vé của "Đào, phở và piano" do NSƯT Phi Tiến Sơn đạo diễn năm 2024, những lo ngại này giảm dần.

Nhiều người cho rằng nếu tác phẩm điện ảnh được thực hiện kỹ lưỡng, truyền tải được cảm xúc đến khán giả thì dù đề tài, thể loại nào vẫn sẽ thu hút được người xem. Những phim đầu tư công phu, chặt chẽ, câu chuyện được kể hấp dẫn như "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" hay mới nhất là "Mưa đỏ" đều có thể tạo nên cơn sốt phòng vé.

So với các thể loại khác, phim đề tài chiến tranh, lịch sử dễ tạo được những cuộc thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội. Chẳng hạn, "Mưa đỏ" đã tăng mạnh lượt thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội ngay sau khi những hình ảnh, video clip quảng bá được nhà sản xuất tung ra. Sau các suất chiếu ra mắt, những cuộc thảo luận về phim này dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Sự quan tâm từ khán giả và doanh thu phòng vé khả quan cũng góp phần giúp nhà làm phim vững tin, kỳ vọng hơn vào đề tài thường được đánh giá "kén" người xem này.

Nhà báo Cát Vũ nhìn nhận: "Việc các nhà làm phim quan tâm đầu tư vào đề tài chiến tranh, lịch sử... là điều đáng ủng hộ, động viên. Nếu thể hiện tốt, những câu chuyện phim sẽ tạo cảm xúc cho khán giả, giúp họ hiểu hơn về lịch sử".



