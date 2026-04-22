Ông chủ hệ thống bán xe máy nổi tiếng TPHCM lãnh 19 năm tù

Sau hai ngày xét xử sơ thẩm công khai, TAND TPHCM tuyên án đối với Bùi Văn Tân và 13 đồng phạm trong đường dây "hóa kiếp" xe gian quy mô lớn.

Bản Án Nghiêm Khắc cho “Liên Minh” Lừa Đảo

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân và trật tự quản lý hành chính của nhà nước. Với vai trò chủ mưu, điều hành toàn bộ đường dây, bị cáo Bùi Văn Tân đã phải nhận mức án cao nhất.

Cụ thể, HĐXX tuyên án các bị cáo về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo các Điều 174 và 342 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo Bùi Văn Tân (Chủ hệ thống xe máy Tân Tiến) bị tuyên phạt 19 năm tù cho cả hai tội danh trên.

Nhóm các bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bao gồm Nguyễn Hữu Oai (chủ tiệm sửa xe Đại Phát) 14 năm tù, Lê Văn Tới (đối tượng cung cấp xe lậu) 13 năm tù. Trong khi đó, nhóm đồng phạm giúp sức tích cực (mỗi bị cáo 12 năm tù) Nguyễn Thủy Tiên, Nguyễn Ngọc Thúy, Võ Đình Thắng, Nguyễn Trung Thông, Trần Văn Sậu, Hà Xuân Phúc, Nguyễn Hữu Như, Trần Thị Như Thúy.

Bị cáo Bùi Văn Tân (Chủ hệ thống xe máy Tân Tiến)

Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức”, bị cáo Nguyễn Đình Sùng nhận mức án 2 năm cải tạo không giam giữ, Nguyễn Thị Kiều Oanh bị tuyên 1 năm 6 tháng tù và Nguyễn Sỹ Toàn nhận mức án 1 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ.

Công xưởng "hóa kiếp" xe gian tinh vi

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2021, Bùi Văn Tân phát hiện các công ty sản xuất có nguồn dư "Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng" khi xuất khẩu xe máy. Tân đã chi khoảng 15 tỉ đồng để thu mua 1.500 phiếu thật này nhằm hợp thức hóa cho xe không rõ nguồn gốc.

Các bị cáo tại tòa

Tân lập nhóm Zalo mang tên "Xuất nhập xe". Những chiếc xe cũ, xe "lậu" được thu mua với giá rẻ (từ 7 - 22 triệu đồng) sẽ được đưa đến tiệm sửa xe Đại Phát. Tại đây, các bị cáo Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như dùng máy đục CNC cầm tay kết nối phần mềm lập trình sẵn để mài bỏ số khung, số máy nguyên thủy và đục lại số mới hoàn toàn trùng khớp với thông tin trên phiếu xuất xưởng đã mua.

Sau khi được "phù phép" thông số và tân trang diện mạo, những chiếc xe này được đưa về chuỗi cửa hàng Tân Tiến, Tân Tiến 2, Thảo Vân... để rao bán dưới danh nghĩa "xe mới 100%".

Bằng thủ đoạn gian dối này, Tân và đồng phạm đã lừa bán xe cho 392 bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 15,1 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đã thu giữ hàng trăm xe máy từ hệ thống của Tân, trong đó có nhiều chiếc đã bị mài đục và đang chờ ngày "lên kệ" để lừa dối khách hàng. Đến nay, hầu hết các bị hại đã giao nộp xe cho cơ quan công an để phục vụ công tác giám định.

