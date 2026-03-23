"Đầu độc" thị trường bằng 220.000 phiếu kiểm nghiệm giả, 50 bị cáo xin giảm án

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

"Đầu độc" thị trường bằng 220.000 phiếu kiểm nghiệm giả, 50 bị cáo xin giảm án

Trần Thái

(NLĐO) - Việc làm của các bị cáo khiến hàng chục nghìn sản phẩm được lưu thông hợp pháp, tiềm ẩn nguy cơ cực lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Liên quan đến vụ án sản xuất hàng trăm nghìn phiếu kết quả kiểm nghiệm giả xảy ra tại Công ty TSL và Công ty Avatek, tính đến nay, đã có 50/100 bị cáo gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trong danh sách này có Đoàn Hữu Lượng (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Nguyễn Hữu Truyền (cựu Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty TSL, Phó Giám đốc điều hành Công ty Avatek).

"Công xưởng" sản xuất phiếu giả quy mô chưa từng có

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2020 đến tháng 4-2025, dưới sự chỉ đạo của Đoàn Hữu Lượng và các đồng phạm, hai công ty TSL và Avatek đã biến hoạt động kiểm nghiệm thành một dây chuyền sản xuất giấy tờ giả chuyên nghiệp.

Cụ thể, Công ty TSL đã phát hành 118.046 phiếu kiểm nghiệm giả cho 12.995 khách hàng, thu lời bất chính hơn 98,5 tỉ đồng. Công ty Avatek dù mới hoạt động từ năm 2023 nhưng cũng đã kịp tung ra 102.591 phiếu giả cho 11.556 khách hàng, thu lợi hơn 83,7 tỉ đồng. Tổng cộng, hơn 220.000 phiếu kết quả kiểm nghiệm "ma" đã được phát hành cho hơn 24.000 doanh nghiệp và cá nhân trên khắp cả nước.

"Đầu độc" thị trường bằng 220.000 phiếu kiểm nghiệm giả, 50 bị cáo xin giảm án - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Hà Nguyễn

Các phiếu kiểm nghiệm giả này chủ yếu tập trung vào các chỉ tiêu sinh hóa đối với thực phẩm, thực phẩm chức năng, nước sinh hoạt và thủy sản. Đây là những tài liệu bắt buộc để doanh nghiệp làm hồ sơ công bố sản phẩm hoặc xin các chứng nhận chất lượng uy tín như VietGAP, Organic, HACCP.

HĐXX cấp sơ thẩm đánh giá việc tiếp tay của các bị cáo đã khiến hàng chục nghìn sản phẩm chưa hề qua kiểm định chất lượng thực tế được lưu thông hợp pháp trên thị trường, tiềm ẩn nguy cơ cực lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Để duy trì hoạt động này, Đoàn Hữu Lượng còn bị cáo buộc đã chi hơn 3,1 tỉ đồng để hối lộ thông qua người môi giới là Nguyễn Nam Khánh (cựu chuyên viên Vụ Nông nghiệp) nhằm có được các giấy phép chỉ định từ các bộ, ngành.

Trong số 50 người kháng cáo, bị cáo Đoàn Hữu Lượng được xác định là người chủ mưu, đã nộp lại 5,2 tỉ đồng tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả. Bị cáo Nguyễn Hữu Truyền, người trực tiếp quản lý việc làm giả 196.558 phiếu tại cả hai công ty, cũng xin giảm nhẹ hình phạt.

Các bị cáo như Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc điều hành) và vợ chồng Nguyễn Nam Khánh - Nguyễn Hà Linh (cựu giám đốc Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek ) chấp nhận bản án sơ thẩm và không có đơn kháng cáo.

Tại bản án sơ thẩm, TAND TPHCM đã tuyên phạt Hồ Thị Thanh Phương 27 năm tù và Đoàn Hữu Lượng 25 năm tù, cùng về các tội "Giả mạo trong công tác" và "Đưa hối lộ".

Nhóm lãnh đạo, quản lý chủ chốt nhận mức án từ 13 đến 17 năm tù, gồm Nguyễn Hữu Truyền (17 năm), Trần Minh Tâm (16 năm), Nguyễn Minh Nhựt (15 năm) và Huỳnh Tấn Cường (13 năm).

Các bị cáo là nhân sự kỹ thuật, trung gian bị tuyên từ 4 đến 7 năm 6 tháng tù; một số bị cáo liên quan doanh nghiệp, môi giới như Nguyễn Việt Anh bị phạt 10 năm tù, Hoàng Trọng Huấn 3 năm tù. Những người có vai trò hạn chế hơn nhận mức án từ 2 năm tù, có trường hợp được hưởng án treo.

"Ma trận" vay chồng vay siêu tinh vi của nhóm bị cáo cho vay lãi nặng

"Ma trận" vay chồng vay siêu tinh vi của nhóm bị cáo cho vay lãi nặng

Đoàn Hữu Lượng phiếu kiểm nghiệm giả
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo