Đầu giờ chiều, TP HCM mưa trắng trời

Theo ghi nhận, cơn mưa trắng trời không kéo dài, mưa to gần 30 phút. Sau đó, giảm dần về diện và lượng.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hiện nay, TP HCM đang trong đợt mưa lớn kéo dài, trong ngày sẽ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to.
Theo đó, đợt mưa lớn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 17-8 với ổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-190 mm, có nơi trên 190 mm.
Cơ quan dự báo cũng khuyến cáo người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch.
Một số video người dòng phương tiện di chuyển trên đường giữa trời mưa:
