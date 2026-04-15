Lao động

Nghỉ hưu trước năm 1995, "ngưỡng sàn" mới là 3,8 triệu đồng/tháng

G.Nam

(NLĐO) - Việc điều chỉnh áp dụng cho các đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng, trong đó đáng chú ý là đề xuất cơ chế nâng mức hưởng tối thiểu lên 3,8 triệu đồng/tháng đối với nhóm có mức hưởng thấp.

Theo dự thảo, việc điều chỉnh áp dụng cho các đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo quy định của Chính phủ, với thời điểm thực hiện dự kiến từ ngày 1-7-2026.

2 phương án tăng lương hưu

Bộ Nội vụ đưa ra 2 phương án điều chỉnh. Ở phương án thứ nhất, một số nhóm đối tượng sẽ được tăng 4,5% và cộng thêm 200.000 đồng/tháng so với mức hưởng của tháng 6-2026; các nhóm còn lại được tăng 8%.

Phương án thứ hai đơn giản hơn khi đề xuất tăng đồng loạt 8% trên mức hưởng của tháng liền kề trước thời điểm điều chỉnh đối với tất cả các đối tượng thuộc diện áp dụng.

Các mức tăng này được tính trên cơ sở mức hưởng thực tế của tháng 6-2026 và sẽ là căn cứ xác định mức hưởng mới từ tháng 7-2026.

Lương hưu dưới 3,8 triệu đồng sẽ được điều chỉnh tăng mạnh - Ảnh 1.

Bộ Nội vụ đề xuất tăng đồng loạt 8% trên mức hưởng của tháng liền kề trước thời điểm điều chỉnh đối với tất cả các đối tượng

Bổ sung cơ chế "nâng đáy" cho người hưởng thấp

Điểm mới đáng chú ý của dự thảo là cơ chế điều chỉnh bổ sung nhằm cải thiện mức sống cho nhóm có thu nhập thấp, chủ yếu là những người nghỉ hưu trước ngày 1-1-1995.

Cụ thể, sau khi áp dụng mức tăng chung, nếu mức hưởng vẫn thấp, người thụ hưởng sẽ tiếp tục được điều chỉnh.

- Trường hợp có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/tháng trở xuống sẽ được tăng thêm 300.000 đồng/tháng.

- Trường hợp có mức hưởng trên 3,5 triệu đồng nhưng dưới 3,8 triệu đồng/tháng sẽ được nâng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng.

Như vậy, dự thảo đặt ra "ngưỡng sàn" mới là 3,8 triệu đồng/tháng đối với nhóm nghỉ hưu trước năm 1995, nhằm bảo đảm không còn tình trạng hưởng lương hưu quá thấp sau nhiều lần điều chỉnh.

Tăng hỗ trợ, giảm chênh lệch

Chính sách này được đánh giá là bước điều chỉnh theo hướng thu hẹp khoảng cách giữa các nhóm người hưởng, đặc biệt là nhóm nghỉ hưu sớm, có thời gian đóng BHXH ngắn và mức lương thấp trước đây.

Dự thảo cũng quy định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện. Theo đó, Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan BHXH chi trả, trong khi UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc triển khai.

Thông tư dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, làm cơ sở để các cơ quan thực hiện điều chỉnh đồng loạt trên cả nước.

Lưu ý quan trọng của BHXH TPHCM đối với người hưởng lương hưu

Lưu ý quan trọng của BHXH TPHCM đối với người hưởng lương hưu

(NLĐO)- Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH cần chủ động kiểm tra hiệu lực giấy ủy quyền để bảo đảm quyền lợi

Muốn lương hưu 7 triệu đồng, cần đóng BHXH tự nguyện bao nhiêu?

(NLĐO) - Người tham gia BHXH tự nguyện đủ 15 năm có thể hưởng lương hưu. Mức hưởng phụ thuộc thu nhập làm căn cứ đóng và thời gian tham gia.

Kỳ vọng lương hưu đủ sống

Lương hưu thấp, một bộ phận người về hưu phải tiếp tục làm việc hoặc cậy nhờ sự hỗ trợ từ con cháu

bảo hiểm xã hội Bộ Nội vụ điều chỉnh lương hưởng lương hưu
