Đặt lồng bắt cua, không ngờ dính con vật quý hiếm nặng 5 kg

Công an xã Thăng Điền (TP Đà Nẵng) vừa tiếp nhận một con tê tê quý hiếm từ ông Trần Văn Thơm (SN 1978; trú thôn An Thành 2, xã Thăng Điền).

Con tê tê quý hiếm được ông Thơm giao nộp (Ảnh: xã Thăng Điền)

Trước đó, đêm 30-1, ông Thơm đi đặt lồng bắt cua ở cánh đồng thuộc thôn An Thành 2. Đến sáng 31-1, ông Thơm đi kiểm tra lồng thì bất ngờ phát hiện một con tê tê ở trong lồng cua nên đến Công an xã Thăng Điền trình báo và bàn giao con vật quý hiếm này.

Lực lượng Công an xã Thăng Điền xác định đây là một con tê tê nằm trong danh mục động vật quý hiếm, cân nặng khoảng 5 kg. Thời điểm tiếp nhận, cá thể tê tê bình thường, khỏe mạnh.

Công an xã Thăng Điền hoan nghênh tinh thần tự giác, hành động đẹp của ông Trần Văn Thơm. Công an xã sẽ làm các thủ tục tiếp theo và phối hợp với cơ quan chức năng thả con vật quý hiếm này về lại môi trường tự nhiên.