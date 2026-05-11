Pháp luật

Hình ảnh Công an Đà Nẵng đột kích kho hàng giả quy mô lớn

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Công an Đà Nẵng đồng loạt kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh, phát hiện và tạm giữ hàng nghìn sản phẩm hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ngày 11-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa đồng loạt kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ trên địa bàn.

Động thái này được triển khai theo Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hình ảnh Công an Đà Nẵng đột kích các kho hàng giả số lượng lớn - Ảnh 1.

Lực lượng cảnh sát kinh tế đột kích các kho hàng thời trang giả mạo thương hiệu

Hình ảnh Công an Đà Nẵng đột kích các kho hàng giả số lượng lớn - Ảnh 2.

Tổng giá trị các kho hàng khoảng hơn 1 tỉ đồng

Theo đó, 3 tổ công tác của Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an các phường kiểm tra hộ kinh doanh STARFIELD (số 118 Trần Phú, phường Hải Châu); hộ kinh doanh HAU HOANG (số 42 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê) và một kho hàng tại số 19 Nguyễn Trường Tộ (phường Hải Châu).

Tại hộ kinh doanh STARFIELD, lực lượng chức năng phát hiện 378 sản phẩm gồm túi xách, ví, giày dép có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu “DIOR”, “PRADA”, “GOYARD”, tổng giá trị ước tính hơn 300 triệu đồng. Chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.

Trong khi đó, tại hộ kinh doanh HAU HOANG, công an phát hiện hơn 100 sản phẩm quần áo, dép, túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu “DOLCE&GABANA”, “DIOR”, “BURBERRY”, “GUCCI”, “HERMES”, trị giá khoảng 100 triệu đồng. Toàn bộ số hàng đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hình ảnh Công an Đà Nẵng đột kích các kho hàng giả số lượng lớn - Ảnh 3.

Các nhãn hiệu thời trang lớn bị làm giả

Hình ảnh Công an Đà Nẵng đột kích các kho hàng giả số lượng lớn - Ảnh 4.

Các chủ cơ sở kinh doanh không chứng minh được giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ của số hàng

Hình ảnh Công an Đà Nẵng đột kích các kho hàng giả số lượng lớn - Ảnh 5.
Hình ảnh Công an Đà Nẵng đột kích các kho hàng giả số lượng lớn - Ảnh 6.

Lô túi xách là hàng giả, hàng nhái bị công an triệt phá

Hình ảnh Công an Đà Nẵng đột kích các kho hàng giả số lượng lớn - Ảnh 7.

Niêm phong số hàng hàng hóa để xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Đáng chú ý, tại kho hàng số 19 Nguyễn Trường Tộ do bà P.H.A.Q làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 4.000 đôi dép mang nhãn hiệu “CROCS”, ước tính trị giá khoảng 600 triệu đồng.

Theo công an, cơ sở này hoạt động không có giấy phép kinh doanh và chủ kho không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc hàng hóa.

Toàn bộ số hàng hóa nói trên đã bị lập biên bản, niêm phong và tạm giữ để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Đơn vị sẽ tiếp tục xác định giá trị hàng hóa, phối hợp với các thương hiệu được bảo hộ và trưng cầu giám định nhằm củng cố hồ sơ xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ công nghiệp.

(NLĐO)- Cựu cán bộ cảnh sát Nguyễn Danh Dũng đã hướng dẫn "ông trùm" sản xuất thực phẩm chức năng giả đối phó với cơ quan điều tra, tiêu huỷ tang vật vụ án.

Khởi tố một giám đốc doanh nghiệp vì sản xuất hàng giả

(NLĐO) – Một giám đốc doanh nghiệp đã chỉ đạo nhân viên cắt giảm số lượng sợi dây, in thông số tiết diện trên dây cáp điện cao hơn thực tế để bán ra thị trường.

Cựu Phó cục trưởng Hải quan nhận hối lộ 800 triệu đồng giúp doanh nghiệp làm hàng giả thông quan

(NLĐO)- Được cấp trên chỉ đạo, cựu cán bộ hải quan nhận 1,5 tỉ đồng để giúp thông quan hàng hóa, song báo cáo "doanh nghiệp chỉ đồng ý chi 800 triệu đồng".

