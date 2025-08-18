Hôm nay, 18-8, các sàn giao dịch cà phê chính trên thế giới sẽ hoạt động vào buổi chiều (giờ Việt Nam), với xuất phát điểm đều cao hơn tuần trước.

Khởi đầu thuận lợi

Giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh, kỳ hạn giao tháng 11-2025 là 4.067 USD/tấn, cao hơn tuần trước 506 USD/tấn; giá cà phê Arabica trên sàn New York - Mỹ, kỳ hạn giao tháng 12-2025 là 7.370 USD/tấn, tăng 700 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay, thị trường trong nước khởi điểm 117.300 đồng/kg, cao hơn tuần trước 13.500 đồng/kg.

Tuần qua, giá cà phê ở thị trường trong nước tăng liên tục, sàn London cũng có 4/5 phiên đi lên nên tuần này có thể sẽ xuất hiện áp lực chốt lời. Tuy nhiên, với những gì đã xảy ra gần đây thì cũng không quá bất thường nếu giá cà phê cứ tăng tiếp.

Giá cà phê có tiếp tục đà tăng trong tuần mới?

"Cá mập" đẩy giá?

Với kinh nghiệm nhiều năm theo dõi thị trường cà phê, ông Nguyễn Hữu Long, Giám đốc Công ty CP Học viện café Việt Nam VCA (tỉnh Gia Lai), cho rằng đợt tăng giá này nguyên nhân xuất phát từ việc thiếu nguồn cung.

"Không ai có thể đẩy được giá nếu hàng thừa mứa ngoài kia" – ông Long khẳng định.

Tuy nhiên, ông Long cũng nói thêm thị trường có bàn tay của những "cá mập" đẩy giá lên cao. Bởi lẽ, thời điểm hiện tại, hàng chủ yếu ở trong kho những ông lớn, nông dân còn rất ít.

Khoảng 2 tháng nữa Việt Nam sẽ thu hoạch cà phê và 3 tháng nữa nguồn cung sẽ dồi dào khi thời tiết năm nay rất thuận lợi cho cà phê Việt Nam.

Do đó, ông Long dự báo giá cà phê vụ tới sẽ dao động trong khoảng từ 70.000 – 100.000 đồng/kg, trừ trường hợp có bất thường thời tiết ở Brazil khiến nguồn cung bị hụt.