Đòn bẩy nâng năng suất lao động

Nhờ các giải pháp hiện đại hóa sản xuất, nâng cao năng suất lao động, những năm gần đây, Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam (phường Bình Dương, TP HCM) đã giảm phụ thuộc vào lao động phổ thông. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh khó tuyển dụng lao động hiện nay.

Đào tạo để thích ứng

Ông Nguyễn Trung Tính, Giám đốc chất lượng của công ty, cho biết trước đây, để đáp ứng sản xuất, doanh nghiệp (DN) cần rất nhiều lao động phổ thông. Nhưng trong bối cảnh ngày càng khó tuyển người, DN buộc phải giải bài toán nâng năng suất thông qua việc thay đổi cách vận hành.

Đó là đẩy mạnh đầu tư máy móc, tự động hóa các khâu sản xuất nhằm nâng cao độ chính xác, tính ổn định của sản phẩm, từ đó cải thiện năng suất bền vững. Song song đó, lợi thế là DN đa quốc gia cho phép Foster Việt Nam chủ động đưa chuyên gia từ nhiều quốc gia đến làm việc, trực tiếp chuyển giao công nghệ, chuẩn hóa quy trình, nâng cao năng lực đội ngũ tại chỗ.

Theo ông Tính, tự động hóa giúp DN vừa nâng năng suất vừa giải bài toán thiếu hụt lao động. Nhưng để hệ thống vận hành hiệu quả, yếu tố quyết định vẫn là con người. DN tập trung đào tạo lại và nâng cao kỹ năng, giúp người lao động (NLĐ) thích ứng với thay đổi của dây chuyền sản xuất.

Tại Foster Việt Nam, hoạt động đào tạo được duy trì thường xuyên, kết hợp giữa chuyên gia nước ngoài và đội ngũ kỹ thuật nội bộ. NLĐ được trang bị tư duy cải tiến, khả năng làm việc nhóm và thích ứng nhanh với thay đổi - những yếu tố cốt lõi để duy trì và nâng cao năng suất trong dài hạn. Bên cạnh đó, DN còn chú trọng xây dựng hệ thống ghi nhận và nhân rộng sáng kiến minh bạch. Những cải tiến dù nhỏ đều được xem xét, góp phần tối ưu chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Ở Công ty TNHH Bosch Global Software Technologies (phường Tân Bình, TP HCM; hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin - IT), bà Nguyễn Thị Bích Đào - Trưởng nhóm cấp cao quản lý tài năng, Chủ tịch Công đoàn công ty - cho biết hiện DN có khoảng 3.900 lao động, phần lớn có trình độ đại học trở lên. Do đặc thù ngành IT thay đổi nhanh, công nghệ liên tục cập nhật, đòi hỏi NLĐ phải thường xuyên bổ sung kiến thức, chứng chỉ và kỹ năng để đáp ứng yêu cầu công việc.

Nắm bắt thực tế này, DN luôn tạo điều kiện để NLĐ phát triển bản thân, phát huy sáng kiến. Hằng năm, DN dành nguồn ngân sách lớn cho công tác đào tạo; đồng thời đánh giá theo từng cấp bậc nhân viên để xây dựng kế hoạch nâng cao tay nghề phù hợp, giúp NLĐ cập nhật công nghệ mới, thích ứng với sự thay đổi và có cơ hội thăng tiến. Không chỉ xây dựng chương trình đào tạo nội bộ bài bản, công ty còn triển khai các khóa huấn luyện xuyên quốc gia, chương trình trao đổi nhân sự giữa các đơn vị nhằm tăng cường học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm.

Đại diện Công đoàn công ty nhấn mạnh nhờ được tạo điều kiện học tập, nâng cao trình độ, NLĐ khi tham gia các dự án đều tự tin, đáp ứng yêu cầu chuyên môn, góp phần bảo đảm chất lượng sản phẩm. Song song đó, Công đoàn cũng phối hợp với DN cải thiện phúc lợi, xây dựng môi trường làm việc tích cực. Nhờ vậy, tỉ lệ nghỉ việc những năm qua duy trì ở mức thấp, hầu hết NLĐ gắn bó, làm việc hết mình với năng suất, chất lượng ngày càng cao.

Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam áp dụng dây chuyền sản xuất hiện đại kết hợp tập trung đào tạo để tăng năng suất lao động. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Phát huy óc sáng tạo

Cải tiến quy trình, máy móc, thiết bị là một trong những giải pháp tạo đòn bẩy tăng năng suất. Bên cạnh trang bị máy móc hiện đại, việc thúc đẩy NLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến quy trình, máy móc, tạo ra các sản phẩm mới đóng vai trò quan trọng vừa giúp tiết kiệm chi phí vừa cải thiện năng suất.

Hiểu điều này, những năm qua, đồng hành với DN, các cấp Công đoàn đã liên tục phát động các phong trào thi đua lao động thực sự đi vào chiều sâu, thu hút NLĐ tham gia, tạo ra nhiều giá trị cho DN. Tiêu biểu như tại Công ty TNHH SX-TM Vĩ Nam Việt (chuyên sản xuất bu-lông, ốc vít; phường Bình Phú, TP HCM) phong trào "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" từ lâu đã trở thành phong trào thi đua nòng cốt.

Theo ông Quách Vũ Bảo Châu, Chủ tịch Công đoàn công ty, ban giám đốc rất chú trọng việc tập hợp trí tuệ của NLĐ. Mỗi khi gặp khó khăn, DN đưa ra các vấn đề cần NLĐ hợp sức sáng tạo để tìm cách tháo gỡ. NLĐ có thể trình bày ý tưởng sáng tạo của mình với nhiều hình thức, kể cả tin nhắn điện thoại. Xét thấy ý tưởng khả thi, DN sẵn sàng tạo điều kiện về chi phí, vật tư để NLĐ thực hiện và khi sáng kiến hoàn thành, đưa vào áp dụng, NLĐ đó sẽ được thưởng "nóng". Ngoài tiền thưởng tính theo giá trị làm lợi của sáng kiến, NLĐ còn được cất nhắc lên các vị trí quản lý với thu nhập cao hơn.

Nhờ vậy, năm nào phong trào cũng bội thu sáng kiến và có ít nhất 10 lao động có sáng kiến, sáng tạo được DN khen thưởng. "Có những sáng kiến góp phần giảm công đoạn, giảm nhân công, có sáng kiến góp phần tăng chất lượng sản phẩm, qua đó góp phần giúp DN tạo ưu thế cạnh tranh trên thị trường" - ông Châu nói.

Phong trào này được Tổng LĐLĐ Việt Nam đưa vào trọng tâm của Tháng Công nhân (CN) 2026. Với chủ đề "CN Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động", Tháng CN năm nay sẽ tập trung thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động trong toàn hệ thống. Theo chỉ tiêu đề ra, khoảng 10% đoàn viên - lao động tham gia đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, trong đó ít nhất 30% sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn.

Để đạt được mục tiêu này, các cấp Công đoàn sẽ tổ chức tháng cao điểm phát động phong trào sáng kiến, sáng tạo, khuyến khích NLĐ đề xuất giải pháp cải tiến ngay tại vị trí việc làm. Những sáng kiến có giá trị sẽ được hỗ trợ triển khai, biểu dương kịp thời và nhân rộng trong toàn hệ thống.

Cùng với đó, ngày hội "Kỹ năng lao động - việc làm bền vững" sẽ được tổ chức nhằm hỗ trợ NLĐ nâng cao kỹ năng nghề, kỹ năng số, thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế. Các hoạt động kết nối cung - cầu lao động, tư vấn việc làm, đào tạo lại, chuyển đổi nghề cũng được đẩy mạnh, góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng sống của NLĐ.

Tạo mọi điều kiện học tập Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà LĐLĐ TP HCM xác định là thúc đẩy các nhóm giải pháp nhằm đào tạo, nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề cho NLĐ. Qua đó, góp phần nâng chất lượng nguồn nhân lực, khả năng thích ứng của NLĐ với thị trường lao động. Bên cạnh việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, trao học bổng hỗ trợ NLĐ học tập, LĐLĐ TP HCM cũng đang tăng cường phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố nhằm tạo điều kiện để NLĐ được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.



