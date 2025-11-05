HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

VRG có 2 Phó Tổng giám đốc mới

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Ông Trần Như Hùng và ông Phạm Văn Hỏi Em là 2 Phó Tổng giám đốc mới của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG)

Ngày 5-11, VRG tổ chức Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ với sự tham dự của ông Nguyễn Quế Dương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp Nhà nước (Bộ Tài chính); ông Trần Công Kha, Chủ tịch HĐQT VRG, cùng các lãnh đạo VRG và các phòng ban chuyên môn, các đơn vị thành viên. 

Tại buổi lễ, bà Phan Thị Vành Khuyên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Tập đoàn, đã công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn đối với ông Trần Như Hùng và ông Phạm Văn Hỏi Em, từ ngày 5-11.

- Ảnh 2.

Hai Phó Tổng giám đốc mới của VRG (ôm hoa) tại sự kiện

Ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc VRG, chúc mừng hai phó tổng giám đốc vừa được bổ nhiệm, đồng thời khẳng định đây là bước kiện toàn quan trọng trong công tác cán bộ của Tập đoàn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

VRG đang đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, cơ cấu lại mô hình hoạt động và hội nhập quốc tế.

Tổng giám đốc VRG tin tưởng rằng với bề dày kinh nghiệm thực tiễn, năng lực quản trị vững vàng và tâm huyết dành cho ngành cao su, hai tân Phó Tổng giám đốc sẽ cùng tập thể Ban Lãnh đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng VRG ngày càng phát triển bền vững.

- Ảnh 3.

Ông Phạm Văn Hỏi Em, tân Phó Tổng giám đốc VRG

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Như Hùng và ông Phạm Văn Hỏi Em bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Lãnh đạo Tập đoàn đã tin tưởng giao trọng trách. Đồng thời, cam kết sẽ phát huy năng lực, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, cùng tập thể Ban Tổng giám đốc nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, đổi mới quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của VRG trong giai đoạn tới.

- Ảnh 4.

Ông Trần Như Hùng, tân Phó Tổng giám đốc VRG

Như vậy, Ban Tổng giám đốc VRG gồm ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc và 6 Phó Tổng giám đốc gồm: ông Đỗ Hữu Phước (thường trực), ông Trần Thanh Phụng, ông Trương Minh Trung, ông Phạm Hải Dương, ông Trần Như Hùng và ông Phạm Văn Hỏi Em.

VRG được vinh danh Top 25 Thương hiệu công ty niêm yết dẫn đầu 2025

VRG được vinh danh Top 25 Thương hiệu công ty niêm yết dẫn đầu 2025

(NLĐO) - Forbes Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị Thương hiệu 2025: Di sản và Tầm nhìn; vinh danh Top 25 Thương hiệu công ty niêm yết dẫn đầu năm 2025

VRG đáp ứng EUDR, tiên phong chứng nhận cao su phát thải thấp

(NLĐO) - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã có hơn 81% diện tích thích ứng Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR)

VRG vào top 25 thương hiệu dẫn đầu năm 2024 của Forbes

(NLĐO) – Với nỗ lực bền bỉ, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) được Tạp chí Forbes Vietnam vinh danh ở 2 hạng mục quan trọng

