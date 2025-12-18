Dấu ấn công trình trọng điểm trong chiến lược phát triển bền vững của VRG

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm có quy mô lớn, ý nghĩa chiến lược và giá trị lan tỏa sâu rộng.

Những công trình này không chỉ thể hiện tinh thần thi đua sôi nổi, mà còn là minh chứng sinh động cho định hướng phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, gắn kinh tế với xã hội, môi trường và quốc phòng an ninh của Tập đoàn trong giai đoạn mới.

Phát triển KCN "Xanh – Thông minh – Tuần hoàn"

Ngày 19-12, VRG và tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức Lễ khởi công Dự án Đầu tư Hạ tầng KCN Hiệp Thạnh. KCN Hiệp Thạnh định hướng ưu tiên các ngành nghề thuộc hệ sinh thái năng lượng tái tạo, năng lượng mới, khí thiên nhiên hóa lỏng, công nghiệp hỗ trợ điện tử, sản xuất chip – dữ liệu, cùng các ngành công nghệ cao, ít phát thải, thân thiện môi trường.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Hiệp Thạnh (tỉnh Tây Ninh) theo tiêu chuẩn "Xanh – Thông minh – Tuần hoàn" với quy mô gần 500 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.350 tỉ đồng, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Phối cảnh KCN Hiệp Thạnh (tỉnh Tây Ninh) của VRG

Khi đi vào hoạt động, KCN Hiệp Thạnh dự kiến tạo việc làm cho khoảng 20.000 lao động, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa địa phương, gia tăng nguồn thu ngân sách và hình thành hệ sinh thái sản xuất thân thiện với môi trường. Đây là minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển KCN xanh – một trụ cột quan trọng trong chiến lược tăng trưởng bền vững của Tập đoàn.

Đây không chỉ là một dự án trọng điểm, mà còn là cam kết mạnh mẽ của tỉnh Tây Ninh và VRG trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, bền vững và thịnh vượng cho khu vực Nam Bộ và cả nước trong giai đoạn mới.

Nhà máy chế biến mủ cao su Điện Biên khánh thành

Cùng ngày, VRG sẽ tổ chức lễ khánh thành Nhà máy chế biến mủ cao su của Công ty CP Cao su Điện Biên – nhà máy chế biến mủ cao su đầu tiên của tỉnh Điện Biên. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong chuỗi sản xuất – chế biến – tiêu thụ cao su tại địa phương, mà còn mở ra một chặng đường phát triển mới cho ngành cao su nơi cực Tây Tổ quốc.

Công nhân Công ty CP cao su Điện Biên làm việc ở vườn cây

Việc đưa nhà máy vào vận hành có ý nghĩa chiến lược, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm mủ cao su, giảm chi phí vận chuyển, ổn định đầu ra cho người lao động và các vùng nguyên liệu, đồng thời tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Điện Biên. Đây cũng là minh chứng sinh động cho chủ trương phát triển bền vững cây cao su gắn với công nghiệp chế biến, phù hợp với điều kiện thực tiễn vùng Tây Bắc.

Công trình là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm cao của VRG, Công ty CP Cao su Điện Biên cùng sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn thể hiện khát vọng vươn lên, bền bỉ bám đất, bám rừng, làm giàu chính đáng từ cây cao su trên mảnh đất biên cương của Tổ quốc.

Mở rộng không gian phát triển, đầu tư chiến lược tại Campuchia

Nổi bật trong các công trình chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng là Dự án đầu tư, mở rộng phát triển cao su và nông nghiệp tại Vương quốc Campuchia, với tổng diện tích gần 38.000 ha, tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỉ đồng. Dự án được triển khai trên địa bàn 7 tỉnh vùng sâu, vùng xa, khu vực giáp biên giới Việt Nam – Campuchia, thể hiện rõ vai trò tiên phong của VRG trong thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về hợp tác phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng an ninh và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

Rừng cao su ngút ngàn ở Cao su Chư Sê Kampong Thom - Campuchia

Không chỉ tập trung quản lý, chăm sóc và đưa vào khai thác hiệu quả diện tích cao su hiện hữu, dự án còn mở ra hướng phát triển mới với việc đầu tư trồng mới cao su, đồng thời nghiên cứu triển khai các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông – lâm nghiệp tuần hoàn bền vững. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo việc làm ổn định cho hơn 6.000 lao động địa phương, cải thiện sinh kế, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội nước bạn, đồng thời khẳng định năng lực quản trị và tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Động lực tăng trưởng mới từ nông nghiệp công nghệ cao

Bám sát định hướng đa dạng hóa sản xuất, giảm phụ thuộc vào ngành nghề truyền thống, VRG đã triển khai Dự án trồng chuối Cavendish quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao với diện tích khoảng 5.000 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.400 tỉ đồng. Đây được xem là bước đi đột phá, thể hiện tư duy đổi mới, sáng tạo và quyết tâm chuyển dịch sang nông nghiệp hiện đại, giá trị gia tăng cao.

Chuối công nghệ cao

Dự án ứng dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ tiên tiến như hệ thống cảm biến thời tiết thông minh, tưới tiết kiệm nước, quản lý dịch hại bằng trí tuệ nhân tạo, truy xuất nguồn gốc và dự báo sản lượng. Với sản lượng trung bình khoảng 240.000 tấn chuối thương phẩm mỗi năm, dự án không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần so với cây trồng truyền thống, mà còn tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và lan tỏa mô hình nông nghiệp xanh, bền vững.

Các công trình trọng điểm của VRG không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn hàm chứa giá trị chính trị, xã hội sâu sắc. Đó là sự kết tinh của trí tuệ tập thể, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Tập đoàn. Thông qua việc đăng ký, triển khai và gắn biển các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp, VRG đã lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Những công trình hôm nay chính là nền tảng vững chắc và biểu tượng sinh động cho hành trình phát triển của VRG trong giai đoạn mới – giai đoạn của đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.



