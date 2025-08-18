HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Dấu ấn Tổng đạo diễn Tuyết Minh tại chương trình 80 năm – Vinh quang CAND Việt Nam

Thanh Hiệp (ảnh NSCC)

(NLĐO) – Thêm một lần nữa hành trang nghệ thuật của Thạc sĩ Tuyết Minh rực rỡ niềm kiêu hãnh


Dấu ấn Tổng đạo diễn Tuyết Minh tại chương trình 80 năm – Vinh quang CAND Việt Nam - Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật "80 năm – Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" được dàn dựng công phu

Sáng 17-8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), chương trình nghệ thuật "80 năm – Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" do Tổng đạo diễn Tuyết Minh chỉ đạo, đã diễn ra trong không khí trang trọng, thiêng liêng và xúc động. Đây là sự kiện chính trị – văn hóa đặc biệt nằm trong lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 – 19.8.2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (2005 – 2025).

Sự kiện có sự hiện diện của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tại buổi lễ, lực lượng Công an nhân dân đã vinh dự đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ 5 – phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước.

Dấu ấn Tổng đạo diễn Tuyết Minh tại chương trình 80 năm – Vinh quang CAND Việt Nam - Ảnh 2.

Thạc sĩ, biên đạo múa, Tổng đạo diễn Tuyết Minh

Trong sự kiện mang tầm vóc quốc gia ấy, Thạc sĩ – biên đạo múa – Tổng đạo diễn Tuyết Minh đã để lại dấu ấn sâu đậm khi đảm nhận vai trò tác giả kịch bản và tổng đạo diễn. Chị đã kiến tạo nên một hành trình nghệ thuật vừa trang trọng, uy nghiêm, vừa xúc động, thấm đẫm chất nhân văn – tái hiện 80 năm lịch sử vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Nghệ thuật kể chuyện bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại của Tuyết Minh

Chương trình được kết cấu thành hai phần: lễ và hội, kéo dài hơn 100 phút, kết hợp giữa ca, múa, nhạc, kịch với công nghệ trình chiếu Mapping, laser 3D và Hologram hiện đại. Dưới bàn tay dàn dựng của Tuyết Minh, mỗi tiết mục không chỉ là một màn biểu diễn mà là một lát cắt lịch sử sống động, nối kết từ những ngày đầu cách mạng đến hiện tại. 

Dấu ấn Tổng đạo diễn Tuyết Minh tại chương trình 80 năm – Vinh quang CAND Việt Nam - Ảnh 3.

Tổng Bí Thư Tô Lâm và các đại biểu nghệ sĩ tại cuộc gặp gỡ văn nghệ sĩ, trí thức trong đó có thạc sĩ, biên đạo múa, Tổng đạo diễn Tuyết Minh

Từ hình ảnh Người yêu nước họ Nguyễn với bước chân ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ, đến cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của các tổ chức tiền thân lực lượng Công an nhân dân – tất cả được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật cô đọng, hào sảng nhưng vẫn đầy chất thơ.

Điểm nhấn xúc động là trích đoạn nhạc kịch tái hiện sự kiện đánh đắm chiến hạm Amiô Đanhvin năm 1950, nổi bật hình ảnh nữ anh hùng Nguyễn Thị Lợi. Từ đó, khán giả không chỉ nhìn thấy chiến công lẫy lừng mà còn thấu cảm sự hy sinh của những chiến sĩ vô danh.

Âm nhạc được Tuyến Minh khai thác, hơi thở xuyên suốt hành trình lịch sử

Âm nhạc được Tuyết Minh khai thác như "linh hồn" của chương trình. Các ca khúc quen thuộc với lực lượng Công an nhân dân như Người công an thân yêu, Hành khúc Công an nhân dân, Tự hào người chiến sĩ Công an vang lên đầy tự hào.

Song song đó là những mashup độc đáo (Chiến sĩ Việt Nam – Người Hà Nội, Hò kéo pháo – Trên đồi Him Lam – Chiến thắng Điện Biên) làm sống lại khí thế hào hùng của dân tộc.

Dấu ấn Tổng đạo diễn Tuyết Minh tại chương trình 80 năm – Vinh quang CAND Việt Nam - Ảnh 4.

Thạc sĩ, biên đạo múa, Tổng đạo diễn Tuyết Minh đã tạo dấu ấn đậm nét cho hành trang nghệ thuật của cô

Ca sĩ Đinh Hoài Thương cùng cây đàn cello mang đến khoảnh khắc lắng đọng với "Trở về đất mẹ" (Nguyễn Văn Thương). Ca sĩ Đông Hùng khắc họa chân dung người chiến sĩ hành quân qua ca khúc "Đường lên phía trước" (Tiến Minh). Đặc biệt, Tùng Dương với phần kết "Sứ mệnh vinh quang" (Hoàng Huy) đã đưa toàn bộ khán phòng hòa trong niềm tự hào, kết thúc bằng hợp xướng hùng tráng.

Dấu ấn Tuyết Minh – sự kết nối giữa lịch sử và con người

Điều làm nên bản sắc của chương trình chính là cách Tổng đạo diễn Tuyết Minh đưa yếu tố con người vào trong những trang sử hào hùng. Lực lượng Công an nhân dân hiện lên không chỉ là những người anh hùng kiên cường, mà còn là những con người bình dị, có trái tim, có nỗi niềm, sống và chiến đấu vì nhân dân.

Sự kết hợp giữa nghệ thuật dân tộc và công nghệ hiện đại, giữa những giai điệu truyền thống và âm hưởng đương đại, đã tạo nên một tổng thể vừa trang nghiêm vừa gần gũi, vừa hoành tráng vừa lắng đọng. Tất cả làm nên một ngôn ngữ kể chuyện đặc trưng của Tuyết Minh – nơi lịch sử, nghệ thuật và con người hòa quyện.

Dấu ấn Tổng đạo diễn Tuyết Minh tại chương trình 80 năm – Vinh quang CAND Việt Nam - Ảnh 5.

Với "80 năm – Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam", thạc sĩ Tuyết Minh đã nhận được lời khen ngợi của các nhà chuyên môn và đông đảo công chúng

Tuyết Minh - Một cột mốc trong sự nghiệp sáng tạo

Với "80 năm – Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam", Tuyết Minh đã khẳng định tài năng của một biên đạo múa, một tổng đạo diễn tầm vóc, cô còn ghi dấu như một nghệ sĩ của trách nhiệm công dân.

Bằng kịch bản chặt chẽ, kết cấu khoa học và cảm xúc nghệ thuật mãnh liệt, chị đã biến chương trình lễ kỷ niệm cấp quốc gia thành một tác phẩm nghệ thuật giàu sức sống, góp phần lan tỏa niềm tự hào, khích lệ thế hệ hôm nay và mai sau.

Có thể nói, chương trình chính là một dấu ấn đậm nét trong hành trình sáng tạo của Thạc sĩ – biên đạo múa – Tổng đạo diễn Tuyết Minh, đồng thời là một điểm son nghệ thuật trong mốc son 80 năm truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam.

Nghệ sĩ Tuyết Minh: Múa rất công bằng

Nghệ sĩ Tuyết Minh: Múa rất công bằng

Tuyết Minh cho rằng để trở thành một nghệ sĩ múa chân chính thì đừng sống vô cảm, phải biết cho đi và đôi khi không mong cầu đáp trả

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc về công nghiệp văn hóa

(NLĐO)- Công nghiệp văn hóa đang trở thành xu hướng và được xác định là phần quan trọng, bền vững, đóng góp vào sự tăng trưởng của đất nước

Tuyết Minh
