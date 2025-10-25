Dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Bulgaria

Trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria, ngày 24-10, Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Tổng hợp Sofia với chủ đề "Hành trình 75 năm tình bạn xuyên Á - Âu Việt Nam - Bulgaria đến Đối tác chiến lược trong kỷ nguyên mới". Tổng Bí thư khẳng định việc hai bên nhất trí thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược là dấu mốc lịch sử quan trọng tiếp nối hành trình trong quan hệ Việt Nam - Bulgaria và mang thông điệp đầy ý nghĩa về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, bền chặt, được phát triển lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh các trụ cột hợp tác chiến lược mà hai nước cần ưu tiên trong thời gian tới. Trong đó, sẵn sàng cùng nhau mở rộng hợp tác về an ninh, quốc phòng; đưa hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư trở thành trụ cột trung tâm; thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực chuyên ngành như khoa học và công nghệ, coi đây là ưu tiên chiến lược trong giai đoạn mới, cùng với đó là giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lao động, môi trường và y tế…

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev thăm doanh nghiệp quốc phòng Samel-90. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Tổng thống Bulgaria Rumen Radev thăm Công ty Công nghiệp quốc phòng Samel-90. Tổng Bí thư mong muốn hai nước cùng chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác quốc phòng nói chung và hợp tác công nghiệp quốc phòng nói riêng; hợp tác sản xuất thiết bị bay không người lái (drone), thiết bị điện tử viễn thám… Tổng Bí thư đề nghị Công ty Samel-90 trao đổi phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp quốc phòng Việt Nam trên các lĩnh vực cụ thể, phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi bên.

Ngoài ra, Tổng Bí thư Tô Lâm có các cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nataliya Kiselova, Thủ tướng Rosen Zhelyazkov. Tổng Bí thư dự lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh; gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán, cộng đồng người Việt tại khu vực Balkan và bạn bè Bulgaria. Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Sofia, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Bulgaria.