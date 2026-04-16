Lao động

Đâu là nguyên nhân khiến lao động trung niên khó tìm việc?

Huỳnh Như

(NLĐO) - Quý I/2026, TPHCM có gần 33.000 người hưởng thất nghiệp, 54% là lao động 30-45 tuổi; dù có kinh nghiệm, nhóm này vẫn gặp nhiều rào cản khi tìm việc

54% người thất nghiệp ở độ tuổi 30-45

Báo cáo tại Họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, Sở Nội vụ TPHCM cho biết theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố cho thấy trong quý I/2026, toàn thành phố có 32.988 người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, nhóm lao động từ 30-45 tuổi chiếm tỉ lệ cao với 18.109 người (54%), gồm 7.980 nam và 10.129 nữ.

Người lao động làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM

Cùng thời điểm, hơn 52.600 người có nhu cầu tìm việc, trong khi doanh nghiệp cần tuyển khoảng 82.700 vị trí. Dù nhu cầu tuyển dụng lớn hơn số người tìm việc, song cung – cầu lao động vẫn chưa "gặp nhau" do sự lệch pha về độ tuổi, trình độ và ngành nghề.

Thực tế thị trường cho thấy, các doanh nghiệp đang có xu hướng mở rộng sản xuất, đồng thời linh hoạt hơn trong tiêu chí tuyển dụng để thích ứng với biến động nguồn lao động. 

Tuy nhiên, nhóm lao động dưới 40 tuổi vẫn được ưu tiên nhờ khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc năng động, công nghệ mới và quy trình hiện đại. 

Trong bối cảnh yêu cầu tuyển dụng ngày càng cao, đặc biệt về kỹ năng thực hành và khả năng thích nghi, lao động trung niên gặp không ít khó khăn khi tìm việc.

Quý I-2026, TPHCM có 32.988 người hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trong đó 54% là lao động 30-45 tuổi

Đáng chú ý, nhóm lao động trung niên hiện chiếm tỉ lệ lớn trong số người tìm việc. Phần lớn là những người đã có kinh nghiệm, có xu hướng chuyển việc nhằm cải thiện thu nhập hoặc tìm kiếm môi trường làm việc tốt hơn. 

Tuy vậy, do áp lực gia đình và tài chính, họ thường đặt yếu tố ổn định lên hàng đầu, ưu tiên các doanh nghiệp có chính sách phúc lợi rõ ràng, môi trường làm việc bền vững.

Tăng tốc kết nối việc làm cho lao động trung niên

Trước thực trạng này, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động, đặc biệt là nhóm trung niên. 

Trong đó, các phiên giao dịch việc làm được tổ chức thường xuyên dưới cả 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến tại trụ sở, chi nhánh và các điểm tiếp nhận bảo hiểm thất nghiệp ở xã, phường, giúp rút ngắn khoảng cách giữa doanh nghiệp và người lao động.

Song song đó, Trung tâm tăng cường kết nối cung – cầu lao động thông qua việc chủ động làm việc với doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng cụ thể về số lượng, ngành nghề, mức lương và điều kiện làm việc. Trên cơ sở đó, tiến hành rà soát, phân loại người lao động đang đăng ký tìm việc hoặc hưởng trợ cấp thất nghiệp để tư vấn, giới thiệu việc làm phù hợp.

Nhiều lao động trung niên gặp khó khăn khi tìm việc do yêu cầu tuyển dụng ngày càng cao

Công tác liên kết vùng giữa các Trung tâm Dịch vụ việc làm cũng được đẩy mạnh, góp phần mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động tại TPHCM và các địa phương lân cận, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực đa dạng hơn.

Đặc biệt, trung tâm chú trọng tư vấn, định hướng chuyển đổi nghề nghiệp và nâng cao kỹ năng cho người lao động trung niên. Bên cạnh việc giới thiệu việc làm, nhiều nghề có tính ứng dụng cao như nấu ăn, pha chế, trang điểm… được khuyến khích nhằm giúp người lao động có thêm lựa chọn, thậm chí có thể tự tạo việc làm. 

Đồng thời, việc phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề giúp người lao động nâng cao tay nghề, tăng khả năng thích ứng với yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

Ngoài ra, hoạt động truyền thông tuyển dụng được triển khai đa dạng qua nhiều kênh như tư vấn trực tiếp tại địa phương, website, fanpage, Zalo…, giúp người lao động tiếp cận thông tin nhanh chóng, giảm chi phí và thời gian tìm việc.

Tin liên quan

Cảnh giác bẫy lừa đảo việc làm trực tuyến dành cho lao động trung niên

Cảnh giác bẫy lừa đảo việc làm trực tuyến dành cho lao động trung niên

(NLĐO) - Đằng sau những lời mời hấp dẫn lại tiềm ẩn vô số rủi ro, khiến nhiều người rơi vào bẫy lừa đảo tinh vi

Đòn bẩy nâng năng suất lao động

Các doanh nghiệp ngày càng chú trọng công tác đào tạo, thúc đẩy phong trào thi đua, tạo đòn bẩy nâng cao năng suất lao động

Nghỉ hưu trước năm 1995, "ngưỡng sàn" mới là 3,8 triệu đồng/tháng

(NLĐO) - Việc điều chỉnh áp dụng cho các đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng

thị trường lao động người lao động bảo hiểm thất nghiệp cung cầu lao động lao động trung niên
