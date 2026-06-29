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Sức khỏe

Đau bụng kéo dài, nam thanh niên nhập viện vì căn bệnh quen thuộc

N.Dung

(NLĐO) - Nam thanh niên 23 tuổi đau bụng kéo dài nhưng chủ quan, đến khi sốt cao nhập viện thì đã vỡ ruột thừa, viêm phúc mạc.

Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết nam bệnh nhân 23 tuổi, xuất hiện đau bụng âm ỉ vùng hạ vị khoảng 7 ngày trước khi nhập viện. Do triệu chứng không điển hình, người này tự mua thuốc dạ dày và men vi sinh để điều trị tại nhà.

Đau bụng kéo dài, nam thanh niên nhập viện vì căn bệnh quen thuộc - Ảnh 1.

Bệnh nhân phát hiện viêm ruột thừa vỡ sau nhiều ngày đau bụng. Ảnh: Thanh Xuân

Những ngày sau, cơn đau tăng dần, khu trú vùng hố chậu phải rồi lan rộng toàn ổ bụng, kèm sốt cao, mệt mỏi, ăn uống kém. Khi vào cấp cứu, bệnh nhân trong tình trạng bụng chướng, ấn đau khắp ổ bụng, đặc biệt vùng hố chậu phải.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp đã vỡ, gây viêm phúc mạc toàn thể – biến chứng nặng có nguy cơ dẫn đến nhiễm trùng huyết nếu không xử trí kịp thời.

Bác sĩ Phùng Văn Quyên, Khoa Phẫu thuật tiêu hóa, cho biết ca mổ được tiến hành khẩn cấp. Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận ruột thừa hoại tử, vỡ, ổ bụng có nhiều dịch đục, giả mạc và tổn thương viêm lan rộng, khiến việc xử lý phức tạp hơn so với viêm ruột thừa thông thường.

Theo bác sĩ, nếu được phát hiện sớm, phẫu thuật viêm ruột thừa khá đơn giản. Tuy nhiên, khi đã vỡ gây viêm phúc mạc, người bệnh cần được làm sạch ổ bụng, dẫn lưu và điều trị kháng sinh kéo dài, thời gian nằm viện lâu hơn và chi phí cao hơn.

Tiến sĩ - bác sĩ Phạm Thái Hưng, Phó trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, cho biết hiện nay các phương tiện chẩn đoán như siêu âm, CT và phẫu thuật nội soi giúp nâng cao hiệu quả điều trị, giảm biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với đau bụng kéo dài. Khi có các dấu hiệu như đau tăng dần, đau vùng hố chậu phải, sốt, buồn nôn hoặc chán ăn, cần đi khám sớm. Việc tự dùng thuốc có thể làm mờ triệu chứng, khiến bệnh diễn tiến nặng và bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất.

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