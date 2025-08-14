Dấu hiệu một loại ung thư có thể ẩn trong giọng nói

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Dấu hiệu một loại ung thư có thể ẩn trong giọng nói

Anh Thư

(NLĐO) - Các nhà nghiên cứu Mỹ đã phát triển phương pháp mới giúp xác định một loại ung thư vùng đầu - cổ chỉ nhờ giọng nói.

Một nghiên cứu mới từ Đại học Khoa học và Sức khỏe Oregon và Đại học Bang Portland (Mỹ) chỉ ra rằng tổn thương dây thanh do ung thư có thể ảnh hưởng đến giọng nói một người.

Mặc dù không thể phân biệt được bằng tai người, các dấu hiệu này có thể được chỉ ra bởi các thuật toán học máy tiên tiến.

Dấu hiệu một loại ung thư có thể ẩn trong giọng nói - Ảnh 1.

Ung thư thanh quản, bao gồm ung thư dây thanh, là một trong các dạng ung thư đầu và cổ phổ biến - Ảnh đồ họa: TRUNG TÂM UNG THƯ MD ANDERSON

Bằng cách phân tích 12.523 bản ghi âm giọng nói từ 306 người tham gia ở Bắc Mỹ, các nhà nghiên cứu đã xác định được những đặc điểm giọng nói cho thấy tổn thương dây thanh là lành tính hoặc ung thư ở nam giới.

Đặc biệt, mối quan hệ này thể hiện rõ qua mối quan hệ giữa âm sắc và tiếng ồn của giọng nói, cho thấy người đàn ông đó mắc bệnh ung thư, tổn thương dây thanh lành tính hay bị rối loạn giọng nói.

Mặc dù vậy, các nhà nghiên cứu không tìm ra sự khác biệt có ý nghĩa trong giọng nói của nữ giới giữa người bị tổn thương dây thanh lành tính và người bị ung thư, theo bài công bố trên tạp chí Frontiers in Digital Health.

Theo các tác giả, phát hiện này mới là tiền đề cho thứ họ muốn hướng đến: Một công cụ AI có thể ứng dụng dễ dàng nhằm sàng lọc ung thư dây thanh một cách nhanh chóng, rộng rãi.

Điều này sẽ đòi hỏi quá trình huấn luyện mô hình AI bằng các bộ dữ liệu giọng nói lớn hơn. Bên cạnh đó, họ cũng có ý định mở rộng nghiên cứu với hy vọng tìm thấy được các dấu hiệu ung thư dây thanh có ý nghĩa chẩn đoán ở nữ giới.

Theo Science Alert, một thống kê toàn cầu năm 2021 cho thấy có tới 1,1 triệu ca ung thư thanh quản được chẩn đoán mới trong năm, cùng 100.000 người tử vong vì căn bệnh này. Ung thư dây thanh là một trong các dạng ung thư thanh quản

Tin liên quan

Một loại virus vừa được phát hiện có thể gây ung thư da

Một loại virus vừa được phát hiện có thể gây ung thư da

(NLĐO) - Viết trên tạp chí y học The New England Journal of Medicine (NEJM), các nhà khoa học đã chỉ ra một nguyên nhân gây ung thư da kỳ lạ.

Đi nước ngoài đốt nốt ruồi, về nước phát hiện ung thư

(NLĐO) - Nam bệnh nhân 40 tuổi nhiều lần đốt nốt ruồi ở nước ngoài nhưng tổn thương không hết, về nước mới phát hiện ung thư tế bào đáy vùng mặt.

Bệnh nhân ung thư gan đầu tiên ở miền Tây được phẫu thuật bằng thiết bị đặc biệt

(NLĐO) - Bệnh nhân ung thư gan ở Cần Thơ phục hồi tốt sau ca phẫu thuật bằng dao mổ siêu âm CUSA, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới

ung thư ung thư dây thanh ung thư thanh quản
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo