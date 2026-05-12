YeaH1 công bố gia nhập thị trường game Việt Nam

Trong khuôn khổ Diễn đàn Vietnam GameVerse 2026, 1Game - đơn vị trực thuộc hệ sinh thái Tập đoàn YeaH1 - đã chính thức công bố gia nhập thị trường game Việt Nam, đồng thời tiến hành Lễ ký kết hợp tác chiến lược với đối tác quốc tế KaKaCode.

Sự kiện đánh dấu bước đi trọng tâm trong chiến lược thâm nhập thị trường của 1Game, hướng tới mục tiêu khai phá phân khúc "SHEplay" (giải trí dành cho phái nữ) thông qua định hướng "Entertainment-led Gaming" - Giải trí dẫn dắt.

Theo đó, KaKaCode chính thức trở thành đối tác kinh doanh chiến lược của 1Game, trọng tâm hướng đến việc phát triển hệ sinh thái Merchandise (vật phẩm thương mại) và các sản phẩm phái sinh đẳng cấp.

Sự cộng hưởng này là tiền đề để chuyển hóa những trải nghiệm số thành giá trị hữu hình, đưa các nhân vật và câu chuyện trong game trở thành một phần của phong cách sống thực tế.

Chính phủ đã xác định game là một trong 6 ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm

Ông Nguyễn Quang An - Phó Tổng Giám đốc (D.CEO) 1Game chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ phát hành game, chúng tôi hoàn thiện mảnh ghép còn thiếu của nền kinh tế giải trí phái nữ. Mặc dù chiếm tới 40% lượng người chơi tại Việt Nam với sức mạnh chi tiêu lớn, tệp khách hàng nữ vẫn đang thiếu đi những không gian được thiết kế riêng.

Sự kết hợp giữa 1Game và KaKaCode sẽ mang đến những sản phẩm Merchandise và IP phái sinh độc quyền, biến trò chơi từ màn hình trở thành một phần của phong cách sống, đưa các IP quốc tế chạm đến cảm xúc thực của người chơi Việt".

Sự hậu thuẫn vững chắc từ hệ sinh thái truyền thông của Tập đoàn YeaH1 sẽ là bệ phóng để 1Game tiên phong chuẩn hóa trải nghiệm game thủ Việt Nam, đặc biệt là phái đẹp, đồng thời tạo ra không gian hấp dẫn thu hút các đối tác IP lớn trên toàn cầu.

1Game là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phát hành và phát triển các sản phẩm giải trí tương tác, trực thuộc hệ sinh thái Tập đoàn YeaH1. KaKaCode là nhà vận hành giải pháp toàn chuỗi và marketing tích hợp IP toàn cầu trong lĩnh vực thương mại hóa giải trí số.



