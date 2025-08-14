HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đầu giờ chiều, TP HCM mưa trắng trời

ÁI MY - THÁI HÙNG

(NLĐO) - Khoảng gần 13 giờ 30 phút, mưa trút xuống nhiều nơi ở TP HCM kèm theo tiếng sấm rì rầm, nhiều nơi mưa to trắng trời.

Theo ghi nhận, cơn mưa trắng trời không kéo dài, mưa to gần 30 phút. Sau đó, giảm dần về diện và lượng.

Đầu giờ chiều, TP HCM mưa trắng trời - Ảnh 1.

Cơn mưa trắng trời trút xuống TP HCM đầu giờ chiều nay

Đầu giờ chiều, TP HCM mưa trắng trời - Ảnh 2.

Nhiều nơi mưa lớn dần, bầu trời chợt tối sầm lại

Đầu giờ chiều, TP HCM mưa trắng trời - Ảnh 3.

Mưa trên địa bàn phường An Khánh

Đầu giờ chiều, TP HCM mưa trắng trời - Ảnh 4.

Người dân di chuyển trong mưa khu vực trung tâm TP

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hiện nay, TP HCM đang trong đợt mưa lớn kéo dài, trong ngày sẽ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to.

Theo đó, đợt mưa lớn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 17-8 với ổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-190 mm, có nơi trên 190 mm.

Cơ quan dự báo cũng khuyến cáo người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch.

Một số video người dòng phương tiện di chuyển trên đường giữa trời mưa:





Những chuẩn bị cần thiết trong mùa mưa

Những chuẩn bị cần thiết trong mùa mưa

Thời tiết cuối tháng 5-2025 được nhận định diễn biến phức tạp, không khí có sự xáo trộn lớn

Lo lắng cũ trong mùa mưa mới

Tại TP HCM, khi mùa mưa chính thức bắt đầu cũng là lúc các nỗ lực về chống ngập nhiều năm nay được kiểm chứng

Giảm tổn thất trong mùa mưa

Người dân vất vả trong nước ngập, hạ tầng giao thông xuống cấp, cây xanh gãy đổ... tái diễn trong mùa mưa nên cần có giải pháp kịp thời để giảm tổn thất

mưa lớn kéo dài TP HCM mưa ở tp hcm Mùa mưa
