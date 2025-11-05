VRG chuẩn bị 1.600 tỉ đồng chia cổ tức

Ngày 5-11, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG, mã cổ phiếu GVR) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Giá mủ cao su tăng, VRG về đích lợi nhuận sớm

Theo VRG, năm 2025 đánh dấu một giai đoạn chuyển mình quan trọng của VRG trên hành trình phát triển bền vững và hội nhập.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, dù chịu tác động của thời tiết cực đoan và nhiều khó khăn khách quan, VRG vẫn hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận đều vượt so với cùng kỳ 2024.

Thảo luận tại đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của VRG

Kết quả 10 tháng năm 2025, doanh thu hợp nhất ước đạt 25.888 tỉ đồng, bằng 83,4% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 5.367 tỉ đồng, bằng 107,9% kế hoạch năm.

Doanh thu riêng Công ty mẹ - Tập đoàn ước đạt 5.440 tỉ đồng, bằng 95,5% kế hoạch năm; lợi nhuận trước/sau thuế của riêng Công ty mẹ - Tập đoàn ước đạt 2.698 tỉ đồng, bằng 109,9% kế hoạch năm 2025.

Các chỉ tiêu tài chính về doanh thu, lợi nhuận riêng và hợp nhất đều cao hơn so với thực hiện cùng kỳ 2024, chủ yếu nhờ giá bán mủ cao su tăng. Lợi nhuận trước thuế đến nay đã vượt so với kế hoạch năm 2025 được Bộ Tài chính thỏa thuận và Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Nguồn vốn chủ sở hữu của Tập đoàn được bảo toàn và phát triển, các cân đối tài chính lớn được đảm bảo và VRG đã chuẩn bị đủ nguồn lực để thanh toán cổ tức 4% vốn điều lệ, tương đương 1.600 tỷ đồng cho cổ đông theo kế hoạch.

Trong bối cảnh giá bán mủ cao su duy trì ở mức cao nhất kể từ năm 2014 (ước bình quân 47 – 47,5 triệu đồng/tấn), kết quả trên thể hiện năng lực điều hành hiệu quả, khả năng thích ứng nhanh và bản lĩnh vượt khó của Tập đoàn.

Quang cảnh đại hội VRG

Tiếp tục các mục tiêu dài hạn

Đồng thời, Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, tối ưu hóa quản trị, xây dựng mô hình doanh nghiệp hiện đại, minh bạch, hiệu quả và có trách nhiệm xã hội cao.

Tập đoàn đặt mục tiêu đạt doanh thu hợp nhất tối thiểu 32.007 tỉ đồng, bằng 103,1% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 5.682 tỉ đồng, bằng 114,2% kế hoạch năm.

Doanh thu riêng Công ty mẹ - Tập đoàn dự kiến đạt 5.819 tỉ đồng, bằng 102,1% kế hoạch năm; lợi nhuận của riêng Công ty mẹ - Tập đoàn dự kiến đạt 2.770 tỉ đồng, bằng 112,8% kế hoạch năm 2025.

Để hoàn thành mục tiêu này, VRG tập trung thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp: Tối ưu hóa sản xuất, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất và hiệu quả đầu tư tại các đơn vị thành viên; Đẩy mạnh chuyển đổi số, quản trị minh bạch và tái cơ cấu bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Phát triển sản phẩm mới, đa dạng hóa nguồn thu – đặc biệt trong lĩnh vực khu công nghiệp, chế biến gỗ và năng lượng; Mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển khách hàng lớn và kênh thương mại điện tử; Tăng cường ứng dụng công nghệ và triển khai mô hình "sản xuất xanh – phát thải thấp – kinh tế tuần hoàn", hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Quế Dương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Tài chính, phát biểu tại đại hội

Nâng cao hiệu quả tập đoàn nhà nước

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Quế Dương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Tài chính, đánh giá cao những nỗ lực của Tập đoàn trong việc duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo tăng trưởng và thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Quế Dương cho biết 2026 sẽ là năm bản lề trong quá trình thực hiện các định hướng tăng trưởng và phát triển bền vững của nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp Nhà nước nói riêng.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai Đề án sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước theo hướng tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Trong bức tranh đó, VRG được xác định là tập đoàn kinh tế lớn nhất trong lĩnh vực nông nghiệp, sở hữu tiềm lực tài chính vững mạnh, hệ thống cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ nhân lực chất lượng cao.

Bộ Tài chính tin tưởng rằng, với chiến lược phát triển phù hợp, VRG sẽ tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong chuỗi giá trị ngành cao su, đồng thời góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam.