Buổi ra mắt của OSAD thu hút sự chú ý

Từ "hiện tượng Người âm phủ" đến nghệ sĩ dám "đánh cược to hơn", OSAD chính thức bước sang trang mới trong sự nghiệp với album đầu tay "O_O" – dự án hợp tác cùng producer đình đám onionn., mang đến tuyên ngôn trưởng thành trong âm nhạc và suy nghĩ.

Tối 14-10, OSAD tổ chức Listening Party giới thiệu album đầu tay "O_O". Nam rapper gây bất ngờ khi diễn live liên tục

10 ca khúc mới, khuấy động không khí bằng năng lượng bùng nổ. Sự kiện còn có sự xuất hiện của onionn., nữ ca sĩ Mỹ Mỹ – người song ca cùng OSAD ca khúc "Người Ta Nói", cùng dàn nghệ sĩ thân thiết như Will, Pháo, Hoàng Tôn, GiGi Hương Giang, Emma, Đỗ Hoàng Dương...

OSAD không sợ cái bóng của “Producer khủng”

OSAD trưởng thành hơn

Trước câu hỏi về áp lực khi hợp tác với onionn. – nhà sản xuất từng bắt tay với Sơn Tùng M-TP và MONO, OSAD thẳng thắn: "Tôi không thấy sợ hay áp lực. Tôi e dè vì chưa hiểu rõ tính cách, góc nhìn âm nhạc của anh ấy thôi. Tôi luôn tin mỗi người đều là một cá thể riêng biệt.

Khi làm việc với người khác, tôi muốn giữ chất riêng của mình để khán giả nghe nhạc OSAD sẽ nhận ra 'đây là OSAD', chứ không phải ai khác."

Về phía mình, onionn. chia sẻ, mỗi dự án hợp tác đều là một hành trình mới. "Với OSAD, tôi nhìn thấy sự chân thành và tinh thần cầu thị. Cậu ấy rất chăm chỉ, có nhiều khía cạnh chưa khai phá hết. Vai trò của tôi là giúp OSAD khơi mở những phần đó để âm nhạc trở nên thú vị và 'đời' hơn."

OSAD với “O_O”: Hành trình trưởng thành của thế hệ 9x

Album "O_O" gồm 15 ca khúc – con số hiếm thấy ở nghệ sĩ trẻ hiện nay. Ngay từ tên gọi, OSAD đã gây chú ý khi chọn ký hiệu "O_O" – biểu cảm ngạc nhiên quen thuộc của thế hệ 9x thời Yahoo! Messenger. Hai ký tự "O" cũng tượng trưng cho OSAD và onionn., đánh dấu cú bắt tay đầu tiên giữa hai cá tính âm nhạc "dị mà hợp".

Nếu nửa đầu album là những ca khúc trẻ trung, ngông nghênh, pha chút hài hước – đặc trưng của OSAD, thì nửa sau là một OSAD trưởng thành, nhiều suy tư hơn về tình yêu, cuộc sống. Anh chơi chữ khéo léo trong những tựa đề như "Người Âm Ỉ", "Lú Như Con Cú", "Tham Quan Họ Hàng", "Chương Trình Quảng Cáo"...

Đặc biệt, onionn. và OSAD "pha trộn đủ vị" trong album: từ Hip-hop, House, EDM, Vinahouse đến cả âm hưởng dân gian Việt Nam, kết hợp nhạc cụ truyền thống và âm thanh hiện đại.

OSAD ví von: "Album này giống như một mâm cỗ đủ món. Mỗi bài là một hương vị khác nhau, để khán giả thưởng thức từ đầu đến cuối mà không thấy ngán."

OSAD không chọn gameshow, chọn... đánh cược

Dù có khả năng hát, sáng tác, sản xuất và vũ đạo, OSAD vẫn nói "không" với các chương trình thực tế như Anh Trai Say Hi hay Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Lý do, theo anh, là "hơi cứng đầu":

"Tôi muốn thử xem nếu mình không có công ty lớn chống lưng, không dựa vào bệ phóng truyền thông, thì liệu chỉ với đam mê và năng lực, mình có thể đi đến đâu. Có thể album này chưa thành công, nhưng tôi sẽ chưa dừng lại."

Từ "hiện tượng mạng" năm 2018 với Người Âm Phủ, đến một OSAD dám mạo hiểm với dự án dài hơi, mất hơn 1 năm rưỡi để hoàn thành, là cả quá trình tự tháo bỏ giới hạn của bản thân.

Anh nói: "Trước đây tôi hay sợ lời nhận xét, sợ không được đón nhận. Giờ tôi 'mặc kệ' hơn – làm nhạc vì cảm xúc, không vì tiêu chuẩn. Khi mình thật với âm nhạc, khán giả sẽ cảm được."

OSAD: điều đặc biệt tạo nên từ người bình thường!

OSAD là một trong những giọng ca được đánh giá cao

Với "O_O", OSAD gửi gắm thông điệp đến những người trẻ đang loay hoay với đam mê. "Tôi và onionn. đều thấy mình bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng chính từ sự bình thường đó, chúng tôi tạo nên điều khác biệt. Ai cũng có thể làm được, nếu không để nỗi sợ ngăn mình lại", anh nói.

Anh khép lại buổi ra mắt bằng tuyên ngôn mạnh mẽ: "Sau mỗi lần thất bại, tôi muốn đánh cược to hơn. Âm nhạc cũng như đánh cược – mình không thể biết trước kết quả, chỉ có thể làm hết sức và tin rằng điều tốt đẹp sẽ đến".

Album "O_O" – hành trình đánh cược lớn nhất của OSAD – giờ đây chính là lời khẳng định anh đã thật sự trưởng thành, sẵn sàng "chơi lớn" với chính đam mê của mình.