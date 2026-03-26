Thời sự Chính trị

TPHCM hoàn thành nhiều nội dung vượt tiến độ trong tổ chức bầu cử

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Theo ông Võ Văn Minh, công tác bầu cử của TPHCM đã được triển khai đồng bộ, đúng quy định, thực sự là ngày hội non sông của toàn dân trên địa bàn

Ngày 26-3, Ủy ban Bầu cử TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. 

Phát biểu tổng kết hội nghị, ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM - nhấn mạnh đến giờ này, có thể khẳng định công tác bầu cử của Thành phố đã được triển khai đồng bộ, đúng quy định pháp luật, bảo đảm dân chủ, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội non sông của toàn dân trên địa bàn. 

TPHCM hoàn thành nhiều nội dung vượt tiến độ trong tổ chức bầu cử - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại hội nghị

Ông Võ Văn Minh đã điểm lại các kết quả nổi bật của TPHCM trong công tác bầu cử. Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện chặt chẽ, kịp thời, sát thực tế. Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, đúng quy định, bảo đảm cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; chất lượng người ứng cử được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cũng theo ông Võ Văn Minh, công tác tuyên truyền về bầu cử được tổ chức sâu rộng, đa dạng, hiệu quả. Qua đó, tạo sự lan tỏa tích cực, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cử tri; góp phần quan trọng vào việc bảo đảm cử tri tham gia bầu cử đạt tỉ lệ cao.

TPHCM hoàn thành nhiều nội dung vượt tiến độ trong tổ chức bầu cử - Ảnh 2.

Lãnh đạo TPHCM trao bằng khen của UBND TPHCM cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử

Đặc biệt, TPHCM đã chủ động, linh hoạt trong quá trình tổ chức thực hiện, hoàn thành nhiều nội dung vượt tiến độ. TPHCM cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức bầu cử sớm vào ngày 26-2-2026 tại 4 khu vực với 4.406 cử tri, bảo đảm đúng quy định, an toàn, hiệu quả. Qua đó kịp thời rút kinh nghiệm, hoàn thiện công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử chung của cả nước. 

Ông Võ Văn Minh cho biết TPHCM đạt tỉ lệ trên 99% cử tri tham gia bỏ phiếu; lựa chọn bầu đủ 38 đại biểu Quốc hội, 125 đại biểu HĐND Thành phố; bầu 4.228 đại biểu HĐND cấp xã. Kết quả này là minh chứng rõ nét cho sự chuẩn bị tổ chức bầu cử chu đáo, chặt chẽ cùng với sự đồng thuận, tin tưởng cao của nhân dân và cử tri TPHCM, thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. 

Tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đề nghị Ủy ban Bầu cử Thành phố hoàn thiện hồ sơ, báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 gửi về Hội đồng Bầu cử Quốc gia chậm nhất là ngày 28-3-2026.

Khẩn trương chuẩn bị, nhất là phương án nhân sự để tổ chức Kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đúng quy định. Bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026-2031 đi vào hoạt động từ ngày 1-4-2026. Lưu ý các hồ sơ trình phê chuẩn các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND phải được gửi chậm nhất là ngày 31-3-2026.

TPHCM hoàn thành nhiều nội dung vượt tiến độ trong tổ chức bầu cử - Ảnh 3.

Lãnh đạo TPHCM trao bằng khen của UBND TPHCM cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử

Ông Võ Văn Minh lưu ý cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; triển khai nghiêm túc các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp cấp xã theo các văn bản pháp luật và chỉ đạo của Trung ương và TPHCM. 

Khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, rà soát quản lý biên chế, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp. Tập trung bồi dưỡng kiến thức quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi kiện toàn các chức danh của HĐND và UBND nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội: Dự kiến ngày 22-3 sẽ họp để rà soát, công bố kết quả bầu cử

