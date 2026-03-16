Đất nước rộn ràng trong ngày hội lớn

Gần 79 triệu cử tri trên cả nước đã nô nức tham gia ngày hội toàn dân - bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội (QH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, vào ngày 15-3.

Thực hiện quyền làm chủ trực tiếp

Tại thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và Đoàn công tác của Trung ương đã đến khu vực bỏ phiếu số 2 - phường Ba Đình để tham gia bầu cử.

Cùng tham gia bỏ phiếu tại đây còn có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phạm Gia Túc - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đông đảo cử tri.

Sau lễ khai mạc, Tổng Bí thư cùng các cử tri cao tuổi và trẻ tuổi đã bỏ những lá phiếu đầu tiên. Tiếp đó, đông đảo cử tri trên địa bàn lần lượt thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các cử tri đến khu vực bỏ phiếu số 2 - phường Ba Đình, TP Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Trả lời phỏng vấn báo chí ngay sau khi bỏ phiếu, Tổng Bí thư bày tỏ sự phấn khởi khi thực hiện quyền bầu cử và chứng kiến cử tri tập trung đông đủ. Theo Tổng Bí thư, cuộc bầu cử đã được chuẩn bị rất chu đáo, rất sớm ở tất cả các khâu, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng được thể hiện ý kiến của mình thông qua lá phiếu.

Cuộc bầu cử được tổ chức sau thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Do đó, mọi chủ trương, chính sách, định hướng, tầm nhìn, phương hướng phát triển đất nước đã được nêu rõ, được nhân dân, cán bộ, đảng viên rất ủng hộ.

"Đây là ngày hội lớn của đất nước, thể hiện quyền tự do, quyền làm chủ của nhân dân một cách trực tiếp, để lựa chọn những người có đủ uy tín, tín nhiệm, gánh vác công việc chung của đất nước, của địa phương" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Dịp này, Tổng Bí thư cũng gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí, truyền thông đã góp phần tuyên truyền, thông tin về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế phấn khởi trong ngày hội non sông - bầu cử đại biểu QH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, Chủ tịch nước Lương Cường đã bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 26 - phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 21 thuộc đơn vị bầu cử số 7 - phường Tây Hồ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 7, đơn vị bầu cử số 2, thuộc tổ dân phố số 9 và 10 - phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 14 - phường Ba Đình, TP Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết bỏ phiếu tại khu vực số 16 - phường Đại Mỗ, TP Hà Nội.

Tại điểm bầu cử số 11 - phường Phú Thượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và nhiều nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước đã đến bỏ phiếu.

Rộn ràng, phấn khởi

Từ sáng sớm, không khí tại các khu vực bỏ phiếu trên cả nước đã rộn ràng với cờ đỏ, băng rôn, khẩu hiệu..., cùng tiếng loa tuyên truyền vang vọng.

Xã đảo Minh Châu, TP Hà Nội nằm giữa sông Hồng với 4.480 cử tri. Ngay từ sáng sớm, nhiều cử tri đã nô nức có mặt tại các khu vực bỏ phiếu. Không khí bầu cử diễn ra trang nghiêm nhưng ấm áp với tinh thần dân chủ, khi từng lá phiếu mang niềm tin và kỳ vọng của cử tri vùng bãi đối với những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Sáng cùng ngày, đông đảo đồng bào Công giáo thuộc Giáo xứ Hà Nội hân hoan cầm lá phiếu đi bầu cử. Tại khu vực bỏ phiếu số 1 - phường Hoàn Kiếm, Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên, Tổng Giáo phận Hà Nội, đã đến bỏ phiếu.

Người dân nô nức đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã tham gia bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 32 - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Gắn bó với các kỳ bầu cử đại biểu QH từ khóa I đến nay, bà Nguyễn Thị Bình kỳ vọng đợt bầu cử này sẽ tiếp tục chọn được những đại biểu xứng đáng để góp phần xây dựng đất nước.

Tại tỉnh Bắc Ninh, hình ảnh rất xúc động là các cử tri là thương binh nặng đang được điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành cùng đông đảo người dân địa phương đã có mặt từ sớm tại điểm bỏ phiếu số 10 - phường Ninh Xá. Các y, bác sĩ cũng đã có mặt để hỗ trợ các thương binh tới điểm bỏ phiếu.

Khoảng 3,2 triệu cử tri TP Hải Phòng đã nô nức thực hiện quyền công dân tại các điểm bầu cử của các xã, phường, đặc khu (đặc khu Bạch Long Vĩ bỏ phiếu sớm vào ngày 14-3). Từ tinh mơ, cụ Ngô Văn Sinh (phường Dương Kinh) đã thức dậy chuẩn bị, chờ đến giờ ra nhà văn hóa tổ dân phố để bầu cử. Năm nay 103 tuổi, cụ là một trong những cử tri cao tuổi nhất TP Hải Phòng.

"So với lần tham gia cuộc Tổng Tuyển cử đầu tiên năm 1946, lần bầu cử này quê hương đã đổi khác, giàu đẹp hơn, phát triển hơn" - cụ Sinh xúc động nói, gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu QH và HĐND nhiệm kỳ mới.

Gần 3 triệu cử tri cũng đã đồng loạt đi bỏ phiếu bầu đại biểu QH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 ở Thanh Hóa. Tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, các tổ bầu cử địa phương mang hòm phiếu phụ đến tận các khoa, phòng để bệnh nhân đang điều trị nội trú, người nhà và cán bộ, nhân viên y tế thực hiện quyền bầu cử.

Tỉnh Nghệ An có hơn 2,6 triệu cử tri. Trong đó, 55 khu vực bỏ phiếu thuộc 31 đơn vị bầu cử của 12 xã đã tổ chức bỏ phiếu sớm vào ngày 13-3. Ngày 15-3, 3.068 khu vực bỏ phiếu còn lại thuộc 130 xã, phường trên địa bàn đã bầu cử cùng cả nước...

Cử tri miền núi tích cực tham gia bầu cử Hòa chung không khí ngày hội trên cả nước, hàng triệu cử tri ở Tây Nguyên đã nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tại khu vực bỏ phiếu số 25 - buôn Tuôr và thôn 11, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, cử tri H'Riêm Ktul cho hay bà rất vui khi tham gia bầu cử và đã tìm hiểu kỹ danh sách các ứng cử viên. Bà mong muốn người trúng cử sẽ có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, nhất là đề xuất các chính sách nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc. Tại nhiều điểm bỏ phiếu ở Đà Nẵng, cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số mặc trang phục truyền thống rực rỡ, cùng nhau đến điểm bầu cử từ rất sớm để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Xã Trà Tân, TP Đà Nẵng có hơn 3.900 cử tri tham gia bỏ phiếu. Để bảo đảm mọi cử tri đều được thực hiện quyền bầu cử, các tổ bầu cử đã chủ động tổ chức thùng phiếu lưu động phục vụ những trường hợp không thể đến điểm bỏ phiếu do bị bệnh nặng hoặc ở các làng xa xôi, khó di chuyển... TP Cần Thơ có 2.877.389 cử tri với 2.490 tổ bầu cử. Thành phố có 2 chức sắc, chức việc tham gia ứng cử đại biểu QH; 3 chức sắc, chức việc tham gia ứng cử đại biểu HĐND và 104 chức sắc, chức việc, tín đồ đại diện các tổ chức tôn giáo tham ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Hòa thượng Đào Như - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ - khẳng định tham gia bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước nói chung và đồng bào tôn giáo nói riêng.

Cả nước có 99,38% cử tri đi bầu cử Theo Trung tâm Báo chí bầu cử, trên cơ sở báo cáo sơ bộ của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến thời điểm 20 giờ ngày 15-3, tổng số cử tri của cả nước là 76.516.637; số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 76.043.527 (đạt tỉ lệ 99,38%). Tỉnh Lào Cai là địa phương hoàn thành bầu cử sớm nhất (17 giờ 45 phút) và cùng với TP Huế là 2/34 địa phương đạt tỉ lệ 100% cử tri đi bầu. Ở các địa phương, hầu hết cử tri đi bầu đạt tỉ lệ trên 99%. Trên phạm vi cả nước không có đơn vị bầu cử nào có tỉ lệ cử tri tham gia bầu cử dưới 50%.



