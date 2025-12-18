Dấu ấn công trình trọng điểm trong chiến lược phát triển bền vững của VRG

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Dấu ấn công trình trọng điểm trong chiến lược phát triển bền vững của VRG

Bài và ảnh: AN NA

(NLĐO) – Ngày mai (19-12), VRG khởi công KCN gần 500 ha ở Tây Ninh và khánh thành nhà máy chế biến mủ cao su đầu tiên trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm có quy mô lớn, ý nghĩa chiến lược và giá trị lan tỏa sâu rộng. 

TIN LIÊN QUAN

Những công trình này không chỉ thể hiện tinh thần thi đua sôi nổi, mà còn là minh chứng sinh động cho định hướng phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, gắn kinh tế với xã hội, môi trường và quốc phòng an ninh của Tập đoàn trong giai đoạn mới.

Phát triển KCN "Xanh – Thông minh – Tuần hoàn"

Ngày 19-12, VRG và tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức Lễ khởi công Dự án Đầu tư Hạ tầng KCN Hiệp Thạnh. KCN Hiệp Thạnh định hướng ưu tiên các ngành nghề thuộc hệ sinh thái năng lượng tái tạo, năng lượng mới, khí thiên nhiên hóa lỏng, công nghiệp hỗ trợ điện tử, sản xuất chip – dữ liệu, cùng các ngành công nghệ cao, ít phát thải, thân thiện môi trường.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Hiệp Thạnh (tỉnh Tây Ninh) theo tiêu chuẩn "Xanh – Thông minh – Tuần hoàn" với quy mô gần 500 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.350 tỉ đồng, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Dấu ấn công trình trọng điểm trong chiến lược phát triển bền vững của VRG - Ảnh 1.

Phối cảnh KCN Hiệp Thạnh (tỉnh Tây Ninh) của VRG

Khi đi vào hoạt động, KCN Hiệp Thạnh dự kiến tạo việc làm cho khoảng 20.000 lao động, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa địa phương, gia tăng nguồn thu ngân sách và hình thành hệ sinh thái sản xuất thân thiện với môi trường. Đây là minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển KCN xanh – một trụ cột quan trọng trong chiến lược tăng trưởng bền vững của Tập đoàn.

Đây không chỉ là một dự án trọng điểm, mà còn là cam kết mạnh mẽ của tỉnh Tây Ninh và VRG trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, bền vững và thịnh vượng cho khu vực Nam Bộ và cả nước trong giai đoạn mới.

Nhà máy chế biến mủ cao su Điện Biên khánh thành

Cùng ngày, VRG sẽ tổ chức lễ khánh thành Nhà máy chế biến mủ cao su của Công ty CP Cao su Điện Biên – nhà máy chế biến mủ cao su đầu tiên của tỉnh Điện Biên. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong chuỗi sản xuất – chế biến – tiêu thụ cao su tại địa phương, mà còn mở ra một chặng đường phát triển mới cho ngành cao su nơi cực Tây Tổ quốc.

Dấu ấn công trình trọng điểm trong chiến lược phát triển bền vững của VRG - Ảnh 2.

Công nhân Công ty CP cao su Điện Biên làm việc ở vườn cây

Việc đưa nhà máy vào vận hành có ý nghĩa chiến lược, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm mủ cao su, giảm chi phí vận chuyển, ổn định đầu ra cho người lao động và các vùng nguyên liệu, đồng thời tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Điện Biên. Đây cũng là minh chứng sinh động cho chủ trương phát triển bền vững cây cao su gắn với công nghiệp chế biến, phù hợp với điều kiện thực tiễn vùng Tây Bắc.

Công trình là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm cao của VRG, Công ty CP Cao su Điện Biên cùng sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn thể hiện khát vọng vươn lên, bền bỉ bám đất, bám rừng, làm giàu chính đáng từ cây cao su trên mảnh đất biên cương của Tổ quốc.

Mở rộng không gian phát triển, đầu tư chiến lược tại Campuchia

Nổi bật trong các công trình chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng là Dự án đầu tư, mở rộng phát triển cao su và nông nghiệp tại Vương quốc Campuchia, với tổng diện tích gần 38.000 ha, tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỉ đồng. Dự án được triển khai trên địa bàn 7 tỉnh vùng sâu, vùng xa, khu vực giáp biên giới Việt Nam – Campuchia, thể hiện rõ vai trò tiên phong của VRG trong thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về hợp tác phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng an ninh và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

Dấu ấn công trình trọng điểm trong chiến lược phát triển bền vững của VRG - Ảnh 3.

Rừng cao su ngút ngàn ở Cao su Chư Sê Kampong Thom - Campuchia

Không chỉ tập trung quản lý, chăm sóc và đưa vào khai thác hiệu quả diện tích cao su hiện hữu, dự án còn mở ra hướng phát triển mới với việc đầu tư trồng mới cao su, đồng thời nghiên cứu triển khai các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông – lâm nghiệp tuần hoàn bền vững. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo việc làm ổn định cho hơn 6.000 lao động địa phương, cải thiện sinh kế, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội nước bạn, đồng thời khẳng định năng lực quản trị và tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Động lực tăng trưởng mới từ nông nghiệp công nghệ cao

Bám sát định hướng đa dạng hóa sản xuất, giảm phụ thuộc vào ngành nghề truyền thống, VRG đã triển khai Dự án trồng chuối Cavendish quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao với diện tích khoảng 5.000 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.400 tỉ đồng. Đây được xem là bước đi đột phá, thể hiện tư duy đổi mới, sáng tạo và quyết tâm chuyển dịch sang nông nghiệp hiện đại, giá trị gia tăng cao.

Dấu ấn công trình trọng điểm trong chiến lược phát triển bền vững của VRG - Ảnh 4.

Chuối công nghệ cao

Dự án ứng dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ tiên tiến như hệ thống cảm biến thời tiết thông minh, tưới tiết kiệm nước, quản lý dịch hại bằng trí tuệ nhân tạo, truy xuất nguồn gốc và dự báo sản lượng. Với sản lượng trung bình khoảng 240.000 tấn chuối thương phẩm mỗi năm, dự án không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần so với cây trồng truyền thống, mà còn tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và lan tỏa mô hình nông nghiệp xanh, bền vững.

Các công trình trọng điểm của VRG không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn hàm chứa giá trị chính trị, xã hội sâu sắc. Đó là sự kết tinh của trí tuệ tập thể, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Tập đoàn. Thông qua việc đăng ký, triển khai và gắn biển các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp, VRG đã lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Những công trình hôm nay chính là nền tảng vững chắc và biểu tượng sinh động cho hành trình phát triển của VRG trong giai đoạn mới – giai đoạn của đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.


Tin liên quan

VRG chuẩn bị 1.600 tỉ đồng chia cổ tức

VRG chuẩn bị 1.600 tỉ đồng chia cổ tức

(NLĐO) – VRG cho biết đã chuẩn bị đủ nguồn lực để thanh toán cổ tức 4% vốn điều lệ, tương đương 1.600 tỉ đồng cho cổ đông theo kế hoạch.

VRG có 2 Phó Tổng giám đốc mới

(NLĐO) – Ông Trần Như Hùng và ông Phạm Văn Hỏi Em là 2 Phó Tổng giám đốc mới của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG)

VRG đáp ứng EUDR, tiên phong chứng nhận cao su phát thải thấp

(NLĐO) - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã có hơn 81% diện tích thích ứng Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR)

nông nghiệp công nghệ cao VRG Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam KCN Hiệp Thạnh nhà máy chế biến mủ cao su đầu tư ở Campuchia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo