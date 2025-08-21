HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

NSND Mỹ Uyên, NSƯT Kim Tuyến… chúc mừng đoàn phim "Mưa đỏ"

Minh Khuê

(NLĐO) - Nhiều nghệ sĩ Việt: NSND Mỹ Uyên, NSƯT Kim Tuyến, Thu Trang, Tiến Luật… tụ hội chúc mừng phim "Mưa đỏ" ra mắt ở TP HCM.

Sự kiện ra mắt phim quy tụ nhiều đại biểu, nghệ sĩ tham gia gồm: ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM; Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon - Phó Chính ủy Quân khu 9, cùng lãnh đạo chỉ huy Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP HCM, Văn phòng đại diện các cơ quan đơn vị trực thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khu vực phía Nam.

NSND Mỹ Uyên, NSƯT Kim Tuyến… chúc mừng đoàn phim "Mưa đỏ" - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM (thứ 5 từ trái sang) cùng ê-kíp phim tại buổi ra mắt

NSND Mỹ Uyên, NSƯT Kim Tuyến, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, đạo diễn Lê Hoàng, đạo diễn Phạm Duy Khánh… cũng đến chung vui cùng đoàn phim. Trong đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là tác giả ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" trong phim.

Ngoài ra, sự kiện còn có các nghệ sĩ: Thu Trang, Tiến Luật, Lê Phương, Quách Ngọc Tuyên, Cát Phượng, Băng Di, nhà sản xuất Nguyễn Ngọc Lâm, diễn viên Xuân Lan, ca sĩ Vy Oanh, Bạch Công Khanh, Trịnh Tú Trung, Vinh Râu… tham gia.

NSND Mỹ Uyên, NSƯT Kim Tuyến… chúc mừng đoàn phim "Mưa đỏ" - Ảnh 2.

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật

NSND Mỹ Uyên, NSƯT Kim Tuyến… chúc mừng đoàn phim "Mưa đỏ" - Ảnh 3.

NSƯT Kim Tuyến

NSND Mỹ Uyên, NSƯT Kim Tuyến… chúc mừng đoàn phim "Mưa đỏ" - Ảnh 4.

Vợ chồng siêu mẫu Xuân Lan

NSND Mỹ Uyên, NSƯT Kim Tuyến… chúc mừng đoàn phim "Mưa đỏ" - Ảnh 5.

Lê Phương và Trịnh Tú Trung

NSND Mỹ Uyên, NSƯT Kim Tuyến… chúc mừng đoàn phim "Mưa đỏ" - Ảnh 6.

NSND Mỹ Uyên

NSND Mỹ Uyên, NSƯT Kim Tuyến… chúc mừng đoàn phim "Mưa đỏ" - Ảnh 7.

Kathy Uyên và NSƯT Kim Tuyến

NSND Mỹ Uyên, NSƯT Kim Tuyến… chúc mừng đoàn phim "Mưa đỏ" - Ảnh 8.

NSND Mỹ Uyên

NSND Mỹ Uyên, NSƯT Kim Tuyến… chúc mừng đoàn phim "Mưa đỏ" - Ảnh 9.

Otis Nhật Trường và Lâm Thanh Nhã

NSND Mỹ Uyên, NSƯT Kim Tuyến… chúc mừng đoàn phim "Mưa đỏ" - Ảnh 10.

Đình Khang

Ê-kíp phim "Mưa đỏ" gồm: NSƯT Đặng Thái Huyền, Thân Thúy Hà, Hứa Vĩ Văn, Mai Thế Hiệp, Đỗ Nhật Hoàng, Lê Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Nguyễn Hùng, Lê Hoàng Long, Đình Khang, Trần Gia Huy, Yến Nhi, Lương Gia Huy và Lê Minh Thuấn.

"Mưa đỏ" là phim đề tài chiến tranh cách mạng, với kịch bản của nhà văn Chu Lai. Bộ phim được thực hiện dựa trên cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng bảo vệ đến cùng Thành cổ Quảng Trị vào năm 1972.

81 ngày đêm ấy đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc, là một minh chứng cho khát vọng độc lập, tự do, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trận chiến khốc liệt tại Thành cổ đã góp phần quan trọng, tạo ra bước ngoặt trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, mở đường cho đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phim ra rạp từ ngày 22-8.

NSND Mỹ Uyên, NSƯT Kim Tuyến… chúc mừng đoàn phim "Mưa đỏ" - Ảnh 11.

Phim ra rạp từ 22-8

NSND Mỹ Uyên, NSƯT Kim Tuyến… chúc mừng đoàn phim "Mưa đỏ" - Ảnh 12.

NSND Mỹ Uyên, NSƯT Kim Tuyến… chúc mừng đoàn phim "Mưa đỏ" - Ảnh 13.

NSND Mỹ Uyên, NSƯT Kim Tuyến… chúc mừng đoàn phim "Mưa đỏ" - Ảnh 14.

NSND Mỹ Uyên, NSƯT Kim Tuyến… chúc mừng đoàn phim "Mưa đỏ" - Ảnh 15.

NSND Mỹ Uyên NSƯT Kim Tuyến Phim Mưa đỏ chúc mừng thảm đỏ Thu Trang Tiến Luật
    Thông báo