Dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Bulgaria

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Bulgaria

Minh Châu

Tổng Bí thư nhấn mạnh các trụ cột hợp tác chiến lược mà hai nước cần ưu tiên trong thời gian tới.

Trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria, ngày 24-10, Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Tổng hợp Sofia với chủ đề "Hành trình 75 năm tình bạn xuyên Á - Âu Việt Nam - Bulgaria đến Đối tác chiến lược trong kỷ nguyên mới". Tổng Bí thư khẳng định việc hai bên nhất trí thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược là dấu mốc lịch sử quan trọng tiếp nối hành trình trong quan hệ Việt Nam - Bulgaria và mang thông điệp đầy ý nghĩa về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, bền chặt, được phát triển lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh các trụ cột hợp tác chiến lược mà hai nước cần ưu tiên trong thời gian tới. Trong đó, sẵn sàng cùng nhau mở rộng hợp tác về an ninh, quốc phòng; đưa hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư trở thành trụ cột trung tâm; thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực chuyên ngành như khoa học và công nghệ, coi đây là ưu tiên chiến lược trong giai đoạn mới, cùng với đó là giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lao động, môi trường và y tế…

Dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Bulgaria - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev thăm doanh nghiệp quốc phòng Samel-90. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Tổng thống Bulgaria Rumen Radev thăm Công ty Công nghiệp quốc phòng Samel-90. Tổng Bí thư mong muốn hai nước cùng chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác quốc phòng nói chung và hợp tác công nghiệp quốc phòng nói riêng; hợp tác sản xuất thiết bị bay không người lái (drone), thiết bị điện tử viễn thám… Tổng Bí thư đề nghị Công ty Samel-90 trao đổi phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp quốc phòng Việt Nam trên các lĩnh vực cụ thể, phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi bên.

Ngoài ra, Tổng Bí thư Tô Lâm có các cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nataliya Kiselova, Thủ tướng Rosen Zhelyazkov. Tổng Bí thư dự lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh; gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán, cộng đồng người Việt tại khu vực Balkan và bạn bè Bulgaria. Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Sofia, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Bulgaria.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo