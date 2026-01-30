Chuyên gia hé lộ "căn duyên" đặc biệt giải cứu đàn voọc quý hiếm ở núi Hòn Dồ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chuyên gia hé lộ "căn duyên" đặc biệt giải cứu đàn voọc quý hiếm ở núi Hòn Dồ

Quang Tám

(NLĐO) - Từ một bài báo trên Báo Người Lao Động, ngành kiểm lâm điện thoại "cầu cứu" chuyên gia và một đàn voọc chà vá chân xám được bảo tồn, sinh trưởng tốt.

Ngày 30-1, tại TP Huế đã diễn ra "Diễn đàn truyền thông huy động sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan trong bảo tồn đa dạng sinh học bền vững", thuộc khuôn khổ Dự án MiB-GBF. 

Sự kiện do Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế cùng Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF-Việt Nam) tổ chức, với sự tham gia của gần 120 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và cộng đồng làm công tác bảo tồn tại miền Trung.

- Ảnh 1.

Ông Vỹ dẫn chứng từ bài báo đăng của Báo Người Lao Động thì đàn voọc chà vá quý hiếm đã được sinh sôi, phát triển.

Tại diễn đàn, nhiều mô hình bảo tồn dựa vào cộng đồng đã được chia sẻ, trong đó câu chuyện bảo tồn voọc chà vá chân xám ở núi Hòn Dồ, xã Tam Mỹ (TP Đà Nẵng) được xem là một ví dụ điển hình.

Ông Trần Hữu Vỹ, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet), cho biết câu chuyện bắt đầu từ năm 2017, khi Báo Người Lao Động đăng bài viết "Bỏ rơi đàn voọc quý hiếm", phản ánh tình trạng khoảng 50 cá thể voọc chà vá chân xám đang bị cô lập trong một khu rừng nghèo kiệt tại thôn Đông Cố, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Tam Mỹ, TP Đà Nẵng).

- Ảnh 2.

Voọc chà vá chân xám ở núi Hòn Dồ được hồi sinh. Ảnh: GreenViet.

"Từ bài báo này, Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam đã điện cho tôi nhờ vào giúp tìm hiểu loài voọc gì, tình trạng như thế nào, bao nhiêu con, để có phương án bảo tồn. Khi đó tôi mới làm bảo vệ voọc ở Sơn Trà mới được 5 năm, chưa biết gì cả. Chúng tôi vào khảo sát, nhận định rằng khả năng không thể bảo tồn được vì 30 ha rừng ở đó là rừng nghèo kiệt, đá nhiều. Khoảng 20-50 cá thể voọc ở cô lập tại 4 hòn núi khác nhau, ở giữa và xung quanh là keo bạt ngàn. Bản thân tôi lúng túng, nhiều người lúng túng" - ông Vỹ kể. 

Ông Trần Hữu Vỹ chia sẻ "cơ duyên" được bảo vệ loài voọc chà vá chân xám ở núi Hòn Dồ.

Rừng không có cây to, bị đốt thực bì thường xuyên, khiến voọc không còn không gian sinh sống, phải leo lên các mỏm đá. Tình thế như "ngàn cân treo sợi tóc" khi họ không có kinh nghiệm, không có tiền. Ông Vỹ điện ra một vài anh em đồng nghiệp, nhiều người khuyên đừng vào, làm không được thì mất uy tín. 

Năm 2018 vào lại rừng sâu tận mắt khảo sát, ông đã lân la với người bản địa và phát hiện ở đây đã có đội bảo vệ rừng cộng đồng hình thành từ năm 2013. Từ đó, người dân được huy động tham gia trực tiếp bảo vệ rừng và bảo vệ voọc. Dần dần, lực lượng này trở thành những "người gác rừng" chuyên nghiệp, nắm rõ mọi biến động trong khu vực. Nhiều người đùa rằng vào rừng Tam Mỹ rất khó vì hễ thấy người lạ là họ báo cho nhóm bảo vệ rừng ngay. Nhiều hộ dân cũng đã ký cam kết hạn chế đốt thực bì, bảo vệ sinh cảnh tự nhiên.

Nhờ sự chung tay của cộng đồng địa phương, đàn voọc chà vá chân xám tại khu vực Hòn Dồn không những được bảo vệ mà còn phát triển ổn định. Theo số liệu năm 2024, quần thể này đã tăng lên 75 cá thể và được đánh giá là quần thể voọc chà vá chân xám duy nhất ngoài tự nhiên được thống kê, đo đếm một cách đầy đủ. Khu vực hiện cũng thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan, tìm hiểu.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Hoàng Xuân Huy – Giám đốc Đối ngoại WWF-Việt Nam – khẳng định tổ chức sẽ tiếp tục đồng hành cùng TP Huế, thúc đẩy các sáng kiến bảo tồn dựa vào cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học và Khung Đa dạng sinh học Toàn cầu.


Tin liên quan

Nhiếp ảnh gia giải cứu voọc chà vá chân nâu mắc kẹt ở Sơn Trà

Nhiếp ảnh gia giải cứu voọc chà vá chân nâu mắc kẹt ở Sơn Trà

(NLĐO) - Một con voọc chà vá chân nâu quý hiếm ở bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) vừa thoát nạn sau khi mắc bẫy thú.

Diễn biến mới vụ "voọc tấn công người" ở Quảng Bình

(NLĐO) - Voọc xuất hiện ở thị trấn Phong Nha, tỉnh Quảng Bình thường ẩn náu trong bụi rậm và chỉ ra ngoài khi vắng người, gây khó khăn trong việc xử lý

HY HỮU: Voọc từ trên núi lao xuống tấn công người dân ở thị trấn Phong Nha

(NLĐO) – Khi đang đi xe máy trên đường ở thị trấn Phong Nha (Quảng Bình), người đàn ông bất ngờ bị một cá thể voọc từ trên núi lao xuống tấn công.

voọc chà vá bảo vệ động vật voọc chà vá chân nâu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo