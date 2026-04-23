Pháp luật

Đấu giá 3 xe sang vụ Vạn Thịnh Phát: Maybach biển "VIP" có giá khởi điểm cao nhất

Trần Thái

(NLĐO) - Dàn "siêu xe" kê biên của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty Times Square sắp được đem ra bán đấu giá để thu hồi tài sản cho nhà nước.

Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM vừa phát đi thông báo về 3 xe ô tô hạng sang là tài sản kê biên liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty Times Square.

Theo đó, do các bên đương sự không thỏa thuận được tổ chức bán đấu giá, chấp hành viên Cục THADS TPHCM tiến hành lựa chọn đơn vị thực hiện theo quy định của pháp luật.

Maybach trắng có giá hơn 7 tỉ đồng

Trong danh mục tài sản được đưa ra đấu giá lần này, chiếc xe nhãn hiệu Maybach màu trắng, 4 chỗ (biển số 51F-199.99) là tài sản có giá trị lớn nhất. Xe thuộc sở hữu của Công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát và được ấn định mức giá khởi điểm là hơn 7 tỉ đồng.

- Ảnh 1.

Bị cáo Trương Mỹ Lan - cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Hai mẫu xe sang khác cũng được đưa lên sàn đấu giá. Cụ thể, xe BMW màu xanh (biển số 50LD-069.47) loại 5 chỗ, thuộc sở hữu của Công ty cổ phần đầu tư Times Square Việt Nam, giá khởi điểm hơn 966 triệu đồng.

Xe Lexus màu đen (biển số 51A-942.85) loại 5 chỗ, thuộc sở hữu của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát. Đây là tài sản có mức giá khởi điểm thấp nhất trong đợt này với hơn 767 triệu đồng.

Tiêu chí lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá

Việc tổ chức đấu giá các phương tiện nêu trên nhằm mục đích thi hành các bản án hình sự của TAND TPHCM và TAND Cấp cao tại TPHCM ban hành trong các năm 2024 và 2025. Các tài sản này trước đó đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra lệnh kê biên vào tháng 11-2023.

THADS TPHCM đưa ra các tiêu chí cụ thể để lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá này. 

Đó là phải nằm trong danh sách tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố; có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá xe ô tô; có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; tổ chức phải có ít nhất 3 đấu giá viên, trong đó tối thiểu 1 đấu giá viên đủ năng lực bán đấu giá tài sản là xe ô tô.

Các tổ chức đấu giá tài sản có đủ điều kiện cần nộp hồ sơ đăng ký trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày thông báo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

(NLĐO) - Sau bản án sơ thẩm, các bên đồng loạt kháng cáo, đưa ra yêu cầu trái ngược về tư cách thừa kế, tính hợp pháp của quan hệ con nuôi.

(NLĐO) - Phiên tòa tới đây sẽ là cơ sở pháp lý để xem xét lại toàn bộ nội dung kháng cáo của các bên liên quan vụ tranh chấp tài sản của cố NSƯT Vũ Linh

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đã thu giữ hàng trăm xe máy từ hệ thống, trong đó có nhiều chiếc đã bị mài đục và đang chờ ngày "lên kệ" để lừa dối khách hàng.

