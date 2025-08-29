1. Giá trị sử dụng thẻ BHYT tương ứng số tiền đóng BHYT theo quy định:

Trường hợp tham gia BHYT liên tục thì thẻ BHYT có giá trị từ ngày 1 của tháng liền kề tháng thẻ BHYT cũ hết giá trị sử dụng.

Bên cạnh mức đóng BHYT năm học 2025-2026 có sự thay đổi, phụ huynh quan tâm thời hạn sử dụng thẻ BHYT theo từng độ tuổi và cấp học

Trường hợp lần đầu tiên tham gia BHYT hoặc đã tham gia BHYT theo một trong các đối tượng quy định tại Điều 12 Luật BHYT nhưng không liên tục từ 90 ngày trở lên thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng đủ BHYT.

Đối với trường hợp học sinh, sinh viên năm đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước thì tham gia BHYT ngay từ đầu năm học.

2. Giá trị sử dụng thẻ BHYT được cấp hàng năm cho học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông

Đối với học sinh lớp 1: bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm đầu tiên của cấp tiểu học hoặc ngày 1-11 hoặc 1-12 tháng liền kề tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

Đối với học sinh lớp 12: đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó.

Học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học: từ ngày nhập học; trường hợp thẻ BHYT của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng sau ngày nhập học thì đóng từ ngày thẻ BHYT hết hạn.

Học sinh sinh viên năm cuối của khóa học: từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm học cuối để bảo đảm liên tục quyền lợi BHYT, không phải hoàn trả phần kinh phí hỗ trợ đóng BHYT của ngân sách nhà nước khi thay đổi đối tượng.

3. Để thuận tiện, phụ huynh và học sinh có thể tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT theo các cách

- Truy cập vào cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam tại địa chỉ:

https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx

- Gọi điện đến tổng đài 1900.9068 của BHXH Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ.

- Cài đặt và sử dụng ứng dụng "VssID - Bảo hiểm xã hội số" để theo dõi, cập nhật thông tin đóng, hưởng BHYT.