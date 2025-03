Dấu ấn từ kết nối thông qua văn hóa

Hội đồng Anh đã thông báo các dự án nhận được tài trợ từ chương trình "Kết nối thông qua văn hóa" (CTC) - một chương trình thúc đẩy sự hợp tác sáng tạo giữa các nghệ sĩ Vương quốc Anh và châu Á - Thái Bình Dương. Chương trình hỗ trợ 84 dự án sáng tạo, trong đó có 10 dự án hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tôn vinh sự phong phú và đa dạng

84 dự án sáng tạo được hỗ trợ đến từ các nước như: Úc, New Zealand, Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Philippines và Việt Nam; trong đó Việt Nam có 10 dự án gồm: "Biểu diễn đương đại thử nghiệm: Trao đổi/kết nối giữa Việt Nam và Scotland" (nghệ sĩ Mamoru Iriguchi, Take me somewhere và nghệ sĩ Trà Nguyễn); "Kiều - Hình dung lại: Phụ nữ, di sản và trao quyền" (Timothy Allen, Đà Nẵng Tui); "Cảm thấu nhiếp ảnh: Việt Nam và các góc nhìn nhiếp ảnh quốc tế mới" (IC Visual Lab, Studio Tum Lum); "Chương trình Vườn ươm nhạc sống Việt Nam - Vương quốc Anh 2024/2025" (Hiệp hội Các lễ hội độc lập - AIF), "Mạng lưới công nghiệp âm nhạc Việt Nam" (VMIN); "Lễ hội Âm nhạc quốc tế HOZO"; "Kết nối nỗi đau sinh thái" của nghệ sĩ Youngsook Choi, Heart of Glass và Á space; "Trao quyền âm nhạc" của Hương Đoàn và Music Ally...

Chương trình "Kết nối thông qua văn hóa" với tổng giá trị tài trợ lên tới hơn 741.000 bảng Anh (khoảng 24 tỉ đồng) nhằm hỗ trợ nghệ sĩ và các tổ chức văn hóa hiện thực hóa tầm nhìn sáng tạo của mình. PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái chia sẻ để nhận được sự tài trợ, dự án phải mang tính thuyết phục.

Điều quan trọng hơn là các khoản tài trợ sẽ giúp xây dựng quan hệ đối tác văn hóa lâu dài giữa Vương quốc Anh và các quốc gia thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thúc đẩy đối thoại, đổi mới và hiểu biết lẫn nhau.

"Nền tảng văn hóa được kết dính từ những sáng tạo mang góc nhìn rất riêng của từng dự án, hiệu quả lan tỏa đến cộng đồng, thúc đẩy sự tiến bộ trong nhận thức là điều mà mỗi dự án muốn hướng đến và tạo dấu ấn. Mừng cho 10 dự án này có điều kiện thăng hoa sáng tạo và quảng bá thêm về con người, đất nước Việt Nam" - PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái nói.

Các dự án được tài trợ rất đa dạng, thuộc nhiều lĩnh vực gồm phim ảnh, công nghệ sáng tạo, văn học, nghệ thuật thị giác, sân khấu, vũ đạo, thiết kế, thời trang, thủ công và âm nhạc.

Bà Nguyễn Phương Thảo, Giám đốc Ban Nghệ thuật và Công nghiệp sáng tạo - Hội đồng Anh tại Việt Nam, nhận xét: "Đây là những dự án đã thể hiện được tiềm năng vượt trội trong hợp tác liên văn hóa. Những quan hệ hợp tác đối tác này sẽ tôn vinh sự phong phú và đa dạng trong trao đổi nghệ thuật đồng thời giúp giải quyết các vấn đề cấp bách của thời đại. Chúng tôi mong muốn được chứng kiến những tác động chuyển đổi từ các dự án này khi chúng được triển khai và hiện thực hóa".

Hòa mình vào bối cảnh sáng tạo toàn cầu

Hội đồng Anh là tổ chức hợp tác văn hóa giáo dục quốc tế của Vương quốc Anh, được thành lập năm 1934, có văn phòng ở hơn 100 nước và có mặt tại Việt Nam từ năm 1993.

Từ ngày 12-7-2024, Hội đồng Anh thông báo chương trình tài trợ "Kết nối thông qua văn hóa" bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký. Cụ thể, các nghệ sĩ Việt Nam có thể nộp đơn xin tài trợ lên tới 10.000 bảng Anh (khoảng 320 triệu đồng) cho các dự án thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.

Chương trình nhận hồ sơ đăng ký cho tất cả loại hình nghệ thuật, ưu tiên các đề xuất có liên quan tới ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như tính đa dạng và hòa nhập. Các dự án được hỗ trợ bởi chương trình phải bao gồm ít nhất một đối tác có trụ sở tại Vương quốc Anh và một đối tác có trụ sở tại Việt Nam.

Bà Donna McGowan, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam, khẳng định: "Chúng tôi tự hào được hỗ trợ những hợp tác sáng tạo mới giữa Vương quốc Anh và Việt Nam thông qua các khoản tài trợ kết nối văn hóa. Những khoản tài trợ này sẽ giúp khơi dậy những ý tưởng lớn thông qua sự hợp tác".

Trong 10 dự án, có "Biểu diễn đương đại thể nghiệm của nghệ sĩ Trà Nguyễn và Mamoru Iriguchi, Take me somewhere" gây sự chú ý. Bởi Trà Nguyễn có quan điểm hơi khác với xu hướng làm sân khấu phổ cập, tự chọn đường riêng "dựng kịch để bàn về cách làm kịch".

Hoặc "Lễ hội Âm nhạc quốc tế HOZO" do Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM cùng Công ty CP Beyond Communication phối hợp thực hiện, với sứ mệnh kiến tạo nên một thương hiệu văn hóa nghệ thuật tầm cỡ quốc tế cho thành phố.

“Lễ hội Âm nhạc quốc tế HOZO” đã tạo dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng quốc tế mỗi khi đến TP HCM. (Ảnh: SỞ VĂN HÓA - THỂ THAO TP HCM)

Tiếp nối khát vọng âm nhạc không biên giới, năm 2024, HOZO đã tiếp tục trở thành tâm điểm giao lưu văn hóa quốc tế. Các nghệ sĩ tài năng trên khắp năm châu hội tụ trong không gian đô thị sôi động của TP HCM, mang đến những sân khấu nghệ thuật đẳng cấp, từ đó chung tay tạo nên một bản hòa ca độc đáo gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về sự gắn kết, hòa bình, về một "Thế giới chung nhịp đập - One world, one beat".

Với tầm nhìn đưa TP HCM trở thành trung tâm văn hóa sôi động bậc nhất khu vực, HOZO và những thành tích vượt trội sau 3 lần tổ chức là kết quả của những quyết sách đầu tư mạnh mẽ vào chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa giai đoạn 2020 - 2030 của TP HCM.

Theo bà Donna McGowan, mong muốn giới thiệu các cơ hội hợp tác và luôn chào đón các nghệ sĩ ở cả 2 quốc gia cùng kết nối và thể hiện tài năng trên trường quốc tế. Các khoản tài trợ kết nối thông qua văn hóa không chỉ tạo ra những trao đổi nghệ thuật có ý nghĩa mà còn giúp mang lại sự hiểu biết sâu sắc hơn, từ đó làm phong phú thêm bối cảnh sáng tạo toàn cầu.