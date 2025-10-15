HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Dấu ấn Thanh Hương Bùi ở Shanghai fashion week Xuân hè 2026

Thùy Trang

(NLĐO) - Thương hiệu thời trang Việt Thanh Hương Bùi chinh phục khán giả quốc tế cùng BST Manifeste.

Thanh Hương Bùi “gây bão” Shanghai Fashion Week 2026: Sắc màu Việt vươn tầm quốc tế!

Dấu ấn Thanh Hương Bùi ở Shanghai fashion week Xuân hè 2026 - Ảnh 1.

Mẫu thiết kế thú vị của BST Manifeste

Khán giả của Shanghai Fashion Week Sring Summer 2026 (Tuần lễ thời trang Thượng Hải Xuân Hè 2026) bất ngờ với màn ra mắt của nhà thiết kế Việt - Thanh Hương Bùi. Lần đầu tiên mang thương hiệu ra trường quốc tế, Thanh Hương Bùi đã khiến khán giả Trung Quốc và quốc tế ấn tượng với những thiết kế sắc màu của mình.

Vẫn giữ nguyên phong cách sáng tạo đầy tinh tế của mình thông qua các bộ trang phục, Thanh Hương Bùi đã khéo léo mang những giá trị truyền thống của dân gian Việt Nam cùng những kỹ thuật tiên tiến vào BST để giới thiệu cùng bạn bè quốc tế thông qua ngôn ngữ thời trang.

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 - Lê Hoàng Phương mở màn bộ sưu tập Manifeste cùng bộ trang phục vô cùng ấn tượng. Lấy ý tưởng từ nghệ thuật chúc chỉ kết hợp nghệ thuật làm giấy truyền thống, cùng với cách dựng phom 3D, đính hoa nổi bằng cườm và dát vàng tỉ mỉ, khiến bộ trang phục mang đậm hồn Việt mà vẫn sang trọng, tinh tế.

Vàng, đỏ, đen: 3 gam màu quyền lực thể hiện nét kiêu sa và thịnh vượng vươn tầm quốc tế!

Dấu ấn Thanh Hương Bùi ở Shanghai fashion week Xuân hè 2026 - Ảnh 2.

Dấu ấn Thanh Hương Bùi ở Shanghai fashion week Xuân hè 2026 - Ảnh 3.

Dấu ấn Thanh Hương Bùi ở Shanghai fashion week Xuân hè 2026 - Ảnh 4.

Dấu ấn Thanh Hương Bùi ở Shanghai fashion week Xuân hè 2026 - Ảnh 5.

Dấu ấn Thanh Hương Bùi ở Shanghai fashion week Xuân hè 2026 - Ảnh 6.

Dấu ấn Thanh Hương Bùi ở Shanghai fashion week Xuân hè 2026 - Ảnh 7.

Những mẫu thiết kế độc đáo trong BST Manifeste của Thanh Hương Bùi

Sử dụng gam màu chủ đạo vàng, đỏ và đen không chỉ thể hiện vẻ kiêu sa của người phụ nữ mà còn mang ý nghĩa của sự thịnh vượng, nhiệt huyết và chiều sâu văn hóa vươn tầm quốc tế. Mỗi chi tiết cầu kỳ, tỉ mỉ là một lời khẳng định về tài năng và sự kiên trì của người thợ thủ công, đưa giá trị của họ lên một tầm cao mới, hòa quyện giữa truyền thống và tinh thần hiện đại.

Bộ trang phục với điểm nhấn là chiếc áo dài Việt trên nền tranh sơn mài tạo được chú ý mạnh mẽ của khán giả tại Shanghai Fashion Week SS26. Sự kết hợp khéo léo giữa áo yếm của người phụ nữ xưa cùng cổ áo dài tạo sự giao thoa vừa hiện đại, vừa cổ điển thu hút giới mộ điệu. Bên cạnh đó, chiếc nón lá chính là nét chấm phá đặc biệt đầy tinh tế, ghi dấu ấn mạnh mẽ của nhà thiết kế và thương hiệu Việt trên sàn diễn quốc tế.

Dấu ấn Thanh Hương Bùi ở Shanghai fashion week Xuân hè 2026 - Ảnh 8.

Dấu ấn Thanh Hương Bùi ở Shanghai fashion week Xuân hè 2026 - Ảnh 9.

Dấu ấn Thanh Hương Bùi ở Shanghai fashion week Xuân hè 2026 - Ảnh 10.

Dấu ấn Thanh Hương Bùi ở Shanghai fashion week Xuân hè 2026 - Ảnh 11.

Dấu ấn Thanh Hương Bùi ở Shanghai fashion week Xuân hè 2026 - Ảnh 12.

Dấu ấn Thanh Hương Bùi ở Shanghai fashion week Xuân hè 2026 - Ảnh 13.

Những mẫu thiết kế độc đáo trong BST Manifeste

Ngoài ra, BST lần này của Thanh Hương Bùi còn có những trang phục hết sức độc đáo lấy cảm hứng từ tre Việt Nam cùng kỹ thuật kéo sợi thủ công thu hút thị giác người xem.

Á hậu Hoàng Thùy giữ vai trò vedette của bộ sưu tập. Cô diện bộ trang phục vô cùng độc đáo lấy ý tưởng từ chính cái tên của BST Manifeste.

Đặc biệt, Hoàng Thùy phải đứng 1 giờ để dát vàng lên người, trước khi mặc lên bộ trang phục. Bộ trang phục được thiết kế bất nguyên tắc trên phom kẽm đàn hồi với hàng trăm bông hoa được cắt 3D thủ công, tinh xảo.

Dấu ấn Thanh Hương Bùi ở Shanghai fashion week Xuân hè 2026 - Ảnh 14.

Mẫu thiết kế trong BST Manifeste

Thanh Hương Bùi cho biết: "Manifeste không chỉ là một bộ sưu tập thời trang, mà còn là một bản tuyên ngôn nghệ thuật đầy cảm xúc, đưa người xem vào một hành trình khám phá vẻ đẹp Việt Nam qua dòng chảy của thời gian.

Đó là câu chuyện về sự hồi sinh của những giá trị truyền thống, từ cội nguồn mộc mạc đến một tương lai rực rỡ".

