Đặt trọn niềm tin vào giai đoạn phát triển mới

Sáng nay (30-3), theo kế hoạch, tại Hội trường Thành ủy TP HCM sẽ diễn ra kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Lựa chọn những người chèo lái thành phố

Tại sự kiện quan trọng chính thức mở ra giai đoạn hoạt động mới của HĐND TP HCM này, Ủy ban Bầu cử thành phố sẽ báo cáo kết quả bầu cử, báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố; trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND tới 125 đại biểu - những người được hơn 9 triệu cử tri TP HCM lựa chọn thông qua kỳ bầu cử vừa qua.

Lãnh đạo TP HCM gửi gắm niềm tin qua lá phiếu trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp hôm 15-3 .Ảnh: THANH THẢO

Kỳ họp cũng bầu Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, các phó chủ tịch HĐND, UBND cùng Ủy viên UBND TP HCM. Công tác thành lập và bầu trưởng các ban của HĐND, bầu Hội thẩm Nhân dân của TAND thành phố cũng được tiến hành.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nói về việc lựa chọn đại biểu HĐND TP HCM khóa mới, ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM, cho biết qua theo dõi cho thấy cử tri thành phố tìm hiểu rất kỹ thông tin về tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của từng ứng cử viên. Điều này cũng thể hiện tâm huyết rất cao vì sự phát triển của TP HCM và chất lượng hoạt động của HĐND thành phố.

TP HCM được tin tưởng phát triển như kỳ vọng với sự đóng góp của HĐND TP HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

"Mỗi lá phiếu cử tri trân trọng thực hiện quyền bầu cử là sự trao gửi của niềm tin, trách nhiệm và khát vọng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, bền vững" - ông Huỳnh Thanh Nhân nhìn nhận.

Mong muốn từ người dân

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử TP HCM, trước đó, công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn thành phố được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo. Cử tri tham gia sôi nổi các hội nghị tiếp xúc cử tri, hội nghị mạn đàm tiểu sử ứng cử viên và gửi gắm nhiều ý kiến, kỳ vọng đến những người ứng cử.

Để giúp cử tri lựa chọn đại biểu thật sự xứng đáng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, xã, đặc khu trên toàn địa bàn thành phố đã tổ chức 5.347 hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Trong đó, có 228 cuộc tiếp xúc người ứng cử đại biểu HĐND TP HCM với 50.197 cử tri tham dự, qua đó ghi nhận 1.498 lượt người ý kiến.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương còn tổ chức 5.815 buổi mạn đàm tiểu sử người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp với hơn 347.936 lượt người tham dự.

Tại các buổi tiếp xúc, người ứng cử đã trình bày chương trình hành động, cam kết thực hiện trách nhiệm của đại biểu nếu trúng cử. Về phần mình, cử tri tham gia phát biểu ý kiến thẳng thắn, tập trung vào các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, an sinh, trật tự đô thị, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Chẳng hạn, cử tri Lê Thị Hồng Việt (xã An Nhơn Tây) kiến nghị Trung ương và TP HCM sớm bố trí nguồn lực để đầu tư hệ thống giao thông kết nối khu vực, đặc biệt là Dự án xây dựng đường ven sông Sài Gòn kết nối với tỉnh Tây Ninh. Theo cử tri Lê Thị Hồng Việt, việc này góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cử tri Lâm Quỳnh Hoa (phường Diên Hồng) cho rằng đại biểu HĐND dù ở cấp nào cũng cần sâu sát với cơ sở để kịp thời nắm bắt những khó khăn của người dân. "Cử tri chúng tôi không cần những lời hứa quá lớn lao. Điều chúng tôi cần là những đại biểu giữ mối liên hệ chặt chẽ với người dân, lắng nghe tâm tư từ cơ sở và phản ánh kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết" - bà bày tỏ.

Chịu trách nhiệm đến cùng Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, yêu cầu đặt ra đối với HĐND TP HCM khóa mới là nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; hành động quyết liệt, hiệu quả; chủ động đi đầu trong công việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng cũng như các nghị quyết của Quốc hội. HĐND TP HCM cần tiếp tục khẳng định vai trò kiến tạo thể chế, đồng hành với UBND thành phố trong việc tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy triển khai các dự án công trình trọng điểm. Bên cạnh đó, tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện với tinh thần việc khó không né tránh, việc mới không chờ đợi, việc gì liên quan nhiều cấp, nhiều ngành phải phối hợp chặt chẽ và chịu trách nhiệm đến cùng. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng bước sang nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND TP HCM cần xác định rõ và thực hiện đầy đủ, đồng bộ các chức năng, nhiệm vụ theo Hiến pháp và pháp luật. Trước hết là vai trò quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; kịp thời thể chế hóa đầy đủ, hiệu quả chủ trương, chính sách của Trung ương. Cùng với đó, phát huy đầy đủ vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, giữ vững và nâng cao chất lượng kênh đối thoại, tiếp xúc cử tri, xử lý đơn thư, phản ánh trung thực tiếng nói từ cơ sở trong điều kiện quản trị đô thị ngày càng phức tạp.

Cử tri Nguyễn Thanh Trí (phường Chánh Hưng) cho biết ông rất ấn tượng về chất lượng 125 đại biểu trúng cử HĐND TP HCM. Ông tin rằng đội ngũ đại biểu được đào tạo bài bản, có nhiều năm kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực công tác sẽ có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của TP HCM. "Trong thực tế đời sống vẫn còn nhiều vấn đề gây bức xúc cho người dân, cản trở sự phát triển xã hội như kẹt xe, ngập nước... Vì thế, đại biểu cần bám sát đời sống của người dân để kịp thời nắm bắt, phản ánh đến cơ quan chức năng để giải quyết" - cử tri Nguyễn Thanh Trí đề đạt, đồng thời mong muốn các đại biểu nhanh chóng thực hiện cam kết bằng hành động cụ thể.



