Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm nơi Bác Hồ từng ở tại Bulgaria

D. Ngọc (theo TTXVN)

Tháng 8-1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng lưu trú tại Cung điện Vrana trong chuyến thăm hữu nghị chính thức tới Bulgaria.

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, chiều 23-10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Cung điện Vrana ở ngoại ô thủ đô Sofia.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm nơi Bác Hồ từng ở tại Bulgaria - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân gặp Cựu hoàng Simeon Saxe-Coburg-Gotha. Ảnh: TTXVN

Cung điện Vrana được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ 20, là nơi chứng kiến nhiều sự kiện trọng đại của đất nước Bulgaria cũng như trong quan hệ quốc tế.

Chủ nhân hiện nay của Cung điện Vrana là Cựu hoàng Bulgaria Simeon Saxe-Coburg-Gotha, người từng là Thủ tướng Bulgaria từ tháng 7-2001 đến tháng 8-2005.

Với tình cảm đặc biệt dành cho vị lãnh tụ Việt Nam và đất nước, con người mảnh đất hình chữ S, Cựu hoàng là người đã nêu ý tưởng gắn Biển kỷ niệm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cung điện Vrana, với mong muốn nơi đây trở thành biểu tượng cho tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Nhân chuyến thăm Cung điện Vrana, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đã gặp Cựu hoàng Simeon Saxe-Coburg-Gotha; trân trọng trao tặng Cựu hoàng Biển kỷ niệm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh để gắn tại Cung điện.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm nơi Bác Hồ từng ở tại Bulgaria - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng trao tặng Cựu hoàng Simeon Saxe-Coburg-Gotha Biển kỷ niệm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh để gắn tại Cung điện. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động được đến thăm Cung điện Vrana, nơi gắn liền với tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Bulgaria. Cách đây 68 năm, vào tháng 8-1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, đã từng lưu trú tại nơi này trong chuyến thăm hữu nghị chính thức tới Bulgaria. Chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử đó đã mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bulgaria.

Tổng Bí thư bày tỏ trân trọng sự ủng hộ của Cựu hoàng đối với ý tưởng gắn Biển kỷ niệm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cung điện Vrana; tin tưởng đây sẽ là biểu tượng trường tồn của tình hữu nghị giữa hai dân tộc, là "địa chỉ đỏ" cho các đoàn Việt Nam cũng như các thế hệ người Việt, bạn bè và nhân dân Bulgaria ghé thăm, ghi nhớ và tiếp nối truyền thống quan hệ tốt đẹp này.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của Cựu hoàng đối với sự phát triển của đất nước Bulgaria trên cương vị Thủ tướng, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam không quên những đóng góp thiết thực của Cựu hoàng đối với quan hệ Việt Nam-Bulgaria.

Trong giai đoạn Chính phủ do Cựu hoàng lãnh đạo, hai nước đã ký kết Hiệp định hợp tác kinh tế và trao nhau quy chế tối huệ quốc, mở ra điều kiện thuận lợi cho thương mại, đầu tư song phương. Đồng thời, Hiệp định hợp tác giáo dục cũng được ký kết, qua đó nối lại truyền thống trao đổi học sinh, sinh viên, chuyên gia giữa hai nước.

Những thành tựu đó góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Bulgaria, đặt nền móng để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực ngày nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm nơi Bác Hồ từng ở tại Bulgaria - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân gặp Cựu hoàng Simeon Saxe-Coburg-Gotha. Ảnh: TTXVN phát

Vui mừng thông báo kết quả hội đàm với Tổng thống Bulgaria Rumen Radev ngày 23-10 và việc hai nước thông qua Tuyên bố chung thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đây là cột mốc quan trọng, có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ hai nước, chuyển tải thông điệp về mối quan hệ không chỉ được duy trì từ nền tảng hữu nghị truyền thống, mà còn được phát triển, thích ứng và nâng cấp trong bối cảnh diễn biến mới của thế giới và khu vực.

Trên cơ sở khuôn khổ quan hệ mới được thiết lập, Tổng Bí thư tin rằng quan hệ Việt Nam-Bulgaria sẽ tiếp tục được củng cố, mở rộng trên nhiều lĩnh vực như hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân…, vì lợi ích chung của cả hai dân tộc, vì hòa bình và thịnh vượng của hai quốc gia và trên thế giới.

Về phần mình, Cựu hoàng Simeon Saxe-Coburg-Gotha bày tỏ xúc động khi sau một thời gian dài ông lại được đón một lãnh đạo cao nhất Việt Nam tới nhà riêng. Cựu hoàng khẳng định luôn ghi nhớ những kỷ niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi tới Bulgaria và thăm gia đình ông.

Cho biết bản thân theo dõi theo sự phát triển của Việt Nam, Cựu hoàng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển toàn diện mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua. Ông đồng thời khẳng định Bulgaria và cá nhân ông luôn dành tình cảm đặc biệt và sự ủng hộ mạnh mẽ đối với công cuộc phát triển, hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Chúc mừng quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam và Bulgaria, Cựu hoàng mong muốn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước tiếp tục được kế thừa và tin tưởng sau chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm, mối quan hệ đó sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn mới.

